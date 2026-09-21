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Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală

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leucemie cancerul sangelui
Foto: Getty Images
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Lupta împotriva cancerului a atins o nouă etapă, considerată extraordinară de către cercetători. Un băiat de 3 ani s-a vindecat de cancer hepatic cu metastaze după doar două doze dintr-o terapie experimentală, relatează Science Alert.

Terapia CAR T este o tehnică de imunoterapie care presupune prelevarea celulelor imunitare ale unui pacient și modificarea lor genetică pentru a le transforma în prădători puternici care vânează cancerul.

Tratamentul s-a arătat extrem de promițător în a ajuta pacienții să combată cancerul, deși eficacitatea sa a fost limitată în principal la tratarea cancerelor de sânge, nu și a tumorilor solide.

Cu toate acestea, o poveste reală și inspirațională de succes, care implică un pacient în vârstă de trei ani, arată că oamenii de știință fac progrese mari cu terapia CAR T și împotriva tumorilor solide, cu rezultate ce pot salva vieți.

Într-un raport publicat în The New England Journal of Medicine, cercetătorii documentează un caz de regresie completă a hepatoblastomului, o formă de cancer hepatic malign, la un băiat de 3 ani, după un tratament cu celule CAR T.

„Acest caz demonstrează că un răspuns complet și durabil într-o tumoră solidă rezistentă la chimioterapie poate fi obținut în întregime în regim ambulatoriu, fără toxicitate sistemică”, afirmă principalul autor, oncologul pediatru David Steffin de la Baylor College of Medicine din Houston, Texas.

Când băiatul a fost diagnosticat inițial, acesta avea o masă tumorală în lobul stâng al ficatului, care măsura 11,2 cmX9,6 cmX7,1 cm.

Cancerul metastazase la plămâni, existând indicii că se răspândise și la oase.

Băiatul a urmat trei runde de chimioterapie și i s-a extirpat chirurgical tumora hepatică primară, alături de două intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea cancerului extins la plămâni.

În ciuda intervențiilor, cancerul a revenit rapid, o nouă tumoră apărând la nivelul plămânilor. După această recidivă, băiatul a fost inclus în studiul CARE, primul test pe oameni al unei forme experimentale de terapie cu celule CAR T.

Băiatul a primit două doze din tratamentul experimental GPC3-CAR, realizat din propriile sale celule T, dar modificate genetic pentru a recunoaște glipican-3 (GPC3), o proteină puternic exprimată în cancerele hepatice. De asemenea, cercetătorii au modificat terapia pentru a include gene care să exprime proteinele imunitare interleukina–15 și interleukina–21, cu scopul de a spori longevitatea și capacitatea celulelor CAR T de a distruge tumorile, pe baza dovezilor anterioare obținute din modele preclinice.

Pacientul a făcut două perfuzii cu tratamentul GPC3-CAR. După prima perfuzie, el a prezentat un răspuns parțial, indicat de tomografiile computerizate de scăderea nivelului unei proteine numite alfa-fetoproteină din sânge, care este un indicator al activității tumorale.

Opt săptămâni mai târziu, acesta a primit a doua doză din terapie, iar analizele de monitorizare nu au mai arătat niciun semn rămas al bolii, în afară de câteva cicatrici reziduale.

După 12 luni, băiatul continua să fie în remisie, un rezultat și o întorsătură incredibilă pentru pacient și familia sa, având în vedere severitatea bolii dinaintea participării la studiu.

„Acest studiu oferă dovezi că aceste celule CAR T inedite pot fi o modalitate sigură și eficientă pentru hepatoblastom și subliniază necesitatea unor evaluări ulterioare la pacienții cu tumori solide GPC3+”, spune coautorul lucrării, oncologul pediatru Andras Heczey de la Seattle Children's Hospital și University of Washington.

Așa cum notează cercetătorii, cancerul de ficat este a treia cauză principală de deces în rândul cancerelor la nivel global, astfel încât obținerea de progrese în această ramură a imunoterapiei este extrem de promițătoare, mai ales că această terapie experimentală cu celule CAR T a produs o remisiune la un pacient cu o tumoră solidă.

Totuși, acesta doar un singur pacient dintr-un studiu clinic aflat la început și va fi nevoie să vedem cum răspund alți pacienți la tratamentul GPC3-CAR înainte ca cercetătorii să știe cât de eficient și sigur este cu adevărat.

Testările continuă în cadrul studiului CARE, la Baylor College of Medicine, și într-un studiu clinic similar numit IMPACT, desfășurat prin intermediul Seattle Children's Hospital.

Speranța este că, în timp, vom vedea mai multe rezultate pozitive de acest fel. Deocamdată, începutul este foarte promițător.

Editor : M.B.

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