Secretele filosofului care a fondat Stoicismul au fost descifrate după ce un papirus recuperat din cenușă a fost citit de cercetători

Data publicării:
Soarele răsare deasupra muntelui Vezuviu și a orașului Napoli
Soarele răsare deasupra muntelui Vezuviu și a orașului Napoli. Foto: Profimedia Images

La mai bine de 2.200 de ani de la moartea sa, unul dintre cei mai influenți și evazivi filosofi ai Antichității vorbește din nou. Folosind o tehnică inovativă de imagistică, cercetătorii italieni au citit părți dintr-un sul de papirus carbonizat care deveniseră ilizibile în urma celui mai notoriu dezastru natural care a lovit lumea clasică: erupția vulcanului Vezuviu în anul 79 d.Hr, potrivit The Times.

Rezultatele au dezvăluit noi detalii despre viața lui Zenon din Citium, fondatorul Stoicismului, ale cărui învățături despre rațiune și reziliență au modelat gândirea occidentală.

Zenon, care a trăit între anii 334 î.Hr. și 262 î.Hr., a propovăduit că viața bună se dobândește prin rațiune, virtute și stăpânire de sine emoțională. El a ținut prelegeri de sub o colonadă pictată în Atena - stoa poikilē, de unde și-a luat numele școlii sale. De aici a apărut o filosofie care a modelat gândirea unei mulțimi de romani eminenți, inclusiv Cicero, Seneca și Marcus Aurelius, și care răsună și astăzi.

Detalii noi despre viața și ideile sale au ieșit la iveală după ce oamenii de știință au folosit o nouă tehnică, o formă de imagistică termică, pentru a citi un sul de papirus carbonizat.

Pasajele recent lizibile provin din „Istoria Stoa” de Filodemos din Gadara, scrisă între aproximativ 75 și 50 î.Hr. Acestea oferă imagini rare despre Zenon. Emigrat fenician la Atena, el este portretizat ca fiind fragil din cauza unei diete sărace, singuratic până la punctul de misantropie și batjocorit pentru accentul său străin.

Cel mai cunoscut tratat al său, Republica, cunoscut mult timp doar prin reputație, este „îndoielnic din punct de vedere moral, pentru că recomandă practici sociale și sexuale considerate jenante”, a declarat Graziano Ranocchia de la Universitatea din Pisa, care a condus proiectul.

Ideile „jenante” includeau respingerea căsătoriei și a vieții de familie, împărțirea partenerilor, egalitatea dintre bărbați și femei și toleranța relațiilor între persoane de același sex desfășurate în mod deschis.

Utopia lui Zenon își imagina o comunitate de înțelepți conduși doar de rațiune, fără bani, tribunale sau proprietăți. În Atena secolului al IV-lea î.Hr., astfel de noțiuni păreau indecente, iar mai târziu stoicii le-au înăbușit în liniște. Totuși, în ciuda ridicolului, faima lui Zenon era de așa natură încât atenienii l-au onorat cu o înmormântare publică, un tribut rar pentru un străin.

Sulul în sine a fost descoperit în Villa dei Papiri, o reședință grandioasă de pe litoralul Herculaneum, lângă Napoli, despre care se crede că i-a aparținut lui Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, socrul lui Iulius Caesar. Când orașul a fost îngropat sub cenușă și gaze din cauza vulcanului Vezuviu, biblioteca vilei a fost carbonizată, dar nu îngropată. Încălzite în absența oxigenului, sute de suluri de papirus au devenit cilindri fragili de cărbune negru.

Excavate pentru prima dată în anii 1750, sulurile de la Herculaneum rămân singura colecție de bibliotecă antică care a supraviețuit intactă - deși, timp de secole, au fost în mare parte imposibil de citit. Atât cerneala, cât și papirusul sunt negre, fără a lăsa niciun contrast vizibil; primele încercări de a le derula le-au transformat pe multe dintre ele în praf.

Noua cercetare a folosit o tehnică numită termografie pulsată pe bucăți de papirus care fuseseră deja derulate fizic. O străfulgerare de lumină de o fracțiune de secundă încălzește papirusul cu câteva grade, iar o cameră termică măsoară cât de repede se răcește fiecare zonă. Pentru că cerneala și papirusul eliberează căldură la rate diferite, literele ascunse apar ca urme luminoase. Metoda, adaptată din ingineria aerospațială, nu deteriorează papirusurile.

Tehnica a adăugat cu aproximativ 10% mai multă lizibilitate în greacă operei „Istoria Stoa” de Filodemus, extinzând ceea ce se știe despre Zenon și despre stoicii de mai târziu, precum Chrysippus și Panaetius, care i-au dus filosofia la Roma.

Și alte suluri de la Herculaneum au oferit surprize: unul considerat cândva o istorie a pitagoreicilor pare acum să consemneze primii medici greci; un altul păstrează testamentele filosofilor epicurieni.

„În sfârșit avem imagini perfect lizibile ale mai multor papirusuri de la Herculaneum, cu contrast și rezoluție adecvate pentru studiul, citirea și publicarea lor”, a spus Ranocchia. „Rezultatele au implicații semnificative pentru înțelegerea noastră a momentelor și figurilor cheie din istoria filosofiei grecești.”

