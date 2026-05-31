Strugurii ar putea activa mecanisme naturale de protecţie a pielii împotriva radiaţiilor UV

Strugurii ar putea activa mecanisme naturale de protecţie ale pielii împotriva radiaţiilor solare UV. Cercetătorii au observat modificări ale expresiei genelor pielii după consumul de struguri, transmite News.ro.

Alimentaţia poate influenţa modul în care organismul răspunde la factorii de mediu, inclusiv la expunerea la radiaţiile ultraviolete. Un nou studiu sugerează că strugurii ar putea modifica activitatea anumitor gene implicate în protecţia şi refacerea pielii după expunerea la soare.

Potrivit datelor, publicate în revista ACS Nutrition Science, consumul zilnic de struguri ar putea influenţa mecanisme biologice asociate cu protecţia pielii împotriva stresului provocat de radiaţiile ultraviolete. Cercetarea a fost realizată de specialişti de la Western New England University din Statele Unite, împreună cu specialişti de la Oregon State University.

Studii clinice anterioare au arătat că aproximativ 30% până la 50% dintre persoane prezentau o rezistenţă mai mare la radiaţiile UV după consumul de struguri. Noul studiu sugerează însă că efectele ar putea fi mai extinse şi ar putea influenţa activitatea genelor, proces observat la toate persoanele evaluate.

În cadrul cercetării, voluntarii au consumat echivalentul a trei porţii de struguri întregi pe zi, timp de două săptămâni. Cercetătorii au analizat expresia genelor din pielea participanţilor înainte şi după perioada de consum, atât în absenţa expunerii la radiaţii UV, cât şi după expunerea la doze reduse de radiaţii ultraviolete.

La începutul studiului, fiecare participant avea un model distinct de activitate genetică la nivelul pielii. Aceste modele s-au modificat după consumul de struguri şi, separat, după expunerea la radiaţii UV. Alte modificări au fost observate atunci când cele două condiţii au fost combinate.

Deşi răspunsurile au variat de la o persoană la alta, cercetătorii au constatat că expresia genelor a fost modificată la toţi participanţii după consumul de struguri. Rezultatele sugerează că strugurii pot influenţa căi biologice implicate în protecţia şi refacerea pielii.

Analiza datelor genetice a indicat creşterea unor procese precum keratinizarea şi cornificarea. Aceste mecanisme contribuie la formarea barierei externe de protecţie a pielii şi pot îmbunătăţi apărarea împotriva factorilor de stres din mediu.

Cercetătorii au măsurat şi nivelurile de malondialdehidă, un marker asociat stresului oxidativ, după expunerea pielii la doze mici de radiaţii UV. Participanţii care au consumat struguri au prezentat niveluri mai reduse ale acestui marker, ceea ce sugerează o diminuare a stresului oxidativ după expunerea la radiaţii ultraviolete.

„Suntem acum siguri că strugurii acţionează ca un superaliment şi mediază un răspuns nutrigenomic la oameni”, a declarat John Pezzuto, profesor şi decan al College of Pharmacy and Health Sciences din cadrul Western New England University, citat într-un comunicat.

Termenul „nutrigenomică” descrie modul în care alimentaţia influenţează activitatea genelor.

Potrivit autorilor, modificările observate la nivelul pielii ar putea apărea şi în alte ţesuturi ale organismului, însă studiul a evaluat direct doar pielea. Cercetătorii consideră că rezultatele contribuie la înţelegerea modului în care consumul unor alimente poate influenţa expresia genelor şi sănătatea generală.

Cercetarea a fost finanţată de California Table Grape Commission.

