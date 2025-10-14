Live TV

Sistemul solar ar putea avea mai multe planete decât cele opt cunoscute: ce spune un studiu despre Planeta Y, o lume de mărimea Terrei

Solar System
Sistemul solar Foto: Profimedia

O echipă de astronomi susţine că a găsit indicii cu privire la existenţa celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o „Planeta Y”, pentru a o diferenţia de cealaltă planetă candidată, Planeta X, conform unui studiu publicat la 25 august în jurnalul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, scrie Live Science.

Această ipotetică Planeta Y ar fi de dimensiuni apropiate Pământului şi ar putea exista independent de Planeta X, numărul planetelor din Sistemul Solar ajungând astfel la 10, dacă existenţa ambelor planete va fi confirmată.

Cercetătorii susţin că Planeta Y ar putea fi descoperită în următorii trei ani, dar deocamdată nu există dovezi directe al existenţei ei.

Căutarea celei de-a noua planete din Sistemul Solar a început după descoperirea lui Neptun în 1846 şi s-a încheiat temporar în anii 1930 odată cu descoperirea lui Pluto, care a fost ulterior retrogradată la statutul de planetă pitică în 2006. Dar căutarea s-a reluat în 2016, când astronomii Mike Brown şi Konstantin Batygin, de la de la Caltech, au propus ipoteza Planetei Nouă, care sugera că orbitele neobişnuite prezentate de aproximativ o duzină de obiecte transneptuniene mari ar fi explicate de atracţia gravitaţională a unui obiect masiv ascuns.

Această lume ipotetică, cunoscută şi sub numele de Planeta X, se află probabil undeva în Centura Kuiper - un disc gigantic de asteroizi, comete şi planete pitice (inclusiv Pluto) care orbitează Soarele dincolo de cele opt planete cunoscute - dar până nu a putut fi detectată.

În studiul publicat la sfârşitul lunii august de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un alt grup de cercetători susţine că a descoperit dovezi ale unei noi planete candidate, pe care au numit-o Planeta Y. Această lume ipotetică, care s-ar afla şi ea în Centura Kuiper, ar putea fi de aproximativ două ori mai aproape de Pământ decât Planeta X - şi ar putea fi mult mai apropiată ca dimensiune de planeta noastră. Existenţa sa potenţială nu infirmă teoria Planetei X, au precizat cercetătorii, potrivit Agerpres.

Echipa a ajuns la această concluzie după ce a analizat traiectoriile a 50 de obiecte din Centura Kuiper (KBO) şi a descoperit că acestea erau înclinate cu aproximativ 15 grade în comparaţie cu restul planetelor sistemului solar. Singurul lucru care putea explica această înclinare este o planetă ascunsă, au susţinut ei.

„Am început să încercăm să găsim alte explicaţii cu privire la această înclinare, dar ceea ce am descoperit este că, de fapt, este nevoie de o planetă acolo”, a declarat recent pentru CNN autorul principal al studiului, Amir Siraj, astrofizician la Universitatea Princeton. „Această lucrare nu reprezintă descoperirea unei planete”, a adăugat el. „Dar este cu siguranţă descoperirea unui puzzle pentru care o planetă este o soluţie probabilă.”

Pe baza calculelor lor, echipa de studiu consideră că Planeta Y este probabil o lume telurică cu o masă undeva între cea a lui Mercur şi cea a Pământului. Aceasta este semnificativ mai mică decât masa ipotetică a Planetei X, care este propusă ca fiind un gigant gazos de până la 10 ori mai masiv decât Pământul.

Cercetătorii propun, de asemenea, că Planeta Y este situată la o distanţă de 100 până la 200 de ori mai îndepărtată de Soare decât Pământul, dar nu foarte departe de orbita lui Neptun, şi că ar fi mai aproape de Soare decât Planeta X, care este probabil de cel puţin 400 de ori mai departe de Soare decât Pământul. La aceste distanţe, ambele planete ar reflecta foarte puţină lumină înapoi către Pământ, ceea ce le face greu de observat direct.

Dacă există, Planeta Y ar fi, de asemenea, înclinată cu până la 10 grade în comparaţie cu planul orbital comun celor opt planete cunoscute - un alt factor care ar face mai dificilă detectarea ei, au scris cercetătorii.

Cu toate acestea, nu toată lumea este de acord cu noua propunere. Samantha Lawler, astronom la Universitatea din Regina, Saskatchewan şi unul dintre criticii ipotezei Planetei X, a declarat pentru CNN că descoperirile „nu sunt definitive”, în mare parte din cauza eşantionului mic de obiecte transneptuniene incluse în studiu.

Patryk Sofia Lykawka, astronom la Universitatea Kindai din Japonia, specializată în obiecte ale Centurii Kuiper a adăugat că existenţa Planetei Y este „plauzibilă”, dar necesită mai multe observaţii pentru a fi considerată o probabilitate.

Pentru a dovedi pe deplin existenţa Planetei Y sau a Planetei X, cercetătorii vor trebui fie să aibă noroc şi să observe direct lumina slabă reflectată de aceste două corpuri îndepărtate, fie să găsească mult mai multe obiecte transneptuniene care se potrivesc cu tiparele pe care le-au descoperit.

Acest lucru s-ar putea să nu dureze foarte mult datorită Observatorului Vera C. Rubin din Chile, recent devenit operaţional, care a început să scaneze cerul nopţii cu cea mai mare cameră digitală din lume. Mulţi experţi cred că acest observator va descoperi alte mii de obiecte din Centura Kuiper în următorii ani, ceea ce ar putea furniza datele necesare pentru a confirma sau infirma aceste teorii.

