Live TV

Primul pacient cu leucemie agresivă care a început un tratament cu „medicamentul viu” în Marea Britanie: „E foarte SF. Fantastic”

Data publicării:
recipient pentru perfuzie
Foto: Profimedia

Primul pacient care a primit, în cadrul NHS, un tratament revoluţionar pentru forma sa agresivă de leucemie a spus că a fost „fantastic” şi „foarte SF”, relatează BBC.

Oscar Murphy, în vârstă de 28 de ani, a primit „medicamentul viu”, numit terapia CAR-T, pentru cancerul său de sânge, la Manchester Royal Infirmary.

BBC News a fost prezent pe 2 ianuarie, când Oscar a primit prima dintre cele două perfuzii cu propriile sale celule imunitare, care au fost modificate genetic pentru a recunoaşte şi a ataca cancerul.

NHS England a fost de acord să finanţeze această imunoterapie în mai multe centre din ţară. Aproximativ 50 de pacienţi ai NHS ar urma să beneficieze anual de acest tratament.

Oscar a fost diagnosticat cu leucemie limfoblastică acută cu celule B (B-ALL) în martie 2025.

A urmat chimioterapie şi un transplant de celule stem de la un donator în iulie, însă în noiembrie i s-a spus că boala a recidivat, notează BBC, citată de News.ro.

„Leucemia pe care o am evoluează extrem de rapid”, a spus vânzătorul de maşini din Bury. „Are nevoie de un răspuns şi mai rapid pentru a fi oprită. Iar acum avem un răspuns pentru asta”, adaugă el.

Într-un studiu clinic, 77% dintre pacienţi au intrat în remisie după tratament, iar la jumătate dintre ei nu au mai existat semne de cancer după trei ani şi jumătate.

În medie, tratamentul a prelungit viaţa pacienţilor cu 15,6 luni.

Hematologul lui Oscar, dr. Eleni Tholouli, a declarat că terapia CAR-T este mai sigură decât tratamentele existente, cu mai puţine efecte secundare şi mult mai eficientă.

„De obicei, acest tip de leucemie este foarte agresiv, iar pacienţii adulţi nu trăiesc mai mult de şase până la opt luni. Cu această terapie, le putem oferi ani de viaţă şi, potenţial, un tratament curativ. Este extrem de important şi revoluţionează modul în care abordăm acest tip de cancer”, a explicat medicul.

Terapia CAR-T este disponibilă în cadrul NHS de câţiva ani pentru anumite tipuri de leucemie şi limfom, însă abia acum a fost extinsă şi la adulţii cu leucemie limfoblastică acută cu celule B (B-ALL), prin această nouă formă de tratament.

Luna trecută, celulele T ale lui Oscar - un tip de globule albe - au fost prelevate şi trimise la un laborator din Stevenage.

Celulele au fost apoi reprogramate cu ajutorul unui virus inofensiv, pentru a introduce o secvenţă genetică ce le permite să identifice cancerul.

Noii receptori de pe suprafaţa celulelor pot recunoaşte şi se pot ataşa de celulele canceroase marcându-le pentru distrugere.

Astfel, ele devin „celule T cu receptor antigenic himeric” – sau celule CAR-T – iar numărul lor este multiplicat masiv în laborator, ajungând la milioane de replici.

Tratamentul personalizat al lui Oscar, numit şi „medicament viu”, a fost crioconservat şi trimis la Manchester Royal Infirmary.

Punguţa minusculă care conţinea tratamentul personalizat al lui Oscar includea 100 de milioane de celule CAR-T în doar trei linguriţe de lichid, iar administrarea în sânge a durat doar câteva minute.

Oscar a spus că a fost surprins că tratamentul poate avea un efect atât de puternic într-o doză atât de mică.

„Este foarte SF, dar dacă înseamnă că scap definitiv de cancer şi propriile mele celule pot face asta, este pur şi simplu fantastic.”, declară el.

Oscar a primit o a doua perfuzie de 300 de milioane de celule, marcând finalul tratamentului său CAR-T.

Întrucât este vorba despre un „medicament viu”, celulele T care distrug cancerul rămân în organism pentru o perioadă îndelungată şi vor continua să se multiplice şi să acţioneze în interiorul pacientului după perfuzia finală.

Terapia CAR-T este produsă de Autolus, o companie desprinsă din University College London.

În timpul studiilor clinice, celulele pacienţilor trebuiau trimise în laboratoare din Statele Unite.

Preţul de listă al tratamentului este de 372.000 de lire sterline per perfuzie, însă NHS beneficiază de un discount confidenţial.

Tratamentul va fi disponibil pentru pacienţi cu vârsta peste 26 de ani, a căror leucemie limfoblastică acută cu celule B nu a răspuns la tratament sau a recidivat, în mai multe centre din Anglia, inclusiv Cambridge, Newcastle, Sheffield, Plymouth şi Londra.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Armata germană
2
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
3
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
nicusor dan da mana cu trump
4
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru...
Kirill Dmitriev
5
Omul lui Putin, mesaj pentru Ursula von der Leyen: „Nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13...
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paracetamol în sarcină. Foto Getty Images
Studiul care îl contrazice pe Trump: paracetamolul nu provoacă autism
Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg, nepoata lui John F. Kennedy, a murit la vârsta de 35 de ani
Sorina Antohi
Leucemiile: diagnostic rapid și tratament personalizat
leucemie cancerul sangelui
Descoperire majoră: cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice
photo-collage.png - 2025-05-21T122554.867
Băuturile energizante, asociate cu dezvoltarea leucemiei. Legătura dintre taurină și creșterea celulelor canceroase
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 24 morţi într-un accident feroviar în sudul Spaniei. Multe...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari...
calin georgescu la tribunal
Răspunsul lui Traian Băsescu la întrebarea: „De ce sunt oamenii...
marius lazurca digi24
Lazurca explică poziţia lui Nicuşor Dan după ce Trump a amenințat...
Ultimele știri
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea să formeze o super-armată rebelă contra lui Trump. „Destinul ne cheamă să ne unim”
Alain Orsoni se întorsese din exil când a fost împușcat la înmormântarea mamei sale. Liderul corsican naționalist, viață ca-n „Nașul”
Cele mai vechi fosile de crab, descoperite într-un deșert, oferă noi indicii despre viața pe Terra acum jumătate de miliard de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Cariera surprinzătoare a unui șef de la stat: de la vânzări auto, la conducerea unei companii din Energie...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care s-ar fi îndrăgostit de o dansatoare! Tânăra a renunțat la facultate pentru a-și urma...
Adevărul
Afacerea Ceaușescu - Caldera: petrol venezuelean contra produse românești. Ce l-au întrebat jurnaliștii pe...
Playtech
Calculul stagiului de cotizare la pensie: cum sunt transformate zilele lucrătoare în zile calendaristice
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...