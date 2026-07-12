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Studiu. Apa a modelat Pământul încă de acum 3,1 miliarde de ani, mai devreme decât se credea

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cascada apa rau
Foto: Getty Images
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Geologii au anunţat descoperirea, pe baza analizei unora dintre cele mai vechi roci vulcanice de pe planetă, a unor noi dovezi conform cărora apa influenţa deja interiorul Pământului şi activitatea vulcanică în urmă cu peste 3 miliarde de ani.

Studiul condus de cercetători australieni s-a bazat pe analiza unor roci străvechi din Pilbara Craton, o porţiune interioară din scoarţa continentală Pământului, rămasă nedeformată de miliarde de ani. Astfel, au fost descoperite indicii conform cărora apa s-a deplasat adânc sub suprafaţa Pământului înainte de a contribui la generarea magmei care a format vulcani precum cei din regiunea supranumită Cercul de Foc al Pacificului, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Universitatea din Adelaide, relatează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Descoperirile, publicate în jurnalul ştiinţific Nature Communications, sugerează că Pământul era deja supus unei forme a proceselor de reciclare a apei care modelează planeta în prezent, în pofida unor condiţii care erau complet diferite în perioada de început a planetei.

Cercetarea oferă o perspectivă rară asupra trecutului îndepărtat al Pământului, după cum a declarat geochimistul Eric Vandenburg de la Universitatea din Adelaide, care a condus studiul.

În prezent, apa este reciclată în interiorul Pământului prin intermediul tectonicii plăcilor, plăcile oceanice scufundându-se în zonele de subducţie. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă au dezbătut îndelung teoria conform cărora astfel de procese au avut loc pe Pământul primitiv, mult mai fierbinte.

Conform cercetătorilor, în locul tectonicii plăcilor moderne, un mecanism anterior numit „dripducţie" a determinat deplasarea apei în jos: crusta densă, bogată în apă, s-a scufundat în manta, eliberând apă, care a contribuit la generarea magmei, la alimentarea erupţiilor vulcanice şi la formarea rocilor studiate astăzi.

Descoperirile indică faptul că interiorul şi suprafaţa Pământului erau conectate mult mai devreme decât se credea anterior, ceea ce are implicaţii pentru înţelegerea creşterii continentale, a erupţiilor vulcanice şi a elementelor esenţiale pentru viaţă.

Deoarece rocile atât de vechi sunt rare, zona Pilbara Craton, bine conservată, oferă o mărturie unică asupra Pământului primitiv, permiţându-le oamenilor de ştiinţă să reconstituie evenimente petrecute în urmă cu 3,1 miliarde de ani pe baza amprentelor chimice din roci, potrivit studiului.

Editor : M.B.

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