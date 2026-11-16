Record istoric pentru NASA: Voyager 1 va ajunge la o zi lumină de Pământ. Momentul în care sonda s-ar putea să nu mai funcționeze

Sonda spațială Voyager 1, lansată de NASA în urmă cu aproape 50 de ani, se apropie de un moment istoric. Pe 18 noiembrie 2026, aceasta va deveni primul obiect construit de oameni care ajunge la o distanță de o zi-lumină de Pământ, echivalentul a aproximativ 25,9 miliarde de kilometri. De la această distanță, un semnal radio trimis de pe Terra va avea nevoie de 24 de ore pentru a ajunge la sondă și de încă 24 de ore pentru ca răspunsul să revină, relatează Popular Science, într-un articol preluat de Yahoo.

Voyager 1, cel mai îndepărtat obiect construit vreodată de omenire, continuă să se deplaseze prin spațiul interstelar, la aproape cinci decenii după lansarea sa, în septembrie 1977.

Potrivit calculelor prezentate de NASA, sonda va atinge pragul de o zi-lumină pe 18 noiembrie, la ora 5:18 dimineața, ora de pe Coasta de Est a Statelor Unite, respectiv 12:18, ora României.

O zi-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină în vid în 24 de ore. În cazul Voyager 1, aceasta înseamnă aproximativ 16,09 miliarde de mile, echivalentul a aproape 25,9 miliarde de kilometri.

NASA va avea nevoie de 48 de ore pentru a primi un răspuns de la Voyager 1

Distanța uriașă la care se află sonda reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru inginerii NASA.

Orice comandă transmisă de pe Pământ necesită aproape o zi pentru a ajunge la Voyager 1. Dacă sonda răspunde imediat, semnalul de confirmare mai are nevoie de încă 24 de ore pentru a reveni.

Astfel, chiar și o operațiune aparent simplă poate necesita cel puțin două zile doar pentru transmiterea comenzii și primirea răspunsului.

Jamie S. Rankin, cercetătoare la Universitatea Princeton și director adjunct pentru proiectul științific Voyager, consideră că menținerea comunicațiilor la asemenea distanțe reprezintă o realizare tehnologică remarcabilă.

Ea a explicat că primirea unui semnal de la un aparat aflat la o zi-lumină distanță este unul dintre cele mai impresionante aspecte ale misiunii.

Voyager 1 explorează o regiune a spațiului în care influența Soarelui devine tot mai slabă

Sonda a pătruns în spațiul interstelar în 2012, când se afla la aproximativ 11 miliarde de mile de Pământ.

De atunci, instrumentele sale au continuat să furnizeze informații despre plasmă, câmpurile magnetice și mediul interstelar din apropierea Sistemului Solar.

Soarele emite permanent particule încărcate electric, cunoscute sub denumirea de vânt solar. Acestea formează o regiune de influență numită heliosferă, care interacționează cu gazele și particulele din spațiul interstelar.

Cercetătorii încearcă să determine cât de departe se resimt efectele activității solare.

Jamie Rankin consideră că Voyager 1 s-ar putea afla aproape de limita dincolo de care mediul interstelar nu mai este perturbat semnificativ de influența heliosferei.

Datele transmise de sondă ar putea contribui la înțelegerea condițiilor existente în regiunile foarte îndepărtate ale spațiului.

Sonda funcționează cu un emițător radio de numai 23 de wați

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale misiunii este puterea extrem de redusă a emițătorului radio folosit de Voyager 1.

Acesta are doar 23 de wați, aproximativ cât un bec de mică putere utilizat într-un frigider.

Pentru a recepționa semnalele foarte slabe transmise de sondă, NASA utilizează antenele de mare sensibilitate ale rețelei Deep Space Network.

Unele dintre aceste antene au un diametru de 70 de metri și sunt capabile să detecteze semnale care, în lipsa unei asemenea infrastructuri, nu ar putea fi recepționate de pe Pământ.

Fără aceste echipamente, comunicarea cu Voyager 1 ar fi devenit imposibilă în urmă cu mai mulți ani.

NASA a fost nevoită să oprească aproape toate instrumentele științifice

La lansarea sa, în septembrie 1977, Voyager 1 avea zece instrumente științifice funcționale.

Misiunea a permis descoperirea unor sateliți naturali ai planetelor Jupiter și Saturn, iar observațiile asupra satelitului Europa au oferit indicii privind existența unui ocean lichid sub stratul său de gheață.

Pe măsură ce sonda s-a îndepărtat de planetele Sistemului Solar, NASA a început să oprească echipamentele care nu mai erau necesare, pentru a economisi energie.

În prezent, potrivit articolului, numai două instrumente științifice mai sunt active.

Sonda este alimentată de generatoare care transformă căldura produsă prin dezintegrarea plutoniului în energie electrică. Cantitatea de energie disponibilă scade treptat, obligând echipa misiunii să găsească soluții pentru prelungirea funcționării.

În aprilie 2026, NASA a oprit experimentul pentru măsurarea particulelor încărcate cu energie joasă.

În septembrie, inginerii au înlocuit trei sisteme cu alternative care consumă mai puțină energie, după ce o intervenție similară fusese realizată cu succes pe sonda Voyager 2.

De-a lungul anilor, specialiștii au oprit și mai multe sisteme de încălzire ale celor două sonde.

Potrivit lui Rankin, fără aceste măsuri de economisire a energiei, misiunea s-ar fi încheiat în urmă cu aproximativ un deceniu.

Foto: Profimedia

NASA a pierdut recent contactul cu Voyager 1

În octombrie 2026, echipa misiunii a trecut printr-un nou moment dificil, după ce NASA a pierdut temporar contactul cu Voyager 1.

Comunicațiile au fost restabilite, însă cauza exactă a incidentului nu fusese încă stabilită la momentul publicării articolului.

Problema ar putea avea legătură cu oprirea unui grup de propulsoare, care a determinat activarea sistemelor de rezervă.

Kareem Badaruddin, managerul misiunii Voyager în cadrul Jet Propulsion Laboratory al NASA, a declarat că acesta a fost un comportament neobișnuit al sondei, dar că echipa trebuie să se aștepte la asemenea situații, având în vedere vechimea echipamentelor.

Oficialul a precizat că specialiștii sunt ușurați după restabilirea contactului și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat.

Când ar putea înceta definitiv să mai funcționeze Voyager 1

În ciuda soluțiilor tehnice aplicate de inginerii NASA, sfârșitul misiunii se apropie.

Agenția spațială americană estimează că rețeaua Deep Space Network ar putea pierde definitiv contactul cu Voyager 1 în jurul anului 2036.

Totuși, comunicațiile ar putea înceta mai devreme, dacă sonda va rămâne fără suficientă energie sau dacă sistemele sale nu vor mai putea orienta antena către Pământ.

Jamie Rankin consideră că sfârșitul misiunii este probabil mai aproape decât ar sugera estimările cele mai optimiste.

Chiar și după încetarea comunicațiilor, Voyager 1 își va continua deplasarea prin spațiu, fără să mai transmită informații către Pământ.

La aproape 50 de ani de la lansare, sonda rămâne unul dintre cele mai importante proiecte de explorare spațială ale omenirii și singurul obiect construit de oameni care a ajuns atât de departe de planeta noastră.

Editor : Sebastian Eduard