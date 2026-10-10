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Studiu global: Femeile resimt dureri mai intense decât bărbații în toate zonele corpului – de ce rămân adesea fără tratament adecvat

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durere abdominala
Foto: Profimedia
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Femeile raportează că suferă mai multă durere decât bărbații, arată un nou studiu global important. Acest lucru a fost valabil pentru toate tipurile de durere măsurate de cercetători și vine pe fondul îngrijorării continue cu privire la diferența de durere între sexe, ceea ce înseamnă că femeilor este mai puțin probabil să li se prescrie analgezicul de care au nevoie, informează The Guardian.

Cercetători din întreaga lume au desfășurat „unul dintre cele mai mari eforturi de armonizare în epidemiologia durerii de până acum”. Datele au fost colectate de la peste 6 milioane de persoane din 118 țări între 1990 și 2025, cu vârste cuprinse între cinci ani și peste 100 de ani.

Cercetarea, publicată în Nature Medicine, a analizat modul în care durerea, principala cauză globală de dizabilitate, este distribuită atât în ​​întreaga lume, cât și de-a lungul vieții umane.

Studiul a constatat că durerea auto-raportată de femei în 11 zone ale corpului – cap, față, gât sau umăr, picior sau gleznă, mână sau încheietura mâinii, cot, piept, spate, stomac sau abdomen, șold și genunchi – a fost mai mare decât la bărbați.

Acest lucru a fost valabil în special pentru durerile de cap, durerile faciale și abdominale.

În cazul bărbaților și femeilor, cea mai abruptă creștere a durerii a avut loc înainte de a împlini 55 de ani, apoi a atins un vârf la sau după 75 de ani, durerile de spate, șold și genunchi crescând pe parcursul vieții.

Aceasta a indicat „că o parte substanțială a durerii de-a lungul vieții se dezvoltă în timpul vieții adulte la vârsta activă”, au scris autorii.

Aproximativ 40% dintre participanți au raportat dureri de spate, în timp ce durerea facială a fost cea mai rară, la 2%.

Cei din regiunile cu cel mai scăzut Indice de Dezvoltare Umană au avut o „prevalență substanțial mai mare a durerilor corporale la vârsta înaintată” și aproape dublul ratelor durerilor lombare la vârste mai înaintate.

Durerea de intensitate mare a atins vârful la aproximativ 50, în timp ce durerea generalizată a atins vârful în jurul valorii de 70.

„Per total, rezultatele noastre sugerează că, deși probabilitatea de a resimți durerea crește constant odată cu vârsta, cele mai invalidante forme de durere au urmat o traiectorie în U inversat, atingând un vârf la mijlocul sau sfârșitul vârstei adulte înainte de a scădea”, au scris autorii studiului.

„Această distincție, între acumularea durerii și durerea care se intensifică și apoi se rezolvă, are implicații directe asupra modului în care ar trebui concentrate prevenția și îngrijirea pe parcursul vieții.”

Autorii au scris că estimările actuale se concentrează pe diagnostice, ceea ce ar putea însemna că persoanele cu acces limitat la asistență medicală sunt excluse, motiv pentru care au analizat ratele durerii auto-raportate. Acest lucru ar putea oferi o bază pentru eforturi mai echitabile de monitorizare și prevenție, au scris ei.

„Traiectoriile au variat semnificativ în funcție de fenotip: durerile de cap, durerile abdominale și faciale au atins apogeul mai devreme în viață înainte de a scădea, în timp ce durerile musculo-scheletice au crescut, în general, progresiv odată cu vârsta”, au scris ei.

„În zonele musculo-scheletice, durerea din partea superioară a corpului (inclusiv gâtul, umărul și cotul) a atins un vârf în jurul vârstei de mijloc și a scăzut ulterior, în timp ce durerea din partea inferioară a corpului (inclusiv spatele, șoldul și genunchiul) a continuat să crească pe parcursul vieții, ceea ce este în concordanță cu rolul mai mare al sarcinii mecanice și degenerative cumulative în zonele cu susținere a greutății.”

Studiul a constatat că 18,3% din povara durerii la nivel global are drept cauze fumatul, obezitatea și veniturile mici ale gospodăriilor. Aceasta a variat de la 12,6% în Africa Subsahariană la 27,1% în Europa de Est.

În Oceania, 6,6% din dureri au fost atribuite fumatului, comparativ cu 2,5% în Africa Subsahariană și 8,5% în Europa de Est, în timp ce 11,2% din dureri au fost atribuite obezității, comparativ cu 2,7% în Asia Centrală și de Sud și 14,6% în America de Nord. Iar 8% au fost atribuite veniturilor mai mici, comparativ cu 6,6% în Africa Subsahariană și 8,6% în Europa de Est.

Autorii au remarcat că există limitări importante ale cercetării, care ar putea afecta interpretările, dar nu au modificat tiparele generale. Aceste limitări au inclus modalități diferite de măsurare a durerii, acoperire inegală în diferite regiuni și grupe de vârstă, precum și faptul că au descris tipare pentru anumite grupe de vârstă, în loc să urmărească aceleași persoane de-a lungul timpului.

Profesorul Andrew Horne, directorul Centrului pentru Sănătate Reproductivă de la Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie, a descris cercetarea ca fiind un studiu de referință, care arată că femeile resimt mai multă durere decât bărbații în fiecare zonă a corpului studiată.

„Durerea crește cel mai abrupt înainte de vârsta de 55 de ani, în timpul anilor de muncă, îngrijire și reproducere ai femeilor. Este o dovadă puternică că diferența de gen în ceea ce privește durerea este reală, constantă și globală. Cu toate acestea, durerea femeilor este încă prea adesea ignorată, insuficient cercetată și insuficient tratată”, a spus el.

„Eliminarea decalajului înseamnă luarea în serios a durerii femeilor în clinică, analizarea curentă a datelor în funcție de sex, finanțarea corespunzătoare a cercetării privind cauzele biologice și sociale și dezvoltarea de tratamente mai bune și mai personalizate pentru femei.”

Prof. Rebeccah Slater, profesoară de neuroștiințe pediatrice la Universitatea din Oxford, a fost de acord. „Paradoxul tulburător este că femeile resimt mai multă durere, însă durerea lor este, de asemenea, mai probabil să fie ignorată, diagnosticată târziu sau tratată insuficient”, a spus ea. „Acest studiu enorm arată că povara mai mare a durerii la femei este remarcabil de consistentă în întregul corp și într-o populație globală remarcabil de diversă.”

Editor : Ș.R.

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