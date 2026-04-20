Live TV

Selecţia naturală favorizează persoanele roşcate şi bărbaţii fără chelie, arată un studiu ADN de mari dimensiuni

Data publicării:
fata roscata pistrui baiat cu par in cap
Foto: Profimedia Images
Din articol
„Evoluţia umană nu a încetinit. Pur şi simplu am pierdut semnalul”

În ultimii peste 10.000 de ani selecţia naturală a contribuit la evoluţia a aproape 500 de gene în ADN-ul Euroasiaticilor occidentali, modificându-le aspectul şi susceptibilitatea la diferite afecţiuni, conform concluziilor unui nou studiu realizat la Universitatea Harvard şi publicat miercuri în revista Nature, transmite Live Science. 

Selecţia naturală în acest grup a dus la o frecvenţă crescută a nuanţei deschise a pielii, a părului roşcat şi a rezistenţei la HIV şi lepră (numită şi boala Hansen), şi a scăzut frecvenţa cheliei la bărbaţi şi a susceptibilităţii la artrita reumatoidă, dezvăluie noul studiu efectuat pe 16.000 de genomuri. Această descoperire contrazice opinia de lungă durată conform căreia evoluţia umană recentă a fost limitată, conform Agerpres.

„Evoluţia umană nu a încetinit. Pur şi simplu am pierdut semnalul”, a declarat pentru Live Science într-un e-mail Ali Akbari, autorul principal al studiului şi om de ştiinţă de la Universitatea Harvard. 

Schimbarea evolutivă poate avea loc printr-o varietate de mecanisme, inclusiv mutaţia; selecţia naturală, în care trăsăturile avantajoase pentru supravieţuire sunt transmise urmaşilor; fluxul genic, în care materialul genetic este amestecat între populaţii; şi driftul genetic, în care frecvenţa unei gene dintr-o populaţie se modifică aleator. 

În noul studiu, Akbari şi colegii săi au dezvoltat o nouă metodă statistică pentru a identifica selecţia naturală pe o perioadă de 18.000 de ani în mii de genomuri antice şi moderne de la oameni care trăiesc în Eurasia Occidentală, o zonă care cuprinde Europa şi părţi din Asia de Vest, cum ar fi Turcia. 

„Lucrările anterioare, bazate pe urmele pe care selecţia naturală le lasă în genomurile actuale, au condus la ideea că selecţia direcţională era rară”, a spus Akbari. Dar cu seturi de date mari, cum ar fi cel pe care cercetătorii l-au acumulat, şi metode care pot separa semnalul selecţiei naturale de alte procese evolutive, „putem detecta acum schimbări mici şi consistente în timp”, a explicat el. 

Cercetătorii au găsit dovezi ale selecţiei naturale în 479 de variante genetice din setul de date al genomului Eurasiatic Occidental, dintre care 60% corespund cu trăsături cunoscute la oamenii din prezent. Unele dintre variantele genetice care au fost puternic selectate pozitiv sunt implicate în exprimarea unor trăsături precum nuanţa deschisă a pielii, părul roşcat, rezistenţa la infecţiile cu HIV şi lepră şi grupa sanguină B. De asemenea, au descoperit gene legate de o probabilitate mai mică de chelie de tip masculin şi un risc mai mic de artrită reumatoidă. 

Rezultatele sugerează că toate aceste variante au fost utile în evoluţia oamenilor vest-eurasiatici moderni - dar ADN-ul nu ajută la explicarea exactă a motivului pentru care aceste trăsături au fost utile. Creşterea frecvenţei pigmentării deschise a pielii reflectă probabil selecţia pentru o sinteză crescută a vitaminei D în regiunile cu lumină solară slabă, au scris cercetătorii în studiu. Dar este mai greu de explicat creşterea numărului de persoane roşcate. Este posibil ca părul roşu în sine să nu fi fost neapărat benefic, ci mai degrabă ca genele pentru această trăsătură să fie asociate şi cu o altă adaptare mai importantă. 

Unele trăsături au fost selectate pozitiv sau negativ în momente diferite, au descoperit cercetătorii. Timp de câteva milenii, genele pentru susceptibilitatea la tuberculoză au crescut în frecvenţă şi apoi au scăzut acum aproximativ 3.500 de ani. În mod similar, genele pentru susceptibilitatea la scleroză multiplă au crescut până acum aproximativ 2.000 de ani şi apoi au scăzut în frecvenţă. 

„Acest lucru reflectă probabil schimbările de mediu sau presiunile selective în timp. De exemplu, introducerea de noi agenţi patogeni”, conform lui Akbari. 

Cercetătorii au pus la dispoziţie gratuit datele şi metodele lor - numite AGES (Ancient Genome Selection - Selecţia Genomului Antic) - astfel încât alţi oameni de ştiinţă să poată extinde această lucrare. Akbari a spus că echipa de cercetare intenţionează acum să exploreze alte grupuri din afara Eurasiei de Vest pentru a înţelege mai bine cum a evoluat populaţia umană globală. Aceştia au prezentat deja o pre-publicare a unui studiu care investighează Eurasia de Est, care a analizat persoanele cu strămoşi est-asiatici. Această cercetare a descoperit tipare similare, a spus Akbari. 

„Ceea ce este probabil să difere între regiuni nu este dacă a avut loc selecţia naturală, ci modul în care mediile locale şi schimbările culturale au modelat-o, inclusiv factori precum dieta, agenţii patogeni şi clima”, a spus Akbari. „Extinderea acestei abordări pe scară mai largă ne va ajuta să înţelegem cum diferite presiuni istorice au influenţat biologia umană în contexte diferite”, a adăugat el. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
2
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
pupitru psd
5
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Digi Sport
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stages in human evolution
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea evoluției
yersinia pestis, bacteria care provoacă ciuma bubonică
Cum a evoluat cea mai letală bacterie din toate timpurile ca să continue să omoare milioane de oameni și să supraviețuiască până astăzi
Penguin mum teaches chick to shout, Sea Lion Island, Falklands - unknown
Motivul pentru care unele păsări nu zboară: „Costurile depășesc beneficiile”. Explicația oamenilor de stiință
O persoană în vârstă se uită într-un portofel gol.
Sondaj INSCOP: 7 din 10 români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită. 40% văd o evoluție economică negativă
un liliac cu aripile desfacute si limba scoasa
Liliecii ar putea deţine secretul pentru a învinge cancerul (studiu)
Recomandările redacţiei
lansatoare de rachete balistice în Coreea de Nord
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Intrăm în criză politică? PSD decide, astăzi, dacă îi retrage...
taiwan on map
Războiul din Iran și calculele Chinei legate de Taiwan. „Boala păcii”...
profimedia-1092877157
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria...
Ultimele știri
Intervenție militară în Caraibe: barcă suspectată de trafic de droguri, atacată de armata SUA. Trei persoane au murit
Incident neobișnuit în Franța: un avion care zbura spre Marrakech a decolat fără cei 192 de pasageri. Care au fost motivele
Cel mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 14,50 de lei, jucat online
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Daniel Pancu, la CFR Cluj sau Rapid din vara? Condițiile puse de tehnician conducerii: “Doar la FCSB NU!”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Tun pe banii statului: cum au încasat firmele subvenții în lanț folosind aceiași șomeri. Schema prin care se...
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Pro FM
Cher, surprinsă că ar avea o nepoată: „A rămas fără cuvinte!” Ce se știe despre presupusa fiică a lui Elijah...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Cine sunt cei 1.000.000 de pensionari care pierd 250 de lei la pensie în 2026? Oficial: Nu sunt bani
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...