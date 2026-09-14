Studiu: Celule imunitare rare din organismul centenarilor ar putea distruge cancerul  înainte ca acesta să se dezvolte

Un set de celule rare descoperite la centenari ar putea ajuta la menținerea longevității acestora prin distrugerea cancerelor înainte ca ele să crească, arată un nou studiu citat de The Independent.

Se știa deja că aceste celule imunitare specializate pot distruge anumite celule tumorale. Noul studiu, realizat de cercetătorii de la Universitatea din Osaka, Japonia, arată că ele joacă, de asemenea, un rol în îmbătrânirea sănătoasă a centenarilor.

Celulele se numesc CD4 CTL și reprezintă o emblemă a supercentenarilor care depășesc vârsta de 110 ani, susțin cercetătorii.

„Celulele CD4 CTL reprezintă o populație atipică și relativ rară de celule T”, a declarat Kosuke Hashimoto, autorul noului studiu publicat în revista Cell Reports.

„Prin urmare, creşterea lor accentuată la supercentenari ar putea oferi indicii importante despre modul în care sistemul imunitar este menținut la vârste extrem de avansate”, a adăugat el.

Aceste celule se clonează atunci când sistemul imunitar este atacat – un proces cunoscut sub numele de expansiune clonală – ceea ce indică faptul că ele le permit adulților în vârstă să răspundă la amenințări persistente.

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat probe de sânge de la 28 de adulți împărțiți în trei grupe de vârstă – 70–99 de ani, 100–109 ani și 110 ani sau mai mult – și au descoperit că proporția de celule CD4 CTL din totalul celulelor imunitare ale unei persoane părea să crească odată cu vârsta.

„Expansiunea selectivă a anumitor celule T sugerează că, chiar și la vârste extrem de avansate, sistemul imunitar ar putea continua să se adapteze la provocările legate de îmbătrânire”, a spus dr. Hashimoto.

Expansiunea celulelor CD4 CTL pare să înceapă în jurul vârstei de 100 de ani, spun cercetătorii, însă s-ar putea să nu fie întotdeauna specifică centenarilor și supercentenarilor. De altfel, participantul cu cea mai mare proporție a acestor celule a fost o persoană cu vârsta sub 100 de ani.

În proba de sânge a unui centenar, cercetătorii au descoperit că o singură clonă de CD4 CTL reprezenta peste 50% din totalul celulelor sale CD4 CTL.

Oamenii de știință au comparat apoi structura moleculelor de pe suprafața celei mai reprezentate clone de CD4 CTL a fiecărui participant cu molecule dintr-o bază de date publică. Peste 30 dintre potriviri aparțineau unor persoane cu cancer pulmonar, mamar și hepatic, a constatat studiul.

Cum niciunul dintre centenari sau supercentenari nu fusese diagnosticat cu vreunul dintre aceste tipuri de cancer, expansiunea celulelor lor CD4 CTL a reflectat, cel mai probabil, răspunsuri imunitare timpurii împotriva dezvoltării cancerului.

„Unele celule CD4 CTL pot recunoaște ținte asociate cancerului, deși țintele lor exacte rămân încă necunoscute”, a precizat dr. Hashimoto.

Cu toate acestea, studiul nu demonstrează că o abundență de celule CD4 CTL în organism previne cancerul sau prelungește viața unei persoane.

„Pe măsură ce îmbătrânim, celulele anormale, inclusiv celulele senescente și cele canceroase, devin mai frecvente”, a concluzionat dr. Hashimoto.

„Constatările noastre sugerează că adaptarea imunitară la aceste schimbări ar putea contribui la o longevitate excepțională”, a adăugat el.

Editor : M.B.