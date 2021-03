Situl pierdut al dinozaurilor din Transilvania a fost regăsit după 100 de ani. Cercetătorii au făcut noi descoperiri surprinzătoare

Un sit al dinozaurilor din Transilvania a fost redescoperit după 100 de ani. Echipa internațională condusă de un paleontolog ungar a găsit în partea de vest a Bazinului Haţeg fragmente de oase fosilizate. Anunțul descoperirii a fost făcut de Muzeul Naţional de Istorie al Ungariei.

Situl a fost descoperit prima dată acum 100 de ani de către un geolog ungar. Echipa acestuia a reușit să adune o colecție de fosile, dinozauri și reptile, printre care primul dinozaur găsit pe teritoriul ungar. Muzeul ungar spune că la vremea respectivă zona a fost cedată României și lucrările de exploatare au fost oprite, iar locația exactă a fost pierdută până acum.

Zoltan Csiki-Sava, profesor: Situl respectiv, sau sit-urile, pentru că sunt mai multe, au fost descoperite acum mai bine de o sută de ani de un geolog care cartografia zona respectivă. El timp de câțiva ani a săpat acolo, a descoperit o serie de oase de dinozauri și alte reptile – broaște țestoase și crocodilieni, după care declanșarea primului război mondial a oprit aceste cercetări.

Din acel moment, practic sit-urile au fost pierdute în negura timpului, pentru că el a făcut un foarte scurt raport despre ceea ce a făcut acolo, dar acest raport nu a fost acompaniat de hărți, de absolut niciun fel de material care să ne arate unde a găsit acele oase de dinozauri.

Ceea ce am reușit noi să facem este că, la peste o sută de ani, iată, am reușit să reidentificăm locurile respective, și, mai mult decât atât, să găsim în aceleași locuri în care el a descoperit acum o sută de ani oase de dinozauri, să regăsim oase.

Surpriza cea mai mare pe care am avut-o a fost că, pe lângă ceea ce găsise și geologul acela – diferiți dinozauri, diferite broaște țestoase, noi am reușit să identificăm, printr-un noroc foarte, foarte mare, rude ale Balaurului Bondoc. Am găsit oase ale acestui mic dinozaur prădător, dar poate cel mai spectaculos lucru și cel mai interesant a fost descoperirea unor mamifere, resturi de mamifere care au trăit împreună cu dinozaurii, evident erau mult mai mici decât dinozaurii, chiar dacă și dinozaurii erau pitici. Vorbim de niște fragmente care au câțiva milimetri și care au fost găsite printr-un noroc excepțional.

Ideea este că acești dinozauri și aceste mamifere, după estimările noastre, ar putea să fie cei mai vechi dinozauri și mamifere care au trăit în zona Hațegului.

Editor : Liviu Cojan