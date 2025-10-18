Un chip uman sculptat pe un stâlp vechi de 12.000 de ani, descoperit în situl neolitic Karahan Tepe din Turcia

Un stâlp sub forma literei „T”, vechi de aproximativ 12.000 de ani, pe care este sculptat un chip uman, a fost descoperit în situl arheologic Karahan Tepe din sud-estul Turciei. Potrivit Ministerului Culturii, este pentru prima dată când o astfel de reprezentare apare direct pe un stâlp din perioada neolitică.

Descoperirea a fost făcută în cadrul proiectului „Stone Hills”, o iniţiativă arheologică ce explorează tranziţia umanităţii de la un stil de viaţă nomad la unul sedentar şi evoluţia sistemelor de credinţe de acum aproximativ 12.000 de ani, informeaă agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Situat în sud-estul Anatoliei, proiectul include mai multe situri neolitice, printre care Göbekli Tepe şi Karahan Tepe.

„Acest artefact descoperit la Karahan Tepe face lumină asupra istoriei umanităţii, fiind primul exemplu de om neolitic sculptat pe o coloană în formă de ‘T’”, a declarat ministrul turc al Culturii şi Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, citat într-un comunicat.

Chipul, gravat în partea superioară a pietrei, are contururi ascuţite, ochi adânciţi şi un nas lat — trăsături stilistice similare cu alte sculpturi umane descoperite anterior la Karahan Tepe.

Potrivit Ministerului Culturii şi Turismului din Turcia, descoperirea nu doar că scoate în evidenţă abilităţile tehnice ale societăţilor neolitice timpurii, ci oferă şi informaţii noi despre capacitatea lor de abstractizare şi autoreprezentare.

Această descoperire reprezintă o realizare importantă în studiile neolitice, a adăugat instituţia.

Până în prezent, stâlpii în formă de „T” descoperiţi la Karahan Tepe şi în apropiere de Göbekli Tepe aveau sculptate braţe şi mâini. Este pentru prima dată când un chip uman a fost descoperit sculptat direct pe un astfel de stâlp, dezvăluind o nouă dimensiune a expresiei simbolice şi artistice în rândul comunităţilor neolitice.

Ministerul a menţionat că această descoperire susţine şi mai mult ideea că stâlpii în formă de „T” aveau un rol simbolic, dincolo de scopurile structurale sau rituale. Pentru prima dată, aceşti monoliţi par să descrie forma umană într-un mod mai direct şi personalizat, reprezentând un pas crucial în dezvoltarea imaginii umane şi a gândirii spirituale.

Editor : Ș.A.