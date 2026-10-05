Studiu: Un caz de cancer din opt este provocat de infecții. Cum pot fi prevenite acestea

Unul din opt cazuri de cancer la nivel mondial în anul 2024 a fost cauzat de infecții, arată un nou studiu realizat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC). Asta înseamnă 2,3 milioane (sau 12%) din cazurile de cancer înregistrate în această perioadă. Iar cinci infecții au cauzat o proporție considerabilă a acestor cazuri, relatează Newsweek.

Cercetătorii de la IARC spun că aceste constatări sugerează că „o proporție semnificativă din povara globală a cancerului poate fi prevenită printr-un control mai bun al infecțiilor.”

Studiul a fost publicat în revista Lancet Oncology pe 28 septembrie.

„Această fracție, unul din opt pacienți cu cancer, este aceeași fracție ca cea a cancerului pulmonar din toate cancerele diagnosticate în SUA. Nu este o problemă rară sau nesemnificativă”, a declarat dr. Patrick Moore, titular al Catedrei de Cercetare Inovatoare în Domeniul Cancerului la Universitatea din Pittsburgh, adăugând că estimările IARC ar putea fi, de asemenea, „foarte conservatoare”, ceea ce înseamnă că „fracția reală a cancerelor cauzate de infecții este probabil și mai mare.”

El a spus că infecția este un „factor mult mai important în apariția cancerului decât recunosc majoritatea oamenilor, iar importanța fiecărei infecții specifice este strâns legată de geografie.” El a adăugat că reducerile fondurilor pentru tratamentul HIV cauzate de desființarea USAID „vor duce la creșterea numărului de cancere infecțioase în Africa sub-sahariană, în timp ce în Asia, extinderea vaccinării neonatale împotriva HBV ar putea reduce dramatic cancerele hepatice cauzate de acest virus.”

Karl Munger, profesor de biologia dezvoltării, moleculară și chimică la Universitatea Tufts, a spus că estimarea IARC este „mai mică decât s-ar fi așteptat”.

„Alte analize au sugerat că cancerele asociate infecțiilor reprezintă între 15 și 20% din cazurile de cancer la nivel global, deși proporția este considerabil mai mică în SUA și în alte țări cu venituri mari”, a spus el.

Totuși, spune profesorul, constatarea este „semnificativă deoarece infecțiile sunt o cauză de cancer frecvent ignorată și subestimată. Important este că multe cancere asociate infecțiilor pot fi prevenite.”

Infecțiile care au cauzat cele mai multe cazuri de cancer

Pe baza constatărilor studiului, principalele cauze infecțioase de cancer în 2024 au fost Helicobacter pylori (sau H. pylori), virusul papiloma uman (HPV), virusul hepatitei B (HBV), virusul Epstein–Barr (EBV) și virusul hepatitei C (HCV).

H. pylori a fost legat de cel mai mare număr de cazuri aproximativ 760.000 la nivel global în 2024 Aceste cazuri au fost în principal de cancer gastric (stomacal).

HPV a fost legat de aproximativ 750.000 de cazuri de cancer la nivel global, care au fost predominant de cancer de col uterin, precum și cancere anale, vulvare, vaginale, peniene și unele cancere de cap și gât.

HBV a fost legat de aproximativ 360.000 de cazuri de cancer în 2024, cele mai multe fiind cazuri de cancer hepatic. EBV a fost legat de aproximativ 260.000 de cazuri de cancer la nivel global, care au fost în mare parte cancer nazofaringian, unele cancere gastrice și limfom Hodgkin. HCV a fost legat de aproximativ 160.000 de cazuri de cancer, majoritatea fiind cazuri de cancer hepatic.

Cercetătorii au constatat, de asemenea, că numărul cazurilor de cancer a fost cel mai ridicat în Asia de Est, Africa Sub-Sahariană, Europa Centrală și de Est și Asia de Sud-Est. În mod specific, Asia de Est a avut o povară deosebit de mare cauzată de H. pylori și HBV, în timp ce Africa Sub-Sahariană a înregistrat rate foarte ridicate de cancere legate de HPV și o povară substanțială din infecțiile cu HIV și herpesvirusul asociat sarcomului Kaposi (KSHV).

Autorii studiului au declarat că diferențele regionale reflectă cel mai probabil „variațiile în prevalența infecțiilor, accesul la prevenție și tratament, precum și condițiile sociale și economice mai largi.”

Dr. Shan-Lu Liu, co-director al Programului pentru Virusuri și Patogeni Emergenți de la Universitatea de Stat din Ohio, a declarat pentru Newsweek că a găsit constatările „atât frapante, cât și încurajatoare.”

„Partea încurajatoare este că multe dintre aceste cancere pot fi potențial prevenite prin vaccinare, controlul infecțiilor, screening și tratament. Disparitățile geografice mari arată, de asemenea, că aceasta este o problemă importantă de echitate în sănătatea globală”, a spus el.

Cum cauzează infecțiile cancerul

Dr. Gary Clifford, cercetător la IARC și autor principal al studiului, a spus că multe dintre aceste infecții „deturnează mecanismul celular care controlează ciclul celular normal pentru a-și ajuta propria replicare. Totuși, aceasta include deturnarea mecanismului care ar repara în mod normal genele mutate sau ar instrui celulele mutate să moară, crescând astfel riscul ca celulele mutate să devină nemuritoare, adică să devină cancer.”

Liu a spus că sunt implicate și alte câteva mecanisme, cum ar fi inflamația cronică și leziunile tisulare repetate (care pot crește deteriorarea ADN-ului și creșterea celulară anormală), precum și multe altele.

Pentru fiecare dintre infecțiile cu cea mai mare contribuție, modul în care pot duce la dezvoltarea cancerului este foarte specific, a spus Liu, motiv pentru care fiecare este asociată cu tipuri diferite de cancer.

Moore a spus că pentru cel puțin cinci dintre cele șapte boli infecțioase, totuși, „virusul în sine poartă oncogene ( sau gene cauzatoare de cancer) care provoacă direct cancer atunci când sunt introduse în celulele sănătoase”, ceea ce „determină celula să se multiplice în condițiile potrivite, cum ar fi suprimarea sistemului imunitar.”

Unele cazuri de cancer pot fi prevenite

Clifford a declarat că rezultatele „demonstrează că o mare fracțiune din cancere sunt cauzate de cauze infecțioase cunoscute și sunt astfel prevenibile.”

De asemenea, el a spus că cancerele „cauzate de agenți infecțioși s-au dovedit a fi deosebit de receptive la prevenție (în comparație cu cancerele cauzate de alți factori de risc legați de stilul de viață), având în vedere posibilitatea de a vaccina, testa și trata infecțiile subiacente”, făcându-le „ținte extrem de realizabile.”

Cu toate acestea, cercetătorii de la IARC au declarat că, deși există deja multe instrumente eficiente de prevenire pentru aceste infecții, inclusiv vaccinarea împotriva HPV și HBV, testarea și tratamentul pentru infecții precum H. pylori, HBV, HCV și HIV, precum și măsuri de prevenire a transmiterii, aceste intervenții sunt „adesea subutilizate sau inaccesibile, în special în țările cu venituri mici și mijlocii, din cauza barierelor financiare, sociale și politice.”

Ei au afirmat că principalele provocări care rămân includ „accesul limitat și gradul redus de adoptare a vaccinării, screeningului, diagnosticului și tratamentului infecțiilor, precum și stigmatul social legat de infecții cum ar fi HPV și HIV.”

„În unele contexte, programele de prevenție sunt, de asemenea, afectate de constrângeri financiare, angajament politic insuficient și acces inechitabil la îngrijire”, au spus ei.

Cercetătorii IARC au declarat că factorii de decizie și sistemele de sănătate ar trebui să prioritizeze extinderea intervențiilor dovedite în lumina acestor constatări, cum ar fi vaccinarea împotriva HPV și HBV; testarea și tratamentul pentru H. pylori, HBV, HCV și HIV; măsuri de prevenire a transmiterii, cum ar fi practicile de injectare sigure, accesul la prezervative și profilaxia pre-expunere la HIV (PrEP); și screeningul pentru cancerul de col uterin.

„Trebuie să extindem vaccinarea și să facem testarea și tratamentul infecțiilor persistente mai accesibile”, precum și să consolidăm screeningul cancerului în rândul populațiilor cu risc ridicat și să îmbunătățim accesul în țările cu venituri mici și mijlocii, unde are loc cea mai mare parte a poverii cancerului asociat infecțiilor, a spus Liu.

Editor : M.B.