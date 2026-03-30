Premieră mondială la CERN: Omenii de știință au reușit să transporte antimateria. Ce este „capcana Penning”

experimente Cern
Dacă proiectul va fi un succes, va fi pentru prima dată când oamenii de știință reușesc să transporte antimaterie în afara unui laborator. Colaj foto: Shutterstock / Cern
Materia și antimateria

Oamenii de ştiinţă de la Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) din Geneva au reușit o premieră mondială prin transportul cu succes al antimateriei, marcând astfel o etapă istorică pentru comunitatea ştiinţifică internaţională, care studiază de mult timp antiprotonii, particule greu de detectat.

Fizicianul german Stefan Ulmer a monitorizat datele de măsurare dintr-un vehicul din convoiul aflat în spatele camionului care transporta antimateria şi a confirmat această reuşită.

„Totul a decurs bine; antiprotonii sunt încă acolo”, a spus el la începutul acestei săptămâni, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Oamenii de ştiinţă descriu antimateria ca pe o „imagine în oglindă” a materiei obişnuite. Se crede că antimateria are potenţialul de a contribui la descifrarea unora dintre cele mai profunde mistere ale Universului.

„Totuşi, una dintre cele mai mari provocări în studierea antimateriei este instabilitatea ei inerentă - ea se anihilează la contact direct cu materia -, făcând ca depozitarea şi transportul să fie extrem de dificile”, a transmis CERN.

„Ziua de astăzi marchează începutul unei noi ere pentru măsurătorile de mare precizie”, a declarat Stefan Ulmer.

Cei 92 de antiprotoni au fost izolaţi într-o „capcană Penning” portabilă, special construită, verificarea fiind finalizată înainte de orice sărbătorire a reuşitei.

Transportul a demonstrat că acel container proiectat de Stefan Ulmer, Christian Smorra şi echipa lor funcţionează conform planurilor.

În anii următori, se preconizează ca antiprotonii să fie transportaţi către laboratoare din oraşele germane Dusseldorf, Hanovra şi Haidelberg pentru măsurători chiar şi mai precise decât cele care sunt posibile la CERN.

Fizicienii speră că aceste experimente vor contribui la explicarea unuia dintre cele mai mari mistere din fizica particulelor: de ce Universul conţine mult mai multă materie decât antimaterie.

Se consideră că Big Bangul a produs cantităţi egale din ambele, însă aproape toată antimateria a dispărut de atunci.

