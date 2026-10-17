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Paleontologii au descoperit o pasăre din Jurasic care semăna cu un fazan carnivor și avea gheare mortale. De ce nu putea zbura

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pasare dinozaur Yuezhuornis yangyuanensis China
O fosilă veche de 150 de milioane de ani, descoperită în estul Chinei, aparține unei păsări primitive de mărimea unei ciori, care probabil nu putea zbura, o descoperire ce pune sub semnul întrebării teoriile despre evoluția zborului la primele păsări. Foto care are caracter ilustrativ / Profimedia Images
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Din articol
Un amestec de trăsături de pasăre și dinozaur O pasăre terestră, adaptată pentru alergare O cale evolutivă diferită de cea a altor păsări primitive

O pasăre primitivă, descoperită în China, avea un amestec neobișnuit de trăsături de pasăre și dinozaur, iar anatomia sa sugerează că era un prădător terestru, adaptat pentru alergare și dotat cu gheare puternice, notează Live Science. Descoperirea arată că primele păsări aveau o diversitate mai mare de forme și moduri de viață decât se credea anterior.

Paleontologii din China au descoperit o pasăre mică din perioada jurasică, care era probabil un prădător terestru — asemănătoare unui fazan carnivor dotat cu gheare mortale. Avea unele trăsături ale păsărilor și altele ale dinozaurilor, ceea ce sugerează că primele păsări aveau o diversitate mai mare de moduri de viață decât se credea anterior.

Păsările din Jurasic au apărut pentru prima dată cu 150 milioane până la 148 de milioane de ani în urmă, iar fosilele acestora sunt rare, așa că experții abia încep să înțeleagă cum s-au diversificat păsările timpurii și cum au dezvoltat capacitatea de a zbura.

Cercetătorii au descoperit specia recent identificată, Yuezhuornis yangyuanensis, în 2024, în ansamblul fosilifer cunoscut sub numele de Fauna Zhenghe din Jurasicul Superior, din sud-estul Chinei. Aceasta a trăit cu 150 de milioane până la 148 de milioane de ani în urmă, aproximativ în perioada în care păsările au început să apară în registrul fosilifer. Echipa și-a publicat descoperirile miercuri (14 octombrie) în revista Nature.

Analiza scheletului fosilizat a relevat că animalul era de talie mică și cântărea aproximativ 1,8 livre (0,8 kilograme). „Probabil era de mărimea unei ciori”, a declarat Min Wang, cercetător la Academia Chineză de Științe, pentru Live Science, prin e-mail.

Un amestec de trăsături de pasăre și dinozaur

Y. yangyuanensis prezenta o combinație de trăsături specifice păsărilor și dinozaurilor prădători din ordinul Deinonychosauria, precum Velociraptor, cunoscuți pentru ghearele de la degete în formă de seceră. Avea degete hiperextensibile, asemănătoare celor ale deinonychosaurilor, iar membrele anterioare erau cu aproximativ o treime mai scurte decât cele posterioare. Acest lucru este ciudat, deoarece păsările moderne și multe alte paraviane din perioada jurasică — grupul care include dinozaurii asemănători păsărilor, inclusiv strămoșii păsărilor, precum și păsările moderne însele — au membre anterioare lungi, menite să ofere aripilor o forță de port mai mare pentru decolare.

Y. yangyuanensis avea, de asemenea, elemente craniene subțiri și dinți puțin spațiați. Aceste trăsături, alături de degetele curbate, asemănătoare unor gheare, capabile să prindă prada, sugerează că dieta animalului includea carne.

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„Caracteristicile sale anatomice cheie reprezintă o combinație între trăsăturile dinozaurilor și ale păsărilor: de exemplu, dinții, centura pectorală și, în special, al doilea deget al piciorului, hiperextensibil și cu «gheară în formă de seceră», sunt similare cu cele ale dinozaurilor”, a spus Wang. În același timp, el a menționat că oasele craniene subțiri și pelvisul asemănător cu al păsărilor sunt comparabile cu cele ale păsărilor primitive.

Această combinație de trăsături sugerează că „diferența morfologică dintre păsări și dinozauri este mult mai mică decât credeam”, a adăugat el.

O pasăre terestră, adaptată pentru alergare

Comparațiile cu 377 de specii de păsări actuale au arătat că proporțiile membrelor speciei Y. yangyuanensis erau cele mai asemănătoare cu cele ale păsărilor terestre.

Wang a sugerat că Y. yangyuanensis era o pasăre care nu putea zbura, dar care nu era specializată să trăiască în copaci sau să se plimbe prin mlaștinile din regiune. Era un mic carnivor, cu proporții similare cu ale unui fazan, care era bine adaptat pentru alergare. „Cred că nu există păsări moderne direct comparabile”, a spus el.

Mozaicul de trăsături sugerează că Y. yangyuanensis ar fi putut ocupa o nișă ecologică rar utilizată de păsările primitive și că nu a existat o evoluție sistematică către optimizarea zborului, a afirmat Wang.

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O cale evolutivă diferită de cea a altor păsări primitive

În ciuda faptului că nu putea zbura, Wang și colegii săi îl plasează pe Y. yangyuanensis mai aproape, în arborele evolutiv, de păsările moderne decât de Archaeopteryx, una dintre primele proto-păsări din lume, care a trăit acum aproximativ 150 de milioane de ani și despre care se crede că era capabilă să zboare.

Acest lucru vine să completeze dovezile conform cărora „capacitatea de a zbura a apărut nu o singură dată, ci de mai multe ori în rândul unor grupuri disparate de dinozauri carnivori care sunt strâns înrudiți cu păsările”, a scris Fernando Novas, paleontolog la Fundația de Istorie Naturală Felix de Azara din Buenos Aires, Argentina, care nu a participat la studiu, într-un articol însoțitor publicat în revista Nature. Aceasta include evoluția zborului la păsările primitive și la dinozaurii scansoriopterigizi, care aveau pliuri membranoase asemănătoare aripilor liliecilor, precum și la microraptorii cu patru aripi. Y. yangyuanensis pare să fi urmat o cale diferită, evitând modul de zbor al rudelor sale.

„Acest lucru evidențiază amploarea extraordinară a diversificării ecologice și morfologice care a avut loc în apropierea originilor avialanilor”, a spus Wang.

Editor : Ana Petrescu

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