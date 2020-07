O secțiune de ADN moștenită de la omul din Neanderthal crește riscul dezvoltării unor forme severe de Covid-19

Șase gene de pe cromozomul 3 par să crească riscul de îmbolnăviri grave cauzate de coronavirus. O secțiune de ADN, moștenită de la omul din Neanderthal acum 60.000 de ani are legătură directă cu boala Covid-19, potrivit unui nou studiu, citat de The New York Times.

Oamenii de știință nu știu încă de ce acest segment particular crește riscul de îmbolnăviri grave cauzate de coronavirus, dar noile descoperiri arată că o piesă a genomului, care se întinde pe șase gene pe cromozomul 3, poate determina apariția unor forme grave de Covid-19.

Doctorul Hugo Zeberg, un genetician de la Institutul Karolinska din Suedia, care a fost unul dintre autorii noului studiu, a descoperit că secțiunea de ADN care crește riscul oamenilor de a dezvolta o formă severă de Covid-19 este aceeași versiune găsită la un neanderthal care a locuit în Croația în urmă cu 50.000 de ani.

Este posibil ca un răspuns imunitar care funcționa împotriva virusurilor antice să fi reacționat excesiv împotriva noului coronavirus.

Oamenii care dezvoltă cazuri severe de Covid-19 o fac, de obicei, deoarece sistemele lor imunitare lansează atacuri necontrolate, care sfârșesc prin cicatrizarea plămânilor și provocarea unor inflamații puternice.

Acestă secțiune de ADN este comună în Bangladesh unde 63% dintre oameni o poartă, dar și în toată Asia de Sud, unde aproape o treime din oameni au moștenit acest segment. În altă parte, însă, segmentul este mult mai puțin întâlnit. Doar 8% dintre europeni îl poartă și doar 4% îl au în Asia de Est. Acesta este aproape complet absent în Africa.

„Acest efect de întrepătrundere care s-a întâmplat cu 60.000 de ani în urmă are încă un impact în ziua de azi”, a spus Joshua Akey, genetician la Universitatea Princeton.

Cercetătorii încep doar să înțeleagă de ce Covid-19 este mai periculos pentru unii oameni decât pentru alții. Persoanele în vârstă sunt mai susceptibile să se îmbolnăvească grav decât cele mai tinere. Bărbații prezintă un risc mai mare decât femeile.

Genele joacă și ele un rol. Luna trecută, cercetătorii au comparat persoanele din Italia și Spania care s-au îmbolnăvit grav de Covid-19 cu cele care au avut doar infecții ușoare. Au gasit doua locuri în genom asociate cu un risc mai mare. Unul este pe Cromozomul 9 și include o genă care determină tipul de sânge, celălalt este segmentul Neanderthal de pe Cromozomul 3.

Noile date au arătat o legătură și mai puternică între boală și segmentul cromozomului 3. Persoanele care poartă două exemplare ale variantei sunt de trei ori mai susceptibile să sufere de o formă severă a bolii.

Redactor: Robert Kiss