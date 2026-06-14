Live TV

Video Secretul „Capcanei lui Venus”: cum funcționează mecanismul de închidere rapidă al plantei carnivore

Data actualizării: Data publicării:
The carnivorous plant Venus fly trap Dionaea muscipula with trapped fly
Planta carnivor „Capcana lui Venus” Foto: Profimedia

Bietele muşte care aterizează pe o plantă carnivoră, denumită „Capcana lui Venus”, au parte de o soartă tragică. Atunci când insecta atinge structurile asemănătoare firelor de păr ale acestei remarcabile plante carnivore, „capcana” ei se închide brusc, condamnând victima să fie digerată într-un interval de câteva zile de enzimele secretate de plantă. Oamenii de ştiinţă din Franţa au descifrat recent mecanismul fizic aflat în spatele acestei acţiuni de închidere rapidă, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Potrivit cercetătorilor, experimentele au arătat că închiderea bruscă a capsulelor plantei carnivore „Capcana lui Venus” este iniţiată de o înmuiere rapidă a pereţilor celulari din stratul exterior al capcanei plantei, care este o frunză puternic modificată, împărţită în doi lobi articulaţi, asemănători unor fălci cu dinţi.

Timp de peste un secol, ipoteza predominantă a fost că închiderea capcanei era determinată de o redistribuire rapidă a apei în interiorul frunzei, apa deplasându-se între celule pentru a umfla o parte a frunzei. Însă noul studiu indică un mecanism biologic diferit.

„Una dintre cele mai emblematice plante din lume poate încă să ne surprindă. După cercetări de peste un secol, încă descoperim lucruri fundamental noi despre modul în care funcţionează Capcana lui Venus”, a declarat fizicianul Yoel Forterre de la agenţia franceză de cercetare CNRS şi de la Universitatea Aix-Marseille, autorul-senior al studiului publicat joi în revista ştiinţifică Science.

Capcana lui Venus este o mică plantă carnivoră, originară dintr-o regiune limitată din Carolina de Nord şi Carolina de Sud din Statele Unite. La fel ca multe alte plante carnivore, ea creşte în medii sărace în nutrienţi şi îşi suplimentează nutriţia prin capturarea şi digestia unor insecte.

În cadrul unor experimente realizate la Marsilia, oamenii de ştiinţă au utilizat imagistică de mare viteză, măsurători mecanice prin indentarea stratului exterior al plantei şi modelare mecanică. De asemenea, ei au măsurat transportul apei în ţesutul vegetal pentru a exclude posibilitatea unui astfel de mecanism implicat în procesul studiat.

„Planta foloseşte nişte firişori de declanşare specializaţi, localizaţi pe suprafaţa internă a capcanei. Atunci când o insectă atinge de două ori acei perişori într-o perioadă scurtă de timp, capcana se închide. Închiderea se poate produce într-o zecime de secundă”, a dezvăluit Yoel Forterre.

„Ipoteza noastră că este că acea capcană este deja încărcată mecanic înainte de declanşare, la fel ca un arc. Când capcana este stimulată, pereţii celulari ai stratului epidermic extern se înmoaie rapid cu aproximativ 30%-40%, ceea ce înseamnă că peretele celular devine mai flexibil. Acest lucru eliberează tensiunile interne stocate în ţesut şi determină îndoirea şi închiderea capcanei. Înmuierea se produce în aproximativ o secundă”, a explicat Yoel Forterre.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atunci când capcana se închide brusc, insecta rămâne blocată în capsulă, unde va fi digerată.

„Prin măsurarea directă a mecanicii capcanei vii în timp ce aceasta reacţionează, am identificat «motorul» intern care împinge frunza dincolo de pragul său de instabilitate şi declanşează deformarea care o închide brusc”, a declarat fizicianul şi autorul principal al studiului, Jeongeun Ryu, care a lucrat la acest studiu în calitate de cercetător postdoctoral la CNRS şi la Universitatea Aix-Marseille.

După ce planta absoarbe lichidul bogat în nutrienţi, produs de procesele digestive, capcana se redeschide, lăsând în urmă exoscheletul gol al insectei.

„Ceea ce mi se pare remarcabil este faptul că evoluţia adeseori nu inventează mecanisme complet noi, ci mai degrabă le reutilizează şi le rafinează pe cele existente. Se ştie că plantele îşi modifică proprietăţile mecanice ale pereţilor celulari în timpul creşterii, însă Capcana lui Venus pare să ducă acest mecanism la extrem, folosindu-l pe o scară de timp de aproximativ o secundă” a declarat Yoel Forterre.

Există aproximativ 800 de specii cunoscute de plante carnivore. Acestea nu sunt toate strâns înrudite între ele, ceea ce indică faptul că factorul carnivor a evoluat independent de mai multe ori pe parcursul evoluţiei plantelor.

Modul în care se închide brusc „Capcana lui Venus” este un subiect care a stârnit de multă vreme interesul oamenilor de ştiinţă, printre care şi Charles Darwin, naturalistul din secolul al XIX-lea care a dezvoltat teoria evoluţiei prin selecţie naturală. Cercetătorii francezi văd potenţiale aplicaţii practice ale descoperirii lor.

„Din câte ştim, este pentru prima dată când se observă o schimbare atât de rapidă a proprietăţilor mecanice ale pereţilor celulari la o plantă”, a declarat Jeongeun Ryu.

„Acest fapt răspunde la o întrebare care datează încă de pe vremea lui Darwin - ce anume determină una dintre cele mai rapide mişcări din regnul vegetal - şi indică spre o nouă modalitate de mişcare a fiinţelor vii: nu prin pomparea de fluid sau prin simpla colapsare, ci prin reglarea activă a rigidităţii propriului material. Acest principiu ar putea inspira, în cele din urmă, construirea unor roboţi flexibili sau a unor materiale inteligente, deşi aceasta rămâne o perspectivă pe termen lung”, a adăugat autorul principal al studiului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
3
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Digi Sport
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
planta carnivora
Plantă carnivoră descoperită în judeţul Satu Mare
Recomandările redacţiei
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
edlpromo in fata ta toma_00437
Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a...
Ultimele știri
Rezultate LOTO – Duminică, 14 iunie 2026. Peste șase milioane de euro sunt în joc la 6/49
Rusia deghizează camioanele cu combustibil în cisterne de lapte pentru a putea aproviziona în Crimeea
Liderii PNL se întâlnesc luni pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Cîmpeanu: E un om foarte potrivit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Omul dat afară de Mirel Rădoi, la un pas de o revenire spectaculoasă la FCSB! Unde s-au împotmolit...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Alexandru Tudor, apariție șocantă la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Absență surprinzătoare de la...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Stațiunea din România unde aerul este considerat printre cele mai curate din țară. Tot mai mulți turiști o...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei, în 2026, la recalculare. Sute de mii de pensionari pot păți la fel. De ce?
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme