O nouă descoperire științifică ar putea contribui la stoparea „superbacteriilor” rezistente la antibiotice

Oamenii de ştiinţă din Israel au descoperit un „paznic” bacterian care blochează răspândirea rezistenţei la antibiotice, o descoperire care ar putea duce la noi modalităţi de tratare a infecţiilor persistente.

Cercetătorii de la Universitatea Ebraică din Ierusalim au identificat o proteină specială care împiedică bacteriile să partajeze material genetic cu vecinii lor, a transmis universitatea israeliană într-un comunicat de presă, potrivit Xinhua, preluată de Agerpres.

Studiul, publicat recent în revista Nature Microbiology, explică modul în care microbii concurează între ei pentru resurse prin acumularea de gene benefice.

De obicei, bacteriile fac schimb de ADN prin intermediul unor punţi minuscule denumite nanotuburi. Aceste structuri le permit moleculelor mici de ADN, cunoscute sub numele de plasmide, să se deplaseze între celule. Întrucât plasmidele poartă adeseori în ele instrucţiunile asociate cu rezistenţa la antibiotice, acest schimb este un motiv principal pentru care „superbacteriile” evoluează atât de rapid.

Filtrul „YokF”

Cercetătorii au descoperit că o proteină denumită „YokF” acţionează ca un fel de filtru. Ea descompune ADN-ul în timpul procesului de transfer, împiedicând în mod eficient bacteriile din apropiere să dobândească noi trăsături.

Înţelegând cum reuşesc bacteriile să blocheze aceste „punţi” genetice, oamenii de ştiinţă speră să dezvolte tratamente care imită acel proces. Încetinirea vitezei cu care genele de rezistenţă se deplasează printr-o populaţie ar putea extinde eficacitatea antibioticelor actuale.

Universitatea israeliană consideră că descoperirea sa este deosebit de relevantă pentru mediile aglomerate, unde diferite tipuri de microbi trebuie să concureze pentru resurse limitate.

