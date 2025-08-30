Primul portret al unui viking, descoperit în Danemarca. Figurina din fildeș, veche de peste o mie de ani

O figurină din fildeș de morse, veche de peste o mie de ani, a fost identificată ca primul portret al unui viking, relatează News.ro. Descoperirea, anunțată de Muzeul Național al Danemarcei, arată un bărbat cu mustață imperială, barbă împletită și cărare pe mijloc.

„Acest omuleţ este cu adevărat diferit (...), are o cărare centrală până în vârful capului, iar părul este tuns la ceafă”, a explicat conservatorul Peter Pentz pentru AFP.

El spune că îşi aminteşte senzaţia de a fi fost privit de un viking când a descoperit figurina de trei centimetri în colecţiile muzeului.

Contrastând cu reprezentările existente, în special monedele fără trăsături individuale, „este prima încercare de portret din epoca vikingilor”, a mai spus Pentz.

Piesa din secolul al X-lea, care reprezintă de fapt un rege într-un joc de societate, a fost descoperită într-un mic tumul din fiordul Oslo, în Norvegia, în 1796. De atunci, ea a rămas în arhivele muzeului naţional.

„Dacă vă gândiţi la vikingi ca la nişte sălbatici sau fiinţe primitive, cred că această figurină dovedeşte contrariul. Este foarte bine realizată”, a declarat istoricul.

„Are mustaţă, barba îi este împletită”, a remarcat el, subliniind detalii unice, nemaiîntâlnite până atunci.

În epoca vikingilor (sec. VII-XI), părul bogat era un indiciu al bogăţiei şi al statutului social.

Bărbatul reprezentat pe figurină „se află în vârful ierarhiei. Acesta ar putea fi chiar regele Harald «Dinte Albastru»”, a adăugat Pentz.

„Cel mai surprinzător lucru pentru mine este expresia sa”, a continuat istoricul. „Majoritatea reprezentărilor vikinge ale figurilor umane sunt destul de simple şi nu seamănă cu adevărat cu oamenii. El (...) mi se pare că pare mai degrabă că a spus o glumă, zâmbeşte”.

