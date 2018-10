Specie de mușchi, un nou înlocuitor pentru canabisul medicinal

O specie rară de muşchi s-ar putea dovedi mai eficientă decât canabisul medicinal în tratarea unor afecţiuni, conform unui nou studiu, citat de Press Association și Agerpres.

O specie rara de muschi s-ar putea dovedi mai eficienta decat canabisul medicinal Foto: www.solcbd.com

O echipă de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Berna a cercetat proprietăţile medicinale ale plantei Radula perrottetii, care conţine o substanţă similară cu cea care se regăseşte în canabis.



Tetrahidrocanabinolul (THC), substanţă prezentă în canabis, poate fi utilizată în domeniul medical împotriva unor tipuri de dureri, a crampelor musculare, a ameţelilor şi în caz de pierdere a poftei de mâncare, notează Press Association.



Cercetătorii din Elveţia, conduşi de profesorul Jurg Gertsch, au analizat posibilitatea de utilizare în scopuri medicale a substanţei ''perrottetinene'', care se găseşte în specia rară de muşchi, care creşte doar în Japonia, Noua Zeelandă şi Costa Rica.



Profesor Gertsch a început studiul efectelor farmacologice ale substanţei naturale ''perrottetinene'' după ce a descoperit că acest tip de muşchi era comercializat pe internet şi promovat drept stupefiant legal.



Chimiştii conduşi de Erick Carreira de la Universitatea ETH din Zurich şi de profesorul Gertsch din Berna au comparat proprietăţile biochimice şi farmacologice ale THC cu cele ale substanţei ''perrottetinene''.



În cadrul testelor efectuate pe animale de laborator, echipa a demonstrat că substanţa ''perrottetinene'' ajunge foarte uşor la creier şi are un efect un efect antiinflamator mai puternic asupra acestui organ în comparaţie cu THC.



Oamenii de ştiinţă au relevat că ''perrottetinene'' are proprietăţi psihoactive mai reduse comparativ cu THC, însă au precizat că sunt necesare mai multe studii pentru a analiza efectul asupra durerilor cronice şi inflamatorii.



Potrivit studiului publicat în jurnalul Science Advances, canabisul este rareori utilizat în scopuri medicale din cauza efectului psihoactiv puternic şi a faptului că este declarat ilegal în majoritatea statelor.



Andrea Chicca, membru în cadrul echipei de cercetători condusă de Gertsch, a subliniat potenţialul pentru dezvoltarea utilizării în scopuri terapeutice a substanţei ''perrottetinene'' sau a altora similare. ''Această substanţă naturală are un efect psihoactiv mai redus şi, în acelaşi timp, este capabilă de inhibarea proceselor inflamatorii din creier'', a spus el.

Etichete:

,

,

,