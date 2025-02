„Ceva se întâmplă în interiorul Pământului”. Cercetătorii au fost inițial derutați de datele obținute

Miezul Pământului este supus unor schimbări structurale surprinzătoare, cred cercetătorii. În urma unui nou studiu, oamenii de știință au descoperit în mod neașteptat că miezul interior al planetei noastre își schimbă natura fizică.

Cercetătorii cred că schimbările ar fi putut modifica ușor durata fiecărei zile.

Deși oamenii de știință sunt de mult timp conștienți de schimbările din miezul interior al Pământului, majoritatea cercetărilor care l-au evaluat au analizat modul în care acesta se rotește. Dar acum oamenii de știință au descoperit că sub picioarele noastre se petrec alte tipuri de activitate.

Miezul interior al Pământului se află la 5.000 de kilometri sub suprafața Pământului. Gravitația îl menține în interiorul miezului exterior lichid topit.

Cercetătorii și-au început activitatea încercând să analizeze încetinirea rotației nucleului interior. Dar, pe măsură ce își desfășurau activitatea, au găsit dovezi că miezul interior nu este solid așa cum credeam.

Acest lucru a fost descoperit atunci când oamenii de știință au analizat seismografele din mai multe decenii, care înregistrează cutremurele. Ei au descoperit unul care ieșea în evidență față de restul și care sugera că miezul interior nu este o sferă solidă, așa cum se credea.

De fapt, miezul ar putea trece printr-un proces cunoscut sub numele de „deformare vâscoasă”, în care forma sa se schimbă și interacționează cu miezul exterior.

Cercetătorii au fost inițial derutați de date, care includeau 121 de cutremure repetate din 42 de locații din apropierea insulelor Sandwich de Sud din Antarctica. Cercetătorii au observat un set de unde seismice care păreau distincte - și, și-au dat seama în cele din urmă, indicau faptul că în miezul interior avea loc o activitate fizică mai intensă.

„Se știe că miezul exterior topit este turbulent, dar nu s-a observat ca turbulența sa să perturbe nucleul interior, vecinul său, pe o scară de timp umană”, a declarat John Vidale, de la USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences și cercetător principal al studiului.

„Ceea ce observăm în acest studiu pentru prima dată este probabil nucleul exterior care perturbă nucleul interior”.

Lucrarea este descrisă într-o nouă lucrare, „Annual-scale variability in both the rotation rate and near surface of Earth's inner core”, publicată în revista Nature Geoscience, scrie The Independent.

Editor : S.S.