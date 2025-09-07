Live TV

Poți să fii conștient de nimic? Tipul rar de somn pe care oamenii de știință încearcă să-l înțeleagă

Foto: Profimedia
Experiențe de somn fără obiect
Antrenament pentru somn lucid
Somnul fără vise și cercetarea conștiinței

Pentru unii oameni, somnul aduce un fel ciudat de stare de veghe. Nu un vis, ci o conștiință liniștită, fără conținut. Această stare de conștiință mai puțin cunoscută poate conține indicii despre unul dintre cele mai mari mistere ale științei: ce înseamnă să fii conștient, scrie în The Conversation Adriana Alcaraz-Sanchez, cercetător postdoctoral în filosofia minții și științele cognitive la Universitatea din Edinburgh.

Starea de somn conștient a fost descrisă pe larg de secole de diferite tradiții contemplative orientale. De exemplu, școala filosofică indiană Advaita Vedanta, bazată pe interpretarea Vedelor – unul dintre cele mai vechi texte din hinduism – înțelege somnul profund sau „sushupti” ca o stare de „conștientizare pură” în care rămânem pur și simplu conștienți.

Interpretări similare ale somnului profund sunt făcute de linia Dzogchen din budismul indo-tibetan. Conform învățăturilor lor, diferite practici meditative pot fi urmate în timpul stării de veghe și al somnului pentru a recunoaște „esența” conștiinței. Una dintre aceste practici meditative este cea a yoga visului sau yoga luminozității, care permite practicantului să recunoască stările de vis și somn. Scopul este de a-i aduce într-o stare de „conștientizare pură”, o stare de veghe în somn, fără gânduri, imagini sau chiar senzația de sine.

Pentru știința occidentală, această stare reprezintă o enigmă. Cum poți fi conștient fără a fi conștient de ceva? Dacă aceste relatări sunt corecte, ele contestă teoriile dominante care tratează conștiința ca fiind întotdeauna legată de un obiect. De exemplu, conștientizarea mea asupra laptopului din fața dumneavostră, sau cerul albastru care se ridică deasupra ferestrei, sau propria dumneavoastră respirație. Existența acestei stări ne împinge să reconsiderăm ce este conștiința.

Experiențe de somn fără obiect

Adriana Alcaraz-Sanchez și colegii săi și-au propus să exploreze într-o serie de studii cum se simte o stare fără conținut în timpul somnului. Mai întâi, au chestionat online 573 de persoane despre forme neobișnuite de experiențe de somn, inclusiv forme de conștiință în somn care ar putea fi mai simple sau mai minimale. De exemplu, o conștientizare după dispariția unui vis sau o simplă conștientizare a faptului că ești adânc adormit.

Apoi, au realizat interviuri aprofundate cu 18 participanți, care au raportat că au experimentat o formă de experiențe de somn fără obiect, folosind un protocol inspirat de interviul microfenomenologic. Acesta este un instrument de cercetare conceput pentru a ajuta oamenii să-și amintească și să descrie aspectele subtile ale experienței lor în detaliu.

În aceste studii, au descoperit o gamă largă de experiențe pe care le-au numit „experiențe de somn fără obiect” – stări conștiente care par să nu aibă un obiect al conștiinței. În toate cazurile, participanții care au făcut aluzie la o experiență de somn fără obiect au raportat că au avut un episod în timpul somnului care nu avea conținut senzorial și care implica doar sentimentul de a ști că erau conștienți.

Unele dintre experiențele participanților la studii se potriveau cu descrierile somnului conștient, așa cum sunt descrise în tradițiile filosofice orientale; fără obiect și fără ego, fără niciun sentiment de „eu” rămas. Participanții au raportat că sinele lor părea să fi dispărut sau să se fi dizolvat, o stare care amintește de „dizolvarea ego-ului indusă de droguri”, raportată după utilizarea drogului psihedelic DMT și în stări meditative profunde.

Alte rapoarte ale participanților la studiu au inclus o senzație vagă de a fi „acolo” într-o stare nedefinită sau o conștientizare a „nimicului” sau a „vidului”. Experiențele câtorva persoane au implicat urme de forme rudimentare de visare, experiența de a fi într-o lume, chiar dacă o astfel de lume părea să lipsească.

Deși experiențele de somn fără obiecte, precum somnul conștient, au fost asociate în principal cu practici contemplative, cum ar fi yoga viselor, rezultatele cercetătorilor indică faptul că și persoanele care nu cunosc aceste practici au experimentat acest fenomen. De fapt, rezultatele sondajului online nu au indicat o asociere între practicarea meditației și experiențele de somn fără obiecte.

Cu toate acestea, rezultatele sondajului au arătat că experiența visării lucide – care apare atunci când îți dai seama că visezi, dar rămâi adormit – părea să fie corelată cu experiențele de somn fără obiect. Trebuie menționat, însă, că mulți participanți care puteau visa lucid nu au raportat experiențe de somn fără obiect.

Antrenament pentru somn lucid

Raritatea experiențelor de somn fără obiect le face dificil de studiat. Cercetătorii au nevoie de metode de antrenament pentru a induce aceste experiențe, astfel încât să le poată înțelege mai bine.

În studiul lor, Adriana Alcaraz-Sanchez și colegii săi au testat un nou protocol de inducție care combina meditația, vizualizarea și tehnicile de visare lucidă. Patru participanți au învățat să rămână conștienți în timp ce adormeau și să semnaleze că erau lucizi printr-o mișcare a ochilor convenită în prealabil. Înregistrările EEG portabile, care măsoară activitatea electrică a creierului, au confirmat că unele stări fără obiecte au apărut în timpul somnului non-REM (unde lente). Cercetătorii cred că somnul non-REM nu are acele stări conștiente complexe pe care le avem în timpul visării, deși pot apărea alte forme de experiențe de somn, inclusiv forme mai simple de visare.

Somnul fără vise și cercetarea conștiinței

În prezent, există o lipsă de consens între oamenii de știință cu privire la ceea ce constituie baza conștiinței. Unele opinii populare afirmă că conștiința apare atunci când informațiile sunt transmise în creier. Cu toate acestea, există încă dezbateri cu privire la tipul de informații de care creierul are nevoie pentru procesarea cognitivă.

Experiențele de somn fără obiecte extind imaginea pe care oamenii de știință o au despre cum este să fii conștient în timpul somnului. Conștiința în timpul somnului a fost studiată în mod tradițional în legătură cu visele și experiențele asemănătoare viselor, dar recent s-a produs o schimbare în această tendință.

Formele minime de conștiință, precum cele manifestate de experiențele de somn fără obiect, pot deschide calea către rafinarea teoriilor cercetătorilor despre conștiință. Existența lor sugerează o formă de conștiință lipsită complet de conținut. Mai mult, studierea acestui tip de experiențe poate ajuta cercetătorii să înțeleagă stările de conștiință alterate, inclusiv meditația profundă, privarea senzorială sau chiar golirea minții – episoade în care mintea umană pare să se golească sau să „plece nicăieri”.

Faptul că oamenii pot fi conștienți de „nimic” în timpul somnului ar putea spune mai multe despre minte decât orice vis ar putea-o face vreodată.

