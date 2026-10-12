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Procedură revoluționară. Medicii au reușit să micșoreze o tumoră din pieptul unul bebeluș aflat în uter, fără a face vreo incizie

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fat in uter
Foto: Profimedia
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Medicii chinezi au reușit să reducă dimensiunea unei tumori din pieptul unui bebeluș în timp ce acesta se afla încă în uter, fără a face vreo incizie. Este o procedură revoluționară care ar putea salva mii de vieți, relatează The Independent.

Bebelușul dezvoltase o malformație pulmonară genetică cunoscută sub numele de CPAM, despre care medicii spun că apare în aproximativ 1 din 25.000–35.000 de sarcini.

Aceasta este de cele mai multe ori inofensivă, dar în unele cazuri, tumoarea poate crește foarte mult și foarte rapid, provocând o compresie severă a inimii și a plămânilor și putând duce la decesul fătului.

În prezent, nu există un tratament standard pentru toate cazurile de CPAM. În unele cazuri, mamelor însărcinate li se administrează medicamente pe bază de steroizi pentru a micșora tumoarea bebelușului.

În cazurile rare în care CPAM implică un chist mare plin cu lichid, medicii pot introduce un ac prin abdomenul și uterul mamei și pot plasa un tub de drenaj între chist și membrana lichidă care înconjoară uterul. Într-o fracțiune considerabilă de cazuri în care sunt plasate tuburi de drenaj, sunt raportate nașteri premature.

De asemenea, se poate efectua o procedură numită lobectomie fetală. Aceasta implică deschiderea chirurgicală a uterului pentru a îndepărta tumoarea fătului și readucerea acestuia în uter. Este însă o intervenție chirurgicală majoră și doar aproximativ 50% dintre bebelușii care trec prin această procedură supraviețuiesc, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din California, San Francisco.

În cel mai recent caz, detaliat în revista Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, medicii chinezi au folosit o tehnică minim invazivă pentru a micșora tumoarea a unui bebeluș aflat încă în uterul unei femei în vârstă de 40 de ani.

La 22 de săptămâni de gestație, tumoarea crescuse la aproximativ 5 cm, fiind suficient de mare pentru a-i comprima inima și plămânii.

Medicii au observat, de asemenea, o acumulare periculoasă de lichid în abdomenul bebelușului.

Aceștia au introdus un ac fin prin abdomenul mamei până în tumoarea pulmonară fetală și au furnizat energie cu microunde prin ac în uter pentru a încălzi și distruge țesutul anormal.

Tumoarea s-a micșorat semnificativ în termen de trei zile de la procedură, iar acumularea de lichid din abdomenul bebelușului a dispărut complet.

Bebelușul a fost adus pe lume la 37 de săptămâni prin cezariană, cântărind aproximativ 2,9 kg.

Medicii au numit procedura minim invazivă un „nou reper”, menționând că aceasta a marcat prima utilizare raportată a metodei de ablație cu microunde pentru CPAM fetal.

Aceștia au subliniat că, deși este promițătoare, siguranța și eficacitatea procedurii nu pot fi stabilite pe deplin doar pe baza unui singur caz. Dacă se va dovedi a fi sigură, reproductibilă și eficientă, au adăugat ei, aceasta ar putea deveni o altă opțiune pentru cazurile severe de CPAM.

Editor : M.B.

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