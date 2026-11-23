O pastilă care imită Viagra prin relaxarea vaselor de sânge și creșterea fluxului sanguin către creier poate încetini declinul cognitiv la persoanele cu Alzheimer cu aproape o treime, sugerează un studiu global, relatează The Guardian.

Alzheimerul este cea mai frecventă formă de demență, o afecțiune care, potrivit previziunilor, va afecta 153 de milioane de persoane la nivel mondial până în 2050. În prezent, nu există un tratament care să vindece această boală.

Într-un studiu clinic de fază III desfășurat în 13 țări, inclusiv în Regatul Unit, cercetătorii au constatat că tableta AR1001 a încetinit declinul cu 31% la pacienții cu Alzheimer în stadiu incipient care nu urmau niciun alt tratament.

Experții care nu au participat la studiu au îndemnat la prudență, dar au afirmat că rezultatele sunt „incitante” și „foarte promițătoare” și ar putea semnala apariția unui „tratament cu totul nou” pentru Alzheimer.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinței Studii clinice privind boala Alzheimer, desfășurată la Boston.

AR1001 este un inhibitor al fosfodiesterazei-5 și face parte din aceeași familie de medicamente ca și Viagra, fiind utilizat pentru tratarea disfuncției erectile.

Compania sud-coreeană AriBio, producătoarea AR1001, a declarat că medicamentul a încetinit progresia bolii la 604 de persoane care nu luau alte medicamente pentru Alzheimer. Într-un grup mai larg de pacienți care luau alte medicamente, comprimatul nu a obținut rezultate semnificative din punct de vedere statistic.

Tara Spires-Jones, profesoară specializată în neurodegenerare la Universitatea din Edinburgh și membră a Academiei de Științe Medicale, a declarat că rezultatele par „foarte promițătoare”.

„Acest medicament acționează prin creșterea fluxului sanguin și, probabil, prin stimularea directă a căilor din celulele creierului care favorizează învățarea și memoria”, a spus ea.

Dr. Sheona Scales, directoarea departamentului de cercetare al organizației Alzheimer’s Research UK, a declarat că rezultatele sunt „foarte încurajatoare” și reprezintă „o etapă importantă în căutarea unor noi tratamente pentru Alzheimer”.

AR1001 a fost „deosebit de interesant” deoarece era un medicament administrat pe cale orală care adopta o „abordare diferită” față de tratamentele existente, a spus ea. „În loc să vizeze amiloidul, acesta acționează asupra unei enzime specifice și influențează mai multe alte procese implicate în funcționarea creierului”.

„Studiul a demonstrat o încetinire semnificativă din punct de vedere statistic a declinului clinic la participanții care nu luau alte medicamente utilizate în mod obișnuit pentru tratarea Alzheimerului împreună cu medicamentul din cadrul studiului. Cu toate acestea, acest beneficiu nu a fost semnificativ la nivelul întregului grup de studiu”.

„Cu toate acestea, aceasta reprezintă o evoluție încurajatoare în cercetarea privind Alzheimer și subliniază importanța explorării unor abordări diferite în combaterea acestei boli complexe”.

Dr. Richard Oakley, director adjunct pentru cercetare și inovare la Alzheimer’s Society, a declarat: „Aceste rezultate preliminare reprezintă un semn încurajator că am putea avea un tratament cu totul nou pentru boala Alzheimer în stadiu incipient, care să vizeze cauzele acesteia, nu doar simptomele”.

„AR1001 adoptă o abordare inovatoare, relaxând vasele de sânge pentru a crește fluxul sanguin către creier. Și, spre deosebire de alte tratamente modificatoare ale evoluției bolii care au demonstrat beneficii în studiile clinice din fazele avansate, acesta se administrează sub formă de comprimat o dată pe zi, ceea ce ar putea simplifica tratamentul”.

„Pe parcursul anului în care s-a desfășurat studiul, acest medicament a reușit să încetinească în mod eficient declinul memoriei și al capacității cognitive la pacienți cu aproape o treime, iar efectele secundare raportate au fost, în mare parte, ușoare până la moderate”.

Cu toate acestea, medicamentul nu părea să fie la fel de eficient în cazul persoanelor care luau alte medicamente pentru simptomele bolii Alzheimer, așa că acest aspect trebuia investigat mai amănunțit, a spus el.

„AR1001 face parte din aceeași familie de medicamente ca și Viagra, dar este dezvoltat special pentru boala Alzheimer”, a declarat Oakley, adăugând că oamenii nu ar trebui să ia Viagra pentru a încerca să trateze boala Alzheimer.

Toți experții au solicitat efectuarea unor studii suplimentare și au afirmat că AR1001 ar trebui să fie analizat cu atenție de comunitatea științifică și de autoritățile de reglementare în domeniul medicamentelor înainte de a putea fi prescris pentru tratarea bolii Alzheimer.

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Editor : A.M.G.