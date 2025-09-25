Au apărut primele virusuri din lume proiectate de inteligență artificială. Oamenii de știință vorbesc despre o descoperire istorică, ce ar putea schimba viitorul medicinei. Dacă până acum inteligența artificială genera texte sau imagini, acum a reușit să scrie secvențe complete de ADN viral. Cercetătorii spun că următorul pas ar putea fi viața creată de inteligența artificială. Este însă un scenariu care ridică atât speranțe, cât și îngrijorări.

O echipă de la Universitatea Stanford a reușit, în premieră, să creeze virusuri cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea au fost programate să vâneze și să elimine bacterii E.coli, inclusiv tulpini rezistente la antibiotice, potrivit jurnalistei Digi 24 Maria Coman.

Cercetătorii au folosit două modele de inteligență artificială, numite EVO-1 și EVO-2, pentru a genera secvențe de ADN viral. Echipa analizat milioane de genomuri și a creat peste 300 de virusuri noi, dintre care 16 au putut infecta și ucide trei tulpini diferite de E.coli, ceea ce virusul original nu putea face.

Studiul nu a trecut încă prin procesul de evaluare științifică, însă cercetătorii cred că în viitor metoda ar putea fi folosită pentru terapii inovatoare împotriva infecțiilor.

Totodată, aceștia avertizează că sunt necesare multe teste suplimentare și că utilizarea inteligenței artificiale pentru proiectarea de virusuri poate dăuna oamenilor.

Citește și:

Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte

Editor : Ș.R.