Galerie Foto Ultimul „titan” al Asiei de Sud-Est, descoperit în Thailanda. Dinozaurul de 28 de tone ar fi fost cel mai mare din regiune

Dinozaur uriaș descoperit în Thailanda: „Titanul” cântărea 28 de tone și ar fi fost cel mai mare din regiune. Foto: NatSciChannel/ Patchanop Boonsai/ X
Oamenii de știință din Thailanda au identificat fosilele unei noi specii gigantice de dinozaur cu gât lung, care ar putea fi cel mai mare descoperit vreodată în Asia de Sud-Est. Animalul, numit Nagatitan chaiyaphumensis, trăia în urmă cu aproximativ 113 milioane de ani, avea o lungime estimată la 27 de metri și cântărea până la 28 de tone, potrivit unui studiu publicat în revista Scientific Reports.

Acum aproximativ 113 milioane de ani, într-o regiune caldă și aridă traversată de râuri, pe teritoriul actual al Thailandei, trăia un uriaș erbivor de aproape 27 de metri lungime, care se hrănea din vârfurile copacilor și nu avea prea mulți prădători din cauza dimensiunilor sale impresionante. Acesta era Nagatitan chaiyaphumensis, cel mai mare dinozaur cunoscut până acum din Asia de Sud-Est, scrie Reuters.

Cercetătorii au descoperit rămășițe scheletice ale lui Nagatitan, membru al grupului de dinozauri numit sauropode, cunoscut pentru gâtul lung, coada lungă, capul mic și cele patru picioare masive, asemănătoare unor coloane.

Fosilele acestui dinozaur din perioada Cretacică au fost observate pentru prima dată de un localnic din provincia Chaiyaphum, din nord-estul Thailandei. Ulterior, oamenii de știință au excavat, de-a lungul mai multor ani, vertebre, coaste, oase din bazin și membre, inclusiv humerusul, osul piciorului din față, care măsoară 1,78 metri.

Pe baza dimensiunilor humerusului și femurului, cercetătorii au estimat că Nagatitan cântărea între 25 și 28 de tone. Craniul și dinții nu au fost găsite printre fosile, însă oamenii de știință spun că pot deduce dieta animalului pe baza altor sauropode.

„Nagatitan era probabil un erbivor care consuma cantități foarte mari de vegetație ce necesita puțină sau deloc mestecare, precum coniferele și posibil ferigile cu semințe”, a explicat Thitiwoot Sethapanichsakul, doctorand în paleontologie la University College London și autorul principal al studiului publicat joi în revista Scientific Reports.

Regiunea avea probabil un climat subtropical, cu păduri, dar și zone asemănătoare savanei și tufărișurilor. Nagatitan trăia alături de alte specii de dinozauri și reptile zburătoare numite pterozauri. Râurile erau populate de crocodili și pești, inclusiv rechini de apă dulce.

Cel mai mare prădător din ecosistem era o rudă a dinozaurului carnivor african Carcharodontosaurus, care avea aproximativ 8 metri lungime și cântărea în jur de 3,5 tone.

„La acea dimensiune, era minuscul comparativ cu Nagatitan. Când ajungea la dimensiunea maximă, Nagatitan avea probabil foarte puțini prădători de care să se teamă”, a spus Sethapanichsakul.

Prădătorii evitau probabil să atace adulții sănătoși ai speciilor mari de sauropode din cauza riscului de a fi striviți, însă este posibil să fi vizat exemplarele bătrâne, bolnave sau puii vulnerabili.

„Sauropodele sunt cunoscute pentru faptul că se dezvoltau foarte rapid după eclozare, iar acest lucru este probabil legat de riscul prădătorilor. Cu cât deveneau mai repede uriașe, cu atât erau mai în siguranță, deoarece erau mai greu de atacat”, a explicat paleontologul Paul Upchurch, coautor al studiului.

Sauropodele au inclus cele mai mari animale terestre din istoria Pământului. Deși Nagatitan era uriaș, nu atingea dimensiunile unor sauropode sud-americane precum Argentinosaurus și Patagotitan, care depășeau 30 de metri lungime.

Numele Nagatitan face referire la Naga, o creatură asemănătoare unui șarpe prezentă în mai multe tradiții religioase asiatice și reprezentată frecvent în templele din Thailanda.

În total, 14 specii de dinozauri au fost identificate până acum în Thailanda.

Mai multe sauropode gigantice includ termenul „titan” în denumire, iar Sethapanichsakul spune că Nagatitan ar putea fi considerat ultimul „titan” al Asiei de Sud-Est, deoarece regiunea a devenit ulterior o mare puțin adâncă în perioada Cretacică, ceea ce a dus la dispariția sauropodelor din zonă.

Descoperirea oferă noi informații despre diversitatea sauropodelor din regiune. Foarte puține astfel de specii sunt cunoscute în Asia de Sud-Est, iar Nagatitan este atât cea mai mare, cât și cea mai recentă din punct de vedere geologic.

Specia făcea parte dintr-un subgrup de sauropode cu oase prevăzute cu numeroase cavități de aer și pereți subțiri, caracteristici care le făceau scheletul mai ușor.

Acest grup a apărut acum aproximativ 140 de milioane de ani, s-a răspândit la nivel global și, în urmă cu circa 90 de milioane de ani, a devenit singurul grup de sauropode rămas pe Pământ, prosperând până la dispariția dinozaurilor, provocată de impactul unui asteroid acum 66 de milioane de ani.

Nagatitan a trăit într-o perioadă în care nivelurile de dioxid de carbon din atmosferă erau în creștere, iar temperaturile globale erau ridicate.

„Sauropodele par să fi devenit deosebit de mari în această perioadă, cu forme gigantice în America de Sud, China, probabil Africa de Nord și acum, prin Nagatitan, și în Asia de Sud-Est”, a spus Upchurch.

„Această posibilă legătură dintre dimensiunea corporală uriașă și temperaturile climatice ridicate nu este pe deplin înțeleasă, însă este probabil ca temperaturile mari să fi influențat vegetația de care depindeau aceste erbivore gigantice. Nagatitan oferă o imagine asupra perioadei care a precedat atingerea dimensiunilor maxime și a temperaturilor extreme, cu aproximativ 10-15 milioane de ani mai târziu”, a adăugat cercetătorul.

