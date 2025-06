Observatorul Vera Rubin din Chile a dezvăluit primele sale imagini spectaculoase, care arată „creșe de stele”, regiuni unde se formează stele în centrul galaxiei noastre. Telescopul a surprins cu un nivel de detaliu fără precedent zone din Calea Lactee și milioane de galaxii îndepărtate.

Echipa de la Observatorul Vera Rubin din Chile a publicat luni primele imagini obţinute de acest telescop, care dezvăluie privelişti uluitoare ale unor galaxii îndepărtate şi ale unor regiuni din Univers în care se formează stele, informează AFP.

Acest telescop gigantic, finanţat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Ministerul Energiei din Statele Unite, este situat în Chile, un loc ideal pentru observarea cosmosului, datorită unei slabe acoperiri noroase şi a unui climat uscat.

Elemente galactice care nu au mai fost observate până acum

După ce a avut nevoie de peste 20 de ani pentru a fi dat în folosinţă, Observatorul Vera Rubin a publicat luni primele sale imagini, inclusiv una cu stele aflate la mai multe mii de ani-lumină de Terra. Această imagine, de un roz aprins pe un fundal roşu-portocaliu, rezultă din 678 de fotografii realizate într-un interval de şapte ore.

Nebuloasa Trifidă şi Nebuloasa Lagună / Sursa foto: Profimedia Images

Ea dezvăluie „creşe de stele” în centrul Căii Lactee cu un nivel de detaliere inedit, făcând să devină vizibile, foarte clar, anumite elemente care nu au fost observate niciodată în trecut.

Imagine cu Roiul Fecioarei

O altă imagine oferă o perspectivă incredibilă asupra Roiului galactic al Fecioarei. Astronomii de la acest observator au publicat, de asemenea, un videoclip supranumit "cufărul cu comori cosmice", care începe cu un prim-plan asupra a două galaxii şi sfârşeşte prin a dezvălui treptat alte aproximativ 10 milioane de galaxii.

Roiul Fecioarei / Sursa foto: Profimedia Images

Ce este Observatorul Vera Rubin

"Observatorul Rubin este o investiţie în viitorul nostru, care va pune astăzi piatra de temelie a cunoaşterii pe baza căreia copiii noştri vor construi cu mândrie ziua de mâine", a declarat Michael Kratsios, coordonatorul pentru politici ştiinţifice şi tehnologice de la Casa Albă.

Echipat cu un telescop cu diametrul de 8,4 metri şi cu cea mai mare cameră astronomică construită vreodată la nivel mondial, observatorul Vera Rubin se bazează pe un puternic sistem de analizare a datelor.

În acest an, el va începe să opereze în cadrul proiectului "Legacy Survey of Space and Time" (LSST), care va permite, în deceniul următor, monitorizarea boltei cereşti în fiecare noapte, pentru a capta cele mai subtile schimbări ale acesteia, cu o precizie fără egal.

Observatorul Vera Rubin poartă numele specialistei americane în astronomie care a descoperit materia întunecată, o materie misterioasă care acţionează ca un "ciment" al galaxiilor, împiedicând stelele să fie ejectate din interiorul acestora. Energia întunecată este o forţă misterioasă responsabilă pentru expansiunea Universului. Împreună, energia întunecată şi materia întunecată reprezintă aproximativ 95% din Univers.

Acest observator este considerat, de asemenea, unul dintre cele mai puternice instrumente ştiinţifice pentru monitorizarea asteroizilor. În doar 10 ore, el a descoperit 2.104 de asteroizi noi în Sistemul Solar, inclusiv şapte în apropierea Terrei, dar care nu reprezintă niciun pericol. Împreună, toate celelalte observatoare, indiferent dacă se află în spaţiu sau pe Terra, descoperă aproximativ 20.000 de noi asteroizi pe an.

Observatorul Vera Rubin ar trebui să fie, de asemenea, cel mai eficient observator pentru a repera obiecte interstelare care traversează sistemul nostru solar.

