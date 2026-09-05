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Video&Foto O „meduză” misterioasă a apărut într-o fotografie de pe Marte. Ce a surprins roverul Curiosity

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În extrema stângă a unei imagini altfel normale a unui peisaj marțian se află o umbră întunecată ciudată, care seamănă puțin cu silueta unei meduze . Sursa foto: NASA/JPL-Caltech
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Din articol
„Meduza” apare într-un singur cadru Razele cosmice pot produce astfel de artefacte Nu toate artefactele sunt luminoase Misterul este, cel mai probabil, în cameră, nu pe Marte

O apariție ciudată surprinsă de roverul Curiosity pe Marte a reaprins speculațiile despre posibila existență a vieții extraterestre. Într-una dintre imaginile realizate de NASA se vede o pată întunecată care seamănă cu o meduză sau chiar cu un tripod din „Războiul lumilor”. Explicația este însă, cel mai probabil, mult mai puțin spectaculoasă: un artefact produs de o particulă energetică provenită din spațiu, potrivit Science Alert.

Imaginea, realizată în 2023, arată un peisaj marțian aparent obișnuit. În partea stângă apare însă o formă întunecată, cu ceea ce par a fi „tentacule” care atârnă în jos. Imaginea amintește inclusiv de tripodele extraterestre descrise în romanul „Războiul lumilor”, scris de H.G. Wells.

Fotografia a reaprins dezbaterile online despre existența vieții pe Marte. Explicația oferită de datele disponibile este însă mult mai puțin spectaculoasă.

Forma misterioasă este cel mai probabil un artefact produs de o particulă încărcată energetic care a lovit senzorul camerei roverului Curiosity.

„Meduza” apare într-un singur cadru

Există un indiciu important care arată că forma misterioasă nu era, de fapt, un obiect aflat pe suprafața planetei.

Curiosity realizează în mod obișnuit mai multe fotografii ale aceleiași zone, iar acest caz este un exemplu foarte bun al motivului pentru care procedura este importantă.

Imaginea cu presupusa „meduză” a fost realizată pe 20 august 2023, la ora 22:27:46 UTC. Roverul fotografiase însă aceeași zonă cu 13 secunde și cu 25 de secunde înainte.

În niciuna dintre imaginile anterioare nu apare forma misterioasă. Faptul că aceasta este vizibilă într-un singur cadru este unul dintre argumentele importante în favoarea ipotezei că nu este vorba despre un obiect aflat pe solul marțian.

Razele cosmice pot produce astfel de artefacte

Una dintre explicațiile posibile este reprezentată de razele cosmice, particule de mare energie care călătoresc prin spațiu și pot lovi senzorii camerelor aflate în afara protecției oferite de atmosfera și câmpul magnetic al Pământului.

Marte este mult mai expusă acestor particule. Planeta nu are un câmp magnetic global, iar atmosfera sa este extrem de subțire în comparație cu cea a Pământului.

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În aceste condiții, particulele energetice pot ajunge mai ușor la instrumentele roverelor și pot lăsa urme sau pete în imaginile obținute.

În fotografiile realizate de Curiosity, astfel de artefacte apar frecvent sub forma unor puncte luminoase, dungi sau pete care par să plutească deasupra peisajului.

„În miile de imagini pe care le-am primit de la Curiosity, vedem unele cu pete luminoase aproape în fiecare săptămână”, declara în 2014 Justin Maki, specialist în imagistică și inginer de sisteme la Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA.

Nu toate artefactele sunt luminoase

Astfel de fenomene nu apar întotdeauna sub forma unor puncte albe strălucitoare. Într-un videoclip realizat în 2023 cu una dintre camerele Hazcam ale roverului Curiosity poate fi observat inclusiv un „mic artefact negru”, asociat cu o rază cosmică ce a lovit senzorul.

Astfel de apariții sunt, de regulă, de scurtă durată și pot fi vizibile într-un singur cadru. Este exact comportamentul observat și în cazul misterioasei „meduze”.

Totuși, fără o analiză oficială a echipei care se ocupă de sistemele de imagistică ale misiunii Curiosity, nu se poate spune cu certitudine că apariția a fost provocată de o rază cosmică. Nu pot fi excluse complet alte tipuri de artefacte asociate camerei sau procesării imaginii.

Misterul este, cel mai probabil, în cameră, nu pe Marte

Imaginile disponibile oferă însă un indiciu important: forma misterioasă nu apare în fotografiile realizate cu câteva secunde înainte, deși roverul privea aceeași zonă.

Prin urmare, este foarte puțin probabil ca „meduza” să fie un obiect real aflat pe suprafața planetei.

Marte este deja una dintre cele mai fascinante lumi explorate de oameni, fără să fie nevoie de forme extraterestre misterioase pentru a atrage atenția.

Roverele NASA continuă să exploreze planeta și să transmită imagini de la milioane de kilometri distanță, oferind oamenilor o privire directă asupra unei lumi în care geologia produce forme neobișnuite, iar particule energetice călătoresc prin spațiu și pot ajunge până la senzorii roboților trimiși acolo.

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Editor : C.A.

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