Live TV

Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia

Geologii au descoperit că Africa se va destrăma mai devreme decât se credea. Un rift activ a atins un „prag critic” și va rupe continentul în două, formând un nou ocean, relatează Science Alert.

Totuși, „mai devreme” este un termen relativ - va mai dura câteva milioane de ani, dar este o clipă la scară geologică.

„Am descoperit că procesul de desprindere în această zonă este mai avansat, iar scoarța este mai subțire decât se crezuse”, a spus Christian Rowan, geolog la Universitatea Columbia.

„Africa de Est a progresat mai mult în procesul de rupere decât se credea anterior,” a adăugat el.

Cel mai interesant lucru despre această descoperire îl reprezintă implicațiile sale pentru propria noastră istorie. Zona de rift Turkana din Kenya este bogată în fosile de hominizi timpurii, ceea ce ar implica faptul că a fost o locație cheie pentru evoluția umană.

Dar noua descoperire sugerează că regiunea nu a fost neapărat mai importantă pentru strămoșii noștri decât alte zone în Africa. În schimb, este posibil ca aceste procese geologice să fi creat condiții foarte favorabile pentru fosilizare.

Aranjamentul actual al continentelor de pe Pământ ni se pare o constantă, dar acestea se mișcă mereu, deși extrem de încet.

Acum mai bine de 200 de milioane de ani, toate erau unite într-un singur supercontinent și se prezice că în viitorul îndepărtat (în mare parte) se vor reuni din nou.

Unde se întâlnesc două plăci tectonice, se formează munții. Unde se despart, se nasc oceanele.

Sistemul Riftului Est-African este un exemplu clar pentru formarea unui viitor ocean. Placa africană se divide în prezent în două: masiva placă nubiană la vest, care conține cea mai mare parte a continentului, și placa somaleză, mai mică, care conține o mare parte din coasta de est și insula Madagascar.

Pentru noul studiu, oamenii de știință s-au concentrat pe o parte specifică a acestui sistem: Riftul Turkana, care se întinde pe sute de kilometri prin Kenya și Etiopia. Echipa a analizat măsurătorile seismice efectuate anterior în regiune și a calculat grosimea crustei tectonice de acolo.

Se pare că este mult mai subțire decât se aștepta: doar aproximativ 13 kilometri grosime în centrul riftului. Spre comparație, crusta are o grosime de peste 35 de kilometri de-a lungul marginilor riftului.

Când scoarța dintr-o zonă de rift devine mai subțire de 15 kilometri, o ruptură continentală este aproape inevitabilă.

„Cu cât crusta devine mai subțire, cu atât devine mai slabă, ceea ce contribuie la accelerarea riftului”, spune Rowan.

În câteva milioane de ani, riftul va finaliza această fază și va intra în următoarea: oceanizarea. După cum sugerează și numele, așa se formează un nou ocean.

Scoarța va fi deveni de subțire încât magma va erupe de dedesubt. Aceasta se acumulează apoi și se răcește, pentru a forma un bazin. Acesta va deveni un nou fund de mare, pe măsură ce începe să se umple cu apă din Oceanul Indian.

Acest proces începe deja în Depresiunea Afar, care se află în nord-estul Africii, lângă Marea Roșie.

Cercetătorii estimează că Riftul Turkana a intrat în faza sa actuală de gâtuire acum aproximativ 4 milioane de ani, după o perioadă extinsă de activitate vulcanică. În mod interesant, acest lucru se aliniază cu vârsta celor mai vechi fosile și dovezi de hominizi găsite în zonă.

Probabil că aceasta nu este o coincidență, sugerează echipa. Pe măsură ce riftul a început să se subțieze, sedimentarea a început să se acumuleze mai rapid, ceea ce îl face perfect pentru a surprinde o înregistrare detaliată a vieții de la acea vreme.

„Coincidența temporală dintre această tranziție tectonică și debutul straturilor continue, groase, purtătoare de fosile, sugerează că faza de gâtuire a oferit condiții critice pentru conservarea fosilelor”, scriu cercetătorii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
sorin grindeanu psd
2
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
barbat cu catuse la maini
4
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Digi Sport
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chinese yuan on the map of Africa continent
China elimină tarifele vamale pentru toate țările africane, cu excepția uneia. Care este motivul
soldat rus militar rus rusia
Rusia pregătește recrutări masive de mercenari străini pentru războiul din Ucraina. Ce țări sunt vizate
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te
Taiwan susține că presiunile Beijingului au dus la anularea vizitei președintelui Lai Ching-te în Africa
copii africani
Lecție de altruism: Povestea românilor care au grijă de copiii orfani din Tanzania. „În fiecare casă, am angajat un cuplu de părinți”
Agulhas Current, illustration
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
Recomandările redacţiei
valeriu stoica
Valeriu Stoica: „S-ar putea ca administrația din America să salute...
elicopter dsu
Avalanşă pe Valea Coştilei din Bucegi, un bărbat surprins de zăpadă a...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat...
nicusor dan face declaratii
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politică. Jocul de...
Ultimele știri
Rușii din capitala culturală a țării au rămas complet fără internet. Al doilea oraș din țara lui Putin nu este singurul afectat
Israelul a ucis 13 persoane, printre care patru femei și un copil, în ultimul atac asupra Libanului, anunță autoritățile de la Beirut
Schiorul care a murit în urma avalanșei din Bucegi era ofițer ISU. Mesajul transmis de colegii lui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luciana Barroso, transformare spectaculoasă la brațul lui Matt Damon. Apariția ei a stârnit controverse: Cum...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Afacerea în care ar fi urmat să intre Mircea Lucescu, dar nu a mai apucat. Ion Țiriac a făcut anunțul: 50 de...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ofertat în direct de Gigi Becali, Mihai Pintilii a aflat când va obține licența PRO
Adevărul
Se rescrie istoria după desecretizarea arhivelor diplomatice? Cele trei puncte critice din dosarele...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”NU” pentru Real Madrid: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și se pregătește o lovitură de proporții
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Ce ar putea obține partidele suveraniste în schimbul votării moțiunii: „Fiecare parlamentar de la aceste...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte