Testele nucleare: de ce au încetat, care este scopul lor și ce țări dețin astfel de arme

Data publicării:
test nuclear desfășurat de SUA în Oceanul Pacific
În 1954, o eroare matematică a triplat puterea unei arme nucleare testate de Statele Unite în Oceanul Pacific. Ce s-ar întâmpla dacă un chatbot ar greși calculele din spatele unei arme nucleare? Foto: Profimedia Images
Era nucleară De ce au fost oprite testele nucleare Cine ar fi interesat de repornirea testelor nucleare Ce fac marile puteri cu armele lor nucleare „Testele nucleare nu trebuie permise niciodată”

Cursa înarmării nucleare a statelor lumii continuă. Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a ordona, joi, armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, cu câteva minute înainte de începerea întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping, a readus în atenția opiniei publice subiectul dotării cu astfel de dispozitive cu potențial distructiv. În acest context, se ridică o serie de întrebări, spun specialiștii citați de Reuters: câte teste nucleare au avut loc până în prezent, de ce au fost oprite și de ce ar vrea cineva să le reia?

Era nucleară

Statele Unite au deschis era nucleară în iulie 1945, odată cu testarea unei bombe atomice de 20 de kilotone la Alamogordo, New Mexico, apoi au aruncat bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, în august 1945, pentru a forța Japonia să se predea în cel de-al Doilea Război Mondial.

Uniunea Sovietică a șocat Occidentul prin detonarea primei sale bombe nucleare doar patru ani mai târziu, în august 1949.

În cele cinci decenii dintre 1945 și Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare (CTBT) din 1996, au fost efectuate peste 2.000 de teste nucleare, dintre care 1.032 de către Statele Unite și 715 de către Uniunea Sovietică, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

Marea Britanie a efectuat 45 de teste, Franța 210 și China 45.

Russian Nuclear Strikes Exercises, Russia - 26 Oct 2022
Imagini din timpul unui test cu rachete nucleare în Rusia. Sursa foto: Profimedia Images

De la intrarea în vigoare a CTBT, au avut loc 10 teste nucleare.

India a efectuat două în 1998, Pakistanul tot două în 1998, iar Coreea de Nord a efectuat teste în 2006, 2009, 2013, 2016 (de două ori) și în 2017, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

Statele Unite au efectuat ultimul test în 1992, China și Franța în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990.

Rusia, care a moștenit cea mai mare parte a arsenalului nuclear sovietic, nu a efectuat niciodată astfel de teste. Rusia a organizat însă exerciții nucleare săptămâna trecută și a testat o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și o torpilă cu propulsie nucleară.

De ce au fost oprite testele nucleare

Impactul testelor occidentale în Pacific și al testelor sovietice în Kazahstan și Arctica a fost semnificativ atât asupra mediului, cât și asupra populației.

Activiștii afirmă că milioane de oameni din Pacific și Kazahstan au avut terenurile contaminate de testele nucleare și s-au confruntat cu probleme de sănătate timp de decenii.

Prin limitarea testelor nucleare din perioada Războiului Rece, susțin susținătorii, tensiunile dintre Moscova și Washington ar putea fi reduse.

Punggye-ri nuclear test site in North Korea demolished
Coreea de Nord a efectuat în secret șase teste nucleare la situl Punggye-ri din provincia muntană Hamgyong de Nord între 2006 și 2017. FOTO: Profimedia Images

CTBT interzice exploziile nucleare tuturor, pretutindeni. Acesta a fost semnat de Rusia în 1996 și ratificat în 2000.

Statele Unite au semnat tratatul în 1996, dar nu l-au ratificat.

În 2023, președintele Vladimir Putin a revocat oficial ratificarea CTBT de către Rusia, aliniind țara sa la poziția Statelor Unite.

Cine ar fi interesat de repornirea testelor nucleare

Testele furnizează dovezi cu privire la efectele oricărei noi arme nucleare și la funcționalitatea armelor mai vechi.

În 2020, Washington Post a relatat că administrația președintelui american Donald Trump a discutat dacă să efectueze sau nu un test nuclear.

coreea-nord-rachete-kim-jong-un-profimedia3
Coreea de Nord spune că testele cu rachete au simulat un război real cu arme nucleare tactice. FOTO: Profimedia Images

Pe lângă furnizarea de date tehnice, un astfel de test ar fi perceput de Rusia și China drept o afirmare deliberată a puterii strategice a SUA.

Putin a avertizat în repetate rânduri că, dacă Statele Unite vor relua testele nucleare, Rusia va face același lucru. Putin afirmă totodată că o cursă globală a înarmării nucleare este deja în curs.

Ce fac marile puteri cu armele lor nucleare

Numărul exact de focoase nucleare pe care îl deține fiecare țară este secret, dar Rusia are în total aproximativ 5.459 de astfel de arme, în timp ce Statele Unite au aproximativ 5.177, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani. Aceste cifre includ focoasele nucleare desfășurate, stocate și retrase din uz.

Asociația pentru Controlul Armelor din Washington D.C. afirmă că Statele Unite au un stoc de 5.225 de focoase nucleare, iar Rusia are 5.580.

Stocurile globale de focoase nucleare au atins nivelul maxim în 1986, cu peste 70.000 de focoase, majoritatea în Uniunea Sovietică și Statele Unite, dar de atunci au fost reduse la aproximativ 12.000, majoritatea încă în Rusia și Statele Unite.

China este a treia putere nucleară, cu 600 de focoase, Franța are 290, Regatul Unit 225, India 180, Pakistan 170, Israel 90 și Coreea de Nord 50, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani.

Rusia, Statele Unite și China întreprind frecvent modernizări majore ale arsenalelor lor nucleare.

Testele nucleare nu trebuie permise niciodată

Testele nucleare nu trebuie permise niciodată, în nicio circumstanţă, a declarat joi un purtător de cuvânt al ONU, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat reluarea testelor nucleare de către SUA, au consemnat AFP şi Reuters.

Secretarul general a declarat în repetate rânduri că riscurile nucleare actuale sunt deja alarmant de ridicate şi că orice acţiune care ar putea duce la o eroare de calcul sau la o escaladare cu consecinţe catastrofale trebuie evitată, a declarat Farhan Haq, purtător de cuvânt adjunct al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Şi, aşa cum a spus, nu trebuie să uităm moştenirea dezastruoasă a celor peste 2.000 de teste nucleare efectuate în ultimii 80 de ani şi că testele nucleare nu trebuie permise niciodată, în nicio circumstanţă, a adăugat el.

