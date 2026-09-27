Live TV

„Un adevărat miracol”: Comoara de fier a unui vas antic naufragiat, descoperită pe malul Dunării, ar fi putut înarma sute de războinici

Data publicării:
scafandri în Deinham, Austria / obiecte de fier din antichitate recuperate din Dunăre
Un fierar din antichitate ar fi putut face în jur de 500 de săbii din fierul recuperat din Dunăre în Deinham, Austria. Capturi foto: Bundesdenkmalamt / Peter Trabsche
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cu mai bine de 2.000 de ani în urmă, un vas care transporta peste 500 de lingouri de fier s-a scufundat în Dunăre într-o zonă ce astăzi aparține Austriei. „Comoara ruginită” este cea mai mare colecție de lingouri de fier din antichitate descoperită vreodată în Europa, conținând destul metal pentru înarmarea a sute de războinici, potrivit unui nou studiu publicat în revista Antiquity.

Lingourile au fost descoperite în 2019, atunci când muncitorii care extrăgeau pietriș din râu, în apropiere de satul Deinham, au zărit câteva obiecte neobișnuite din fier, cu vârfurile ascuțite, și le-au raportat autorităților austriece.

Arheologul Peter Trebsche de la Universitatea din Innsburck a spus că faptul că această comoară de fier nu a fost vândută la fier vechi este „un adevărat miracol”, potrivit Live Science.

Împreună cu Marion Berranger, un arheolog de la Universitatea de Tehnologie din Belfort-Montbeliard în Franța, Trebsche a analizat colecția de obiecte antice din fier și a descoperit că provine din secolele III-II î.Hr., potrivit studiului pe care cei doi l-au publicat pe 21 septembrie în revista Antiquity.

Din sutele de fragmente de fier recuperate din pietriș, Trebsche și Berranger au identificat 193 de lingouri de fier complete și alte 307 parțiale – în total, 500 de lingouri de fier, care au fost pierdute cu multe secole în urmă în apele Dunării.

Fiecare lingou de fier are o lungime de aproximativ 28,5 centimetri și cântărește 2 kilograme. În total, colecția de obiecte de fier are în jur de 1 tonă.

LOWER AUSTRIA: WARSHIPS DISCOVERED IN THE DANUBE
Scăderea nivelului apei a scos la iveală multe epave rămase pe fundul Dunării, inclusiv în Austria. Foto: Profimedia Images

Obiectele de fier găsite în Deinham urmau să fie prelucrate de un fierar. Ar fi fost destul material pentru aproximativ 500 de săbii, potrivit lui Trebsche.

„Fierul din Dienham ar fi fost suficient pentru înarmarea unui grup mare de războinici” sau pentru fabricarea a 8.000 de cuie de fier, a spus Trebsche.

Din cauză că fierul a fost găsit în timpul extracției pietrișului cu un excavator mare, contextul original al descoperirii arheologice a fost distrus, ceea ce ar face imposibilă o misiune a arheologilor de a determina cum a ajuns metalul în Dunăre.

Posibilitatea folosirii metalului într-un fel de ritual „nu poate fi exclusă”, însă „cele mai multe studii privind descoperirile făcute în râuri au ajuns la concluzia că lingourile de fier au fost pierdute în timpul transportului”, au scris cercetătorii.

Înainte de inventarea trenurilor, mărfurile grele erau de cele mai multe ori transportate pe apă.

Dacă obiectele au fost într-adevăr pierdute într-un naufragiu, acestea au fost probabil produse în amonte față de situl arheologic din Dienham, au remarcat cercetătorii.

Lingouri de fier asemănătoare au fost găsite în Manching, Germania, la 200 de kilometri depărtare, astfel că este posibil ca obiectele descoperite în Dienham să fi fost făcute în Bavaria.

„Este incredibil că o cantitate atât de mare de fier a fost transportată în același timp și era disponibilă în urma unei singure tranzacții în ultima parte a Epocii fierului”, a spus Trebsche. „Această descoperire demonstrează capacitățile sporite de producție a fierului, care au fost atinse în secolele III-II î.Hr. în regiunea Dunării.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
oameni mulți pe o stradă din Europa
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
3
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
4
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
5
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
Digi Sport
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vestigiu paris
Unul dintre marile mistere ale istoriei Parisului e la un pas să fie elucidat: Dezvăluirea făcută de un vestigiu de peste 2.000 de ani
dunăre- ungaria
Ursula von der Leyen, despre schimbările climatice: „Această vară a fost una a adevărului. Dunărea, Rinul dispar sub ochii noştri”
ANAR Dunare 3
Cel mai important utilaj de dragare nu mai lucrează în zona centralei de la Cernavodă, deşi debitul Dunării este la un minim istoric
Barjă pe Dunăre.
Furt de combustibil de pe nave care tranzitează Dunărea. Polițiștii au găsit 2.500 litri de motorină la percheziții
ANAR dunare 2
Debitul Dunării va crește în următoarele zile, însă rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie
Recomandările redacţiei
animale crescute pt blana
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt...
explozie test nuclear / ilustrație inteligența artificială
„Norocul se poate epuiza”. Bomba atomică nu este un model pentru...
Război în Ucraina.
„Nu mai e un război hibrid”. Rusia își intensifică operațiunile în...
oana gheorghiu la o sedinta
Oana Gheorghiu explică de ce a acceptat propunerea la Sănătate...
Ultimele știri
Cum supraviețuiesc unele tipuri agresive de cancer. Cercetătorii spun că au descoperit care este mecanismul
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Miliardarii ruși încearcă să scape de sancțiunile occidentale pe modelul oligarhilor Usmanov și Fridman
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au...
Fanatik.ro
„El, Rădoi sau Edi Iordănescu au fost opțiunile!” Meme Stoica, dezvăluiri din culisele revenirii lui...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
20 de alimente esențiale pentru performanțe sportive: ce mănâncă atleții
Adevărul
Ce se întâmplă cu AUR dacă Trump pierde în SUA. Analist: „Politica de centru nu reușește să mai ofere emoție”
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Soția lui Michael Schumacher, declarații rare la aproape 13 ani de la accidentul de schi: „Era melodia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Singurul titular al României care n-a cântat imnul la meciul cu Suedia! S-a aflat și motivul
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
51, 83 și 86 de ani. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Al Pacino, trei exemple de măreție hollywoodiană...
Adevarul
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a...
Newsweek
Ai depus dosarul de pensie în decembrie 2026, dar decizia vine în 2027? Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II
Digi FM
Dragostea nu are vârstă. Heather Locklear a împlinit 65 de ani. Lorenzo Lamas: „Este singurul tort pe care îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...