Timpul îndelungat petrecut în fața ecranului poate afecta performanțele școlare și abilitățile lingvistice ale copiilor (studiu)

Un studiu global a arătat că efectul timpului îndelungat petrecut în fața ecranului asupra copiilor este la fel de semnificativ ca și comportamentul părinților și nașterea prematură, dacă nu chiar mai mare, relatează The Guardian.

Cercetătorii au analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii din 64 de țări și au ajuns la concluzia că expunerea prelungită la ecrane ar putea afecta copiii în domenii precum performanțele școlare și problemele emoționale. Este unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă.

Impactul este „de o amploare similară sau mai mare” decât al altor factori legați de dezvoltarea copilului și de starea de sănătate mintală, printre care se numără nivelul de venit al familiei, comportamentul părinților și nașterea prematură a copiilor.

Studiul sugerează că utilizarea excesivă a ecranelor pentru jocuri, rețele sociale și servicii de streaming poate duce la scăderea performanțelor școlare și la probleme de dezvoltare a limbajului.

Unii experți au afirmat că raportul prezintă unele limitări, susținând că cele constatate „în niciun caz” nu susțin ideea că ecranele ar fi cauza principală a suferinței adolescenților.

Cercetătorii au constatat, în cadrul studiului de sinteză publicat în revista JAMA Pediatrics, că în cazul copiilor care petrec mai mult timp în fața ecranelor se înregistrează un număr mai mare de probleme „socio-emoționale” și de sănătate mintală. Cercetătorii au realizat o așa-numită analiză generală, care sintetizează rezultatele unor studii importante anterioare pe această temă.

Cercetătorii au constatat că utilizarea pe termen lung a dispozitivelor digitale și a rețelelor sociale era asociată cu „rezultate mai puțin favorabile în mai multe (deși nu în toate) domenii măsurate ale sănătății dezvoltării copiilor”. Analiza a cuprins o varietate de dispozitive, de la smartphone-uri la televizoare, precum și o serie de activități, printre care derularea conținutului pe rețelele sociale, jocurile video și apelurile prin FaceTime.

„În ansamblu, rezultatele sugerează că utilizarea ecranelor ar putea reprezenta un factor potențial modificabil asociat cu bunăstarea copiilor în mai multe domenii”, se arată în raport.

Studiul a constatat că o expunere mai îndelungată la ecran era asociată cu note mai mici în general la școală. Atunci când cercetătorii au analizat discipline specifice, timpul petrecut în fața ecranului nu părea să aibă legătură cu rezultatele la matematică, lectură sau științe, însă cercetătorii au precizat că acestea se numărau „printre cele mai puțin studiate”, astfel încât această constatare s-ar putea datora lipsei de dovezi.

Cercetătorii, coordonați de cadre didactice de la Universitatea din Calgary, Canada, au constatat că o durată mai mare petrecută în fața ecranului era, de asemenea, asociată cu o dezvoltare lingvistică mai slabă.

Atunci când au analizat sănătatea mintală, au constatat că utilizarea mai intensă a ecranelor era asociată cu „probleme emoționale și de relaționare cu colegii”; cu „comportamentul de interiorizare”, care include simptome de depresie și anxietate; precum și cu comportamentul de exteriorizare, inclusiv agresivitatea și simptomele tulburării de deficit de atenție și hiperactivitate.

„Analiza noastră a relevat că așa-numitele doze mai mari de expunere la ecran sunt asociate cu rezultate școlare generale mai slabe și cu o dezvoltare lingvistică mai deficitară, precum și cu un nivel mai ridicat de comportamente de interiorizare și exteriorizare, cu probleme emoționale și cu dificultăți în relațiile cu colegii”, au scris autorii.

„Este de remarcat faptul că aceste efecte sunt de o magnitudine similară sau mai mare decât cele raportate pentru alți factori predictivi bine stabiliți ai rezultatelor copiilor, precum statutul socio-economic, comportamentul parental și nașterea prematură”.

Tatiana Iniguez Berrozpe, conferențiar universitar de sociologie la Universitatea din Zaragoza, Spania, a afirmat că raportul evidențiază o legătură între timpul petrecut în fața ecranului și starea precară de sănătate mintală, precum și performanțele școlare slabe, însă această legătură este una slabă.

„Aceasta nu este o constatare nesemnificativă, dar nu susține în niciun fel ideea repetată la nesfârșit că ecranele sunt cauza principală a suferinței emoționale a adolescenților”, a spus ea. „Utilizarea ecranelor, în sine, nu explică de ce un adolescent suferă emoțional sau are rezultate școlare mai slabe”.

Esther van Sluijs, profesoară de epidemiologie comportamentală la Universitatea din Loughborough, a afirmat că studiul este „de înaltă calitate”, dar că nu a reușit să facă distincția între diferitele tipuri de utilizare a ecranelor.

„Nu se pot trage concluzii solide cu privire la anumite tipuri de utilizare a ecranelor, cum ar fi utilizarea rețelelor sociale sau a jocurilor video, deoarece nu au existat suficiente date pentru a studia acest aspect. Prin urmare, ar trebui să fim precauți în interpretarea acestor rezultate în contextul obiceiurilor actuale de utilizare a ecranelor de către tineri”, a afirmat ea.

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Editor : A.M.G.