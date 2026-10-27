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Video Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil

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Arheologii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța cercetează sarcofagul roman descoperit intact. Foto: Facebook / MINAC
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Un sarcofag intact din epoca romană a fost descoperit în zona vechii necropole a Tomisului, la Constanța. Cercetările preliminare arată că acesta adăpostește mormântul unui copil, alături de care au fost depuse mai multe obiecte funerare, inclusiv jucării din lut și ghirlande de flori. Descoperirea a fost anunțată marți de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Sarcofagul a fost identificat de arheologii muzeului la marginea de nord a necropolei anticului Tomis și a fost găsit intact. Potrivit specialiștilor, inventarul funerar vizibil în interior cuprinde câteva obiecte de port, o monedă, două jucării din lut și ghirlande de flori.

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„Specialiştii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa au avut parte de o descoperire deosebită: în marginea de nord a necropolei Tomisului a fost identificat un sarcofag de epocă romană intact. Din cercetările preliminare s-a constatat că este vorba de un mormânt de copil, în interior fiind vizibil un bogat inventar funerar cuprinzând câteva obiecte de port, monedă, două jucării de lut şi ghirlande de flori”, au transmis reprezentanții muzeului.

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Cercetările arheologice și prelevarea obiectelor descoperite sunt încă în desfășurare. Mai multe informații despre sarcofag și obiectele funerare vor fi prezentate miercuri, 28 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Editor : M.I.

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