Un sistem neobişnuit, alcătuit din trei stele şi situat la doar 28 de ani-lumină de Pământ, a fost descoperit de o echipă internaţională de cercetători. Astronomul bulgar Atanas Stefanov, de la Observatorul din Geneva, membru al echipei şi coautor al studiului, a oferit detalii despre descoperire agenţiei BTA.

Denumit Welopo'ai, sistemul conţine trei stele, dintre care două sunt pitice albe, resturi stelare dense rămase după ce stelele asemănătoare Soarelui îşi epuizează combustibilul nuclear. Este cel mai apropiat sistem triplu cunoscut care conţine două pitice albe, potrivit Agerpres.

Descoperirea a fost făcută în timpul unei căutări de rutină a planetelor din afara Sistemului Solar. Echipa, condusă de cercetători de la Institutul Trottier pentru Cercetarea Exoplanetelor al Universităţii din Montreal, urmărea iniţial să detecteze planete care orbitează în jurul unei stele pitice roşii.

„Am fost invitat să particip la studiu datorită experienţei mele în detectarea planetelor. Totul a început ca o căutare absolut obişnuită a unor planete în jurul piticei roşii", a declarat Atanas Stefanov.

Cercetătorii au folosit SPIRou, un instrument de mare precizie instalat pe Telescopul Canada-Franţa-Hawaii, în vârful muntelui Mauna Kea din Hawaii. Acesta detectează exoplanete prin măsurarea variaţiilor vitezei unei stele, provocate de influenţa gravitaţională a corpurilor care orbitează în jurul ei.

În locul variaţiilor reduse asociate de obicei planetelor, astronomii au observat o abatere mult mai mare, care indica prezenţa unei stele însoţitoare masive.

„Planetele sunt mult mai uşoare decât stelele în jurul cărora orbitează şi exercită asupra lor o influenţă gravitaţională abia perceptibilă. De obicei, măsurăm variaţii ale vitezei unei stele de câţiva metri pe secundă. De această dată, am detectat aproape 16 kilometri pe secundă. Atunci ne-am dat seama că nu observăm o planetă obişnuită, ci un corp mult mai masiv", a explicat astronomul bulgar.

Analizele ulterioare au arătat că masa stelei însoţitoare depăşea jumătate din masa Soarelui. Pentru a-i stabili natura, cercetătorii au folosit telescopul Gemini North, aflat tot pe muntele Mauna Kea. Cu ajutorul instrumentului Alopeke, care oferă imagini de înaltă rezoluţie, au reuşit să observe steaua, care s-a dovedit a fi o pitică albă.

„De fapt, căutam planete. În schimb, am descoperit ceva mult mai surprinzător", a declarat pentru BTA autorul principal al studiului, Etienne Artigau, de la Institutul Trottier pentru Cercetarea Exoplanetelor al Universităţii din Montreal.

În sistem era cunoscută deja existenţa unei alte pitice albe, aflate la o distanţă considerabil mai mare. Astfel, astronomii au stabilit că Welopo'ai este alcătuit dintr-o pitică roşie şi o pitică albă care orbitează una în jurul celeilalte, în timp ce a doua pitică albă urmează o orbită îndepărtată în jurul celor două. Potrivit cercetătorilor, nu este cunoscut niciun alt sistem cu o configuraţie similară pe o rază de 100 de ani-lumină de Pământ.

Oamenii de ştiinţă încearcă acum să înţeleagă cum au ajuns cele trei stele în această configuraţie. Ei cred că, înainte de a deveni pitică albă, steaua descoperită recent avea o masă cu aproximativ 40% mai mare decât cea a Soarelui. În timpul evoluţiei, aceasta s-a extins enorm, ajungând la sute de ori dimensiunea iniţială.

În astfel de procese, o stea aflată în expansiune poate înghiţi un companion mai mic, ceea ce duce de obicei la apropierea celor două stele sau chiar la fuziunea lor. În acest caz, însă, pitica roşie a supravieţuit şi continuă să urmeze o orbită relativ largă şi stabilă.

„Acest sistem nu ar trebui să existe. Nu avem o explicaţie clară pentru felul în care a ajuns în această configuraţie. Aceasta este întrebarea care ne va ghida observaţiile viitoare", a declarat Patrick Dufour, profesor la Universitatea din Montreal, specialist în pitice albe şi coautor al studiului.

Descoperirea le oferă astronomilor posibilitatea de a studia mai detaliat evoluţia sistemelor cu mai multe stele şi interacţiunile dintre acestea în ultimele etape ale existenţei lor.

Atanas Stefanov face parte şi din consorţiul ştiinţific internaţional care lucrează cu spectrograful în infraroşu NIRPS, instalat pe telescopul de 3,6 metri de la Observatorul La Silla al Observatorului European de Sud.

În iulie 2025, el a vorbit pentru BTA despre primele rezultate ştiinţifice obţinute cu acest instrument, conceput pentru detectarea şi studierea planetelor din afara Sistemului Solar. NIRPS permite identificarea planetelor mici care orbitează în jurul unor stele pitice roşii reci, prin măsurători foarte precise ale mişcării acestora.

Printre primele rezultate ale instrumentului s-a numărat confirmarea unor planete care orbitează în jurul Proxima Centauri, cea mai apropiată stea de Soare. Cercetarea face parte din eforturile internaţionale de descoperire a unor planete asemănătoare Pământului şi de studiere a atmosferelor acestora. asemănătoare Pământului şi de studiere a atmosferelor acestora.

Editor : M.B.