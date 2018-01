STUDIU. Cel mai comun medicament de durere afectează dramatic viața sexuală și fertilitatea bărbaților

Un studiu publicat recent în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences arată că pastilele cu ibuprofen au un impact negativ asupra fetilității bărbaților și le-ar putea afecta inclusiv viața sexuală, relatează CNN.

Foto: Shutterstock

Bărbații tineri care au luat pastile cu ibuprofen, o substanță antiinflamatoare cu efect analgezic, riscă să fie afectați de o boală hormonală care reduce dimensiunea testiculelor și reduce fertilitatea.

Alte probleme care pot apărea din cauza consumului de ibuprofen includ reducerea masei musculare, oboseală cronicizată, disfuncții erectile și un libido scăzut. Studiul a fost efectuat pe un eșantion de tineri cu vârste între 18 și 35 de ani, care au luat pastile cu ibuprofen pe un interval de timp de până la șase săptămâni. De asemenea, trebuie spus că doza periculoasă pentru bărbați în acest caz este de 600 de mg de ibuprofen, administrat de două ori pe zi.

Totuși, studiul ridică semnale de alarmă mai ales în cazul sportivilor, care iau ibuprofen pentru a-și ameliora durerile sau crampele musculare ori pentru a reduce inflamațiile la nivelul tendoanelor sau articulațiilor.

Cercetarea realizată de medicii din Copenhaga arată însă că afecțiunile descrise în studiu pot fi doar temporare, însă există riscul ca ele să devină permanente în cazul bărbaților care utilizează ibuprofen pentru o durată mai mare de șase săptămâni. Principala îngrijorare este că administrarea analgezicului ar putea reduce gradual nivelul de testosteron, întrucât organismul nu mai poate compensa inhibarea secreției acestui hormon.

„Prima noastră grijă este legată de fertilitatea bărbaților care folosesc medicamentul pe o perioadă îndelungată. Ibuprofenul este un bun analgezic, însă există oameni în societatea noastră care nu conștientizează că este un medicament și nu respectă dozele maxime admise”, spune David Møbjerg Kristensen, de la Universitatea din Copenhaga.