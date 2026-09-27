„Un adevărat miracol”: Comoara de fier a unui vas antic naufragiat, descoperită pe malul Dunării, ar fi putut înarma sute de războinici

Cu mai bine de 2.000 de ani în urmă, un vas care transporta peste 500 de lingouri de fier s-a scufundat în Dunăre într-o zonă ce astăzi aparține Austriei. „Comoara ruginită” este cea mai mare colecție de lingouri de fier din antichitate descoperită vreodată în Europa, conținând destul metal pentru înarmarea a sute de războinici, potrivit unui nou studiu publicat în revista Antiquity.

Lingourile au fost descoperite în 2019, atunci când muncitorii care extrăgeau pietriș din râu, în apropiere de satul Deinham, au zărit câteva obiecte neobișnuite din fier, cu vârfurile ascuțite, și le-au raportat autorităților austriece.

Arheologul Peter Trebsche de la Universitatea din Innsburck a spus că faptul că această comoară de fier nu a fost vândută la fier vechi este „un adevărat miracol”, potrivit Live Science.

Împreună cu Marion Berranger, un arheolog de la Universitatea de Tehnologie din Belfort-Montbeliard în Franța, Trebsche a analizat colecția de obiecte antice din fier și a descoperit că provine din secolele III-II î.Hr., potrivit studiului pe care cei doi l-au publicat pe 21 septembrie în revista Antiquity.

Din sutele de fragmente de fier recuperate din pietriș, Trebsche și Berranger au identificat 193 de lingouri de fier complete și alte 307 parțiale – în total, 500 de lingouri de fier, care au fost pierdute cu multe secole în urmă în apele Dunării.

Fiecare lingou de fier are o lungime de aproximativ 28,5 centimetri și cântărește 2 kilograme. În total, colecția de obiecte de fier are în jur de 1 tonă.

Scăderea nivelului apei a scos la iveală multe epave rămase pe fundul Dunării, inclusiv în Austria. Foto: Profimedia Images

Obiectele de fier găsite în Deinham urmau să fie prelucrate de un fierar. Ar fi fost destul material pentru aproximativ 500 de săbii, potrivit lui Trebsche.

„Fierul din Dienham ar fi fost suficient pentru înarmarea unui grup mare de războinici” sau pentru fabricarea a 8.000 de cuie de fier, a spus Trebsche.

Din cauză că fierul a fost găsit în timpul extracției pietrișului cu un excavator mare, contextul original al descoperirii arheologice a fost distrus, ceea ce ar face imposibilă o misiune a arheologilor de a determina cum a ajuns metalul în Dunăre.

Posibilitatea folosirii metalului într-un fel de ritual „nu poate fi exclusă”, însă „cele mai multe studii privind descoperirile făcute în râuri au ajuns la concluzia că lingourile de fier au fost pierdute în timpul transportului”, au scris cercetătorii.

Înainte de inventarea trenurilor, mărfurile grele erau de cele mai multe ori transportate pe apă.

Dacă obiectele au fost într-adevăr pierdute într-un naufragiu, acestea au fost probabil produse în amonte față de situl arheologic din Dienham, au remarcat cercetătorii.

Lingouri de fier asemănătoare au fost găsite în Manching, Germania, la 200 de kilometri depărtare, astfel că este posibil ca obiectele descoperite în Dienham să fi fost făcute în Bavaria.

„Este incredibil că o cantitate atât de mare de fier a fost transportată în același timp și era disponibilă în urma unei singure tranzacții în ultima parte a Epocii fierului”, a spus Trebsche. „Această descoperire demonstrează capacitățile sporite de producție a fierului, care au fost atinse în secolele III-II î.Hr. în regiunea Dunării.”

Editor : Raul Nețoiu