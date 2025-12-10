Semnal cosmic vechi de 13 miliarde de ani, detectat de oamenii de știință. Cea mai rară explozie gamma observată până acum

Oamenii de știință au detectat un semnal cosmic extrem de rar, vechi de aproximativ 13 miliarde de ani, provenit dintr-o explozie de raze gamma produsă după colapsul unei stele masive. Descoperirea, realizată de satelitul franco-chinez SVOM, oferă informații directe despre Universul timpuriu, într-o perioadă în care cosmosul avea doar 700 de milioane de ani, informează AFP și Agerpres.

„Este extrem de rar, deoarece este a cincea cea mai îndepărtată explozie de raze gamma detectată vreodată” și „cea mai precisă în ceea ce privește lumina pe care am colectat-o și măsurătorile pe care le-am realizat”, a declarat Bertrand Cordier, responsabilul științific în cadrul proiectului SVOM la Comisia franceză pentru energie atomică și energii alternative CEA.

Lansată în iunie 2024, misiunea SVOM Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor are drept obiectiv detectarea și localizarea acestor fenomene cosmice de o putere monumentală.

Explozia de raze gamma se produce, în general, după cea a stelelor masive cu o masă de peste 20 de ori mai mare decât cea a Soarelui sau după fuziunea stelelor compacte. Aceste explozii de radiații cu o luminozitate colosală pot degaja o energie echivalentă cu peste un miliard de miliarde de sori.

„Sunt cele mai energetice evenimente din Univers”, a explicat astrofizicianul, care a participat la două studii privind această detectare, publicate marți în jurnalul științific Astronomy & Astrophysics, al căror autor principal, respectiv coautor, este.

Studierea exploziilor gamma permite realizarea unor progrese în chestiuni de „fizică fundamentală”, cum ar fi încercarea de a „înțelege cum este posibilă eliberarea unei asemenea cantități de energie și care sunt mecanismele implicate”.

În exploziile gamma, „materia este accelerată la viteze apropiate de viteza luminii. Acestea sunt condiții fizice care nu pot fi reproduse pe Pământ, dar pe care le putem observa în laboratoarele cosmice”, a precizat specialistul.

Aceste semnale extrem de luminoase servesc, de asemenea, drept „sonde” care iluminează toată materia pe care o traversează înainte de a ajunge la noi.

„Este nevoie de o străfulgerare de această intensitate pentru a putea măsura condițiile fizice ale Universului la vârste foarte îndepărtate. Este singura modalitate de a face acest lucru în mod direct”, a subliniat cercetătorul.

La 14 martie, când au primit pe telefoanele lor mobile alerta cu privire la o detectare, tinerii oameni de știință de serviciu în cadrul misiunii SVOM au înțeles destul de repede că aveau de-a face cu un eveniment de amploare. Ei au convins alte telescoape să își reorienteze lentilele către zona de emisie.

După o explozie de raze gamma de câteva zeci de secunde, obiectul aflat la originea acesteia emite, pentru o perioadă mai lungă, dar cu o intensitate descrescătoare, în alte lungimi de undă: raze X, optice, infraroșu, radio. Această „contrapartidă” este crucială pentru localizarea cu precizie a sursei și studierea naturii sale.

Verdictul: semnalul a fost emis „într-un moment în care Universul era foarte tânăr”, de doar 700 de milioane de ani. „Fotonii care au impregnat instrumentele noastre au călătorit timp de 13 miliarde de ani”, a spus Cordier.

Aceasta este vârsta „primelor generații de stele”, formate după Big Bang din „materie primitivă compusă în principal din heliu și, mai ales, din hidrogen”. Aceste stele au produs primele elemente grele fier, carbon, oxigen, jucând un rol fundamental în evoluția Universului.

Pentru a produce o astfel de explozie, steaua care a colapsat „trebuia să fi avut, poate, o sută de mase solare”, a adăugat astrofizicianul, care și-a exprimat speranța că SVOM va permite detectarea a „poate unul sau două” evenimente de acest tip pe an.

„Dificultatea constă în a conecta toate elementele din lanțul de observare a contrapartidelor.”

După alerta de la 14 martie, „au trecut 17 ore până când Very Large Telescope VLT din Chile s-a reorientat. În acest timp, intensitatea a scăzut. Obiectivul este să fim și mai eficienți. Dacă o să ajungem mai repede, o să avem date mai bune”, a declarat responsabilul.

Editor : Ș.A.