O nouă specie de dinozaur uriaș a fost descoperită pornind de la o singură vertebră

O singură vertebră descoperită într-un sit fosilifer din Thailanda a fost suficientă pentru ca cercetătorii să identifice o specie complet nouă de dinozaur uriaș, cu gât lung, care a trăit în pădurile din Asia de Sud-Est în urmă cu aproximativ 143 de milioane de ani, potrivit Science Alert.

Specia, denumită Uragasaurus kalasinensis, era un sauropod cu gât lung, aparținând grupului dinozaurilor erbivori gigantici din care fac parte și Diplodocus sau Brontosaurus, și trăia în pădurile din Asia de Sud-Est chiar înainte de tranziția dintre Jurasic și Cretacic, începută în urmă cu aproximativ 143 de milioane de ani.

Noua specie este și primul reprezentant identificat oficial al familiei de dinozauri cu gât lung Mamenchisauridae descoperit în nord-estul Thailandei.

„Această descoperire extinde diversitatea cunoscută a sauropodelor mamenchisauride din Asia de Sud-Est și oferă noi informații despre distribuția geografică și istoria evolutivă a acestui grup”, a explicat echipa coordonată de paleontologul Apirut Nilpanapan, de la Universitatea Mahasarakham din Thailanda.

Descoperirea a fost prezentată într-un studiu publicat în revista științifică Scientific Reports.

Vertebra a fost găsită în Formațiunea Phu Kradung, un sit fosilifer format de-a lungul a milioane de ani prin depunerea sedimentelor și resturilor transportate de un sistem complex de râuri pe o vastă câmpie inundabilă.

Din cauza modului în care s-au depus aceste resturi, formațiunea a oferit până acum în principal fragmente fosile și foarte puține identificări certe ale speciilor.

În cazul lui Uragasaurus, cercetătorii și-au dat seama că au în față ceva special.

Pentru un ochi neavizat, vertebrele sauropodelor pot părea aproape identice. Pentru paleontologi însă, ele conțin o cantitate impresionantă de informații.

Forma osului, poziționarea crestelor de susținere, cavitățile lăsate de sacii de aer ai sistemului respirator și structura internă a osului pot diferi de la o specie la alta.

Analizele vizuale și tomografiile computerizate au arătat că vertebra descoperită prezenta o combinație de caracteristici care nu mai fusese observată la nicio altă specie cunoscută.

Poziția și forma cavităților produse de sistemul respirator în interiorul osului, precum și o dispunere neobișnuită, în formă de Y, a unor creste osoase de la exterior au transformat fosila într-un exemplar unic.

În apropierea vertebrei au fost descoperite și alte oase de sauropod, inclusiv o fibulă, un coracoid, vertebre cervicale și alte vertebre, despre care cercetătorii cred că ar putea aparține aceleiași specii. Totuși, niciunul dintre aceste fragmente nu păstra suficiente caracteristici distinctive pentru a fi atribuit cu certitudine lui Uragasaurus kalasinensis.

Doar vertebra inițială conținea „amprenta anatomică” necesară pentru identificarea unei noi specii.

Majoritatea reprezentanților familiei Mamenchisauridae au fost descoperiți până acum în China. Descoperirea lui Uragasaurus arată însă că acest grup de dinozauri era prezent și în ceea ce este astăzi Asia de Sud-Est în perioada Jurasicului târziu, adăugând o nouă piesă în arborele genealogic al sauropodelor.

Deși este vorba doar despre o singură vertebră, îngropată în sedimente în urmă cu milioane de ani, informațiile pe care le oferă depășesc cu mult povestea unui singur animal.

Astfel de descoperiri îi ajută pe paleontologi să înțeleagă modul în care diferitele grupuri de dinozauri au evoluat și s-au răspândit pe planeta preistorică.

Potrivit cercetătorilor, viitoarele descoperiri din Formațiunea Phu Kradung și din alte depozite jurasice din Asia de Sud-Est ar putea oferi informații importante despre istoria evolutivă timpurie și răspândirea geografică a sauropodelor din familia Mamenchisauridae.

Editor : Ș.A.