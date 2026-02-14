Live TV

Secretul unui joc de strategie din Roma Antică a fost descifrat de AI, după ani în care arheologii nu au reușit

Roman board game stone
Piatra romană a fost descoperită în Olanda. Sursa foto: X

Linii geometrice sculptate pe o piatră albă și rotundă ce datează din epoca Romei Antice, care i-au nedumerit timp de ani de zile pe arheologii olandezi, s-au dovedit a fi urmele unui joc de strategie dispărut. Cercetătorii au reușit să îi reconstituie regulile după ce o inteligență artificială specializată a analizat modelul și l-a comparat cu zeci de jocuri străvechi din aceeași regiune.

Timp de mulţi ani, o piatră albă şi rotundă de calcar, ce datează din epoca Romei Antice şi care prezintă misterioase linii geometrice, i-a nedumerit le cercetătorii olandezi. Astăzi, misterul pare să fi fost descifrat cu ajutorul tehnologiei. Ar fi vorba despre un vechi joc de societate ale cărui reguli au fost descoperite de inteligenţa artificială (AI).

Graţie imagisticii 3D, cercetătorii au descoperit că anumite linii de pe acea piatră erau mai adânci decât altele, sugerând astfel că piesele jocului erau deplasate cu frecvenţe diferite.

„Se vede uzura de-a lungul liniilor de pe piatră, exact acolo unde ar fi alunecat o piesă”, a explicat Walter Crist, arheolog la Universitatea Leiden şi specialist în jocuri antice.

Alţi cercetători de la Universitatea din Maastricht au utilizat apoi un program de inteligenţă artificială capabil să deducă regulile unor jocuri antice. Ei au antrenat acea AI, denumită Ludii, cu reguli preluate de la aproximativ 100 de jocuri străvechi ce proveneau din aceeaşi regiune ca şi piatra romană.

Computerul „a produs zeci de ansambluri de reguli posibile. A jucat apoi împotriva lui însuşi şi a identificat câteva variante agreabile de jucat pentru oameni”, a declarat Dennis Soemers, cercetător la Universitatea din Maastricht.

Cercetătorii au comparat apoi diferite reguli posibile cu liniile săpate de uzură în acea piatră pentru a identifica cel mai plauzibil set de mişcări din cadrul jocului.

Dennis Soemers a lansat totuşi o avertizare: „Dacă îi prezinţi lui Ludii un model de linii precum cel de pe această piatră, ea va găsi întotdeauna reguli de joc. Prin urmare, nu putem fi siguri că romanii jucau jocul exact în acest fel”, a explicat el.

Scopul acestui joc de strategie, aparent simplu, dar captivant, era de a urmări şi de a captura piesele adversarului într-un minimum de mutări. Cercetările ştiinţifice şi regulile jocului au fost publicate în revista Antiquity.

