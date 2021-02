O nouă teorie privind dispariția dinozaurilor. Cristian Presură: „E surprinzător, noi credeam până acum că ar fi fost un asteroid”

Oamenii de știință cred că au descoperit ce a provocat impactul care a ucis dinozaurii. Este vorba despre un obiect care își are originile în extremitatea sistemului nostru solar. Acesta a lovit Terra cu o forță incredibilă și a lăsat în Mexic un crater imens. Oamenii de știintă spun că trei sferturi din formele de viață de pe Pământ au dispărut atunci, lăsând planeta în beznă și provocând o iarnă lungă de 18 luni.

Oamenii de ştiinţă cred că respectivul obiect putea fi o cometă.

„E surprinzător, pentru că noi credeam până acum că ar fi fost un asteroid. Asteroizii sunt niște pietre stâncoase, niște bolovani, uneori mari de zeci, sute de metri. Aceștia stau între Marte și Jupiter și până acum s-a crezut că de acolo a venit dezastrul, că un astfel de asteroid a lovit pământul, a spus la Digi24 fizicianul Cristian Presură.

„De astăzi avem o nouă teorie. Ar fi vorba de o cometă, care de data aceasta vine de la o depărtare mult mai mare, de dincolo de marginile sistemului solar, undeva din norul lui Oort. Această cometă ar fi făcută din gheață murdară. S-ar fi apropiat către Soare, ar fi fost deviată de planeta Jupiter și când a ajuns în apropierea Soarelui, s-a dezintegrat în bucățele mai mici, iar una dintre acestea a lovit Pământul”, a spus el.

„E foarte important să știm că sistemul solar este mare și planeta Pământ este foarte mică. Dacă Pământul ar avea dimensiunea unei monede și s-ar afla la 200 de metri de Soare, ar orbita în jurul unui stadion de fotbal. În esență, este greu de lovit de alte obiecte din sistemul solar. Numai că sunt multe obiecte în sistemul solar și au fost și mai multe la început, când sistemul solar se forma, Iar dintre acestea, un rol special în joacă cometele. Ele conțin foarte multă gheață. O parte a apei de pe Pământ e posibil să fie adusă de comete”, a adăugat fizicianul.

Presură a explicat și de ce impactul provocat de această cometă a dus la o iarnă lungă de 18 luni.

„Din cauza prafului care a fost generat în urma impactului. Zona de impact are 150 de kilometri diametru. Astronomii estimează că acel obiect avea 10 kilometri diametru, dar viteza lui a fost uriașă, așa că zona de impact a fost de 150 de kilometri. Tot materialul care era acolo a fost aruncat în spațiu sub formă de praf, care s-a așezat în atmosferă și a acoperit tot pământul, lăsându-l în beznă pentru aproape un an de zile”, a spus el.

Fizicianul spune că riscul ca planeta să se confrunte cu un nou fenomen de extincție în masă este redus.

„Posibilitatea există, însă probabilitatea scade în timp. Când s-a format sistemul solar, da, erau multe bombardamente. Acum sunt din ce în ce mai puține pentru că obiectele din sistemul solar s-au stabilizat pe orbite. Dar, din când în când, Soarele nostru mai trece pe lângă alte obiecte care, cu ajutorul câmpului gravitațional, disturbă acest echilibru. Se întâmplă ca anumite obiecte din norul lui Oort să se îndrepte din nou către noi și să creeze resturi care ar putea să ne lovească. Dar această probabilitate este foarte mică.

Dispariția dinozaurilor a avut loc acum 60 de milioane de ani. Poate mai există un astfel de eveniment peste 100 de milioane de ani. Până atunci, să fim noi sănătoși și să avem grijă de ceea ce este aici pe pământ”, a spus Cristian Presură.

Editor : Monica Bonea