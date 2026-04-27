Live TV

O nouă descoperire științifică ar putea contribui la stoparea „superbacteriilor” rezistente la antibiotice

Data publicării:
lant dublu adn
Foto: Shutterstock
Din articol
Oamenii de ştiinţă din Israel au descoperit un „paznic” bacterian care blochează răspândirea rezistenţei la antibiotice, o descoperire care ar putea duce la noi modalităţi de tratare a infecţiilor persistente.

Cercetătorii de la Universitatea Ebraică din Ierusalim au identificat o proteină specială care împiedică bacteriile să partajeze material genetic cu vecinii lor, a transmis universitatea israeliană într-un comunicat de presă, potrivit Xinhua, preluată de Agerpres.

Studiul, publicat recent în revista Nature Microbiology, explică modul în care microbii concurează între ei pentru resurse prin acumularea de gene benefice.

De obicei, bacteriile fac schimb de ADN prin intermediul unor punţi minuscule denumite nanotuburi. Aceste structuri le permit moleculelor mici de ADN, cunoscute sub numele de plasmide, să se deplaseze între celule. Întrucât plasmidele poartă adeseori în ele instrucţiunile asociate cu rezistenţa la antibiotice, acest schimb este un motiv principal pentru care „superbacteriile” evoluează atât de rapid.

Filtrul „YokF”

Cercetătorii au descoperit că o proteină denumită „YokF” acţionează ca un fel de filtru. Ea descompune ADN-ul în timpul procesului de transfer, împiedicând în mod eficient bacteriile din apropiere să dobândească noi trăsături.

Înţelegând cum reuşesc bacteriile să blocheze aceste „punţi” genetice, oamenii de ştiinţă speră să dezvolte tratamente care imită acel proces. Încetinirea vitezei cu care genele de rezistenţă se deplasează printr-o populaţie ar putea extinde eficacitatea antibioticelor actuale.

Universitatea israeliană consideră că descoperirea sa este deosebit de relevantă pentru mediile aglomerate, unde diferite tipuri de microbi trebuie să concureze pentru resurse limitate.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
Digi Sport
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
produse curatat masca spital
Antisepticele din spitale, rămase pe suprafețe, pot favoriza apariția bacteriilor tolerante și rezistente (studiu)
analize sange laborator
Premieră: O tehnică nouă a fost utilizată cu succes pentru tratarea unei afecţiuni sangvine de care suferă mulți oameni
Microbiome in the gut concept as bacteria flora inside an intestine as a digestion symbol inside the intestinal tract.
Intestinul, „al doilea creier”: Cum influențează microbiomul sănătatea și memoria (studiu)
padure temperata
Un teritoriu scufundat din Europa era locuibil în era glaciară. Cercetătorii au găsit dovezi de viață
profimedia-0578422109
Toate cele cinci elemente fundamentale ale codului genetic al vieții au fost descoperite într-o probă prelevată de pe asteroidul Ryugu
Recomandările redacţiei
drone rusesti
Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile...
plenul parlamentului
Astăzi e ziua în care miniştrii PSD îşi prezintă bilanţul, după ce...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat partidele din...
Ultimele știri
Șeful diplomației iraniene a sosit în Rusia, unde urmează o întrevedere cu Putin. „Front unit în fața forțelor hegemonice mondiale”
Scandal în Forțele Aeriene Finlandeze: Cadeți piloți, sancționați pentru că au desenat forme de penis pe cer
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la dosar, anunță Oana Gheorghiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc începând cu 26 aprilie 2026. Luna în Fecioară aduce schimbări majore
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Dictatorul Kim Jong-Un, mare fan al lui Cristi Chivu și al lui Inter! Dezvăluiri incredibile făcute de un...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Elton, piticul atomic adus de MM Stoica în România! Cu ce se ocupă acum, la 40 ani
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-au spus ”ADIO” după 6 ani! A făcut anunțul într-un mod neașteptat: ”Cea mai bună fostă iubită din lume”
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Conflictul din Orientul Mijlociu pare tot mai mult un război pe care nimeni nu îl poate câștiga
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar primește o pensie de doar 3.800 lei. Cum s-a făcut calcul?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”