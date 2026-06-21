Studiu. Cercetătorii au descoperit un nou tip de celule imunitare care „erup” pentru a combate infecţiile

Cercetătorii israelieni au identificat un nou tip de celule imunitare, necunoscute până acum, denumite „ruptoblaste”, care protejează organismul printr-o erupţie, a anunţat Universitatea Ben-Gurion din Negev.

Descrisă în revista ştiinţifică Cell, descoperirea dezvăluie un mecanism rapid de apărare la organismele simple. Spre deosebire de celulele imunitare convenţionale, care atacă în mod direct agenţii patogeni, „ruptoblastele" explodează în momentul în care primesc un semnal chimic asociat cu o infecţie sau cu o leziune, relatează Agerpres.

Acea explozie eliberează substanţe puternice care distrug rapid bacteriile şi alţi microbi dăunători din zona înconjurătoare, oprind într-un mod eficient răspândirea infecţiei, au afirmat cercetătorii israelieni.

Studiul a constatat, de asemenea, că „ruptoblastele" joacă un rol în respingerea ţesuturilor atunci când diferite probe sau organe biologice sunt unite între ele, fapt ce sugerează că aceste celule ajută organismul să identifice şi să reacţioneze la prezenţa unor ţesuturi străine.

Descoperirile cercetătorilor din Israel contrazic astfel concepţia tradiţională conform căreia apărarea imunitară depinde doar de globulele albe din sânge şi indică faptul că unele organisme utilizează o metodă de protecţie mult mai agresivă şi directă, oferind o perspectivă care ar putea să deschidă calea spre noi abordări medicale pentru tratarea infecţiilor şi a altor boli.

Editor : M.B.