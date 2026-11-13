Un fenomen prezis de Einstein ar putea dezlega unul dintre cele mai mari mistere ale Universului. Ce a descoperit misiunea Euclid

Misiunea Euclid a Agenției Spațiale Europene (ESA), care urmărește realizarea celei mai ample hărți tridimensionale a Universului, a oferit cercetătorilor o perspectivă fără precedent asupra cosmosului. Primele date majore publicate includ peste 900 de milioane de galaxii și aproximativ 15.000 de posibile cazuri de lentilă gravitațională puternică, un fenomen care ar putea oferi indicii esențiale despre natura materiei întunecate, unul dintre cele mai mari mistere ale Universului, relatează The Guardian.

Lansată în iulie 2023, misiunea Euclid își propune să cartografieze o treime din cer și să exploreze peste 10 miliarde de ani de istorie cosmică. Principalul obiectiv este înțelegerea naturii materiei întunecate și a energiei întunecate, despre care oamenii de știință estimează că reprezintă aproximativ 25%, respectiv 70% din conținutul Universului.

Datele publicate până acum acoperă aproximativ 14% din suprafața totală pe care telescopul urmează să o cartografieze. Pe lângă cele peste 900 de milioane de galaxii, cercetătorii au identificat peste 60 de milioane de posibili quasari, obiecte extrem de luminoase aflate în centrul unor galaxii îndepărtate și alimentate de găuri negre supermasive.

„Este cea mai mare imagine de înaltă rezoluție a Universului pe care am avut-o vreodată”, a declarat profesorul Andy Taylor, de la Universitatea din Edinburgh, care coordonează componenta științifică de la sol a misiunii în Regatul Unit.

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Potrivit acestuia, avantajul major al telescopului Euclid este capacitatea de a combina rezoluția înaltă a imaginilor cu observarea unor regiuni uriașe ale cosmosului, performanță pe care telescopul Hubble, deși furnizează imagini extrem de detaliate, nu o poate atinge la aceeași scară.

Un fenomen prezis de Einstein ar putea dezvălui natura materiei întunecate

Printre cele mai importante rezultate se numără identificarea a aproximativ 15.000 de posibile cazuri de lentilă gravitațională puternică, un fenomen considerat anterior rar, prin care gravitația unei galaxii aflate în prim-plan curbează lumina provenită de la o galaxie mai îndepărtată, producând imagini sub forma unor arcuri sau inele luminoase.

Fenomenul, prezis de Albert Einstein, este amplificat de prezența materiei întunecate, care contribuie la masa și influența gravitațională a galaxiilor. Studierea acestor deformări le-ar putea permite oamenilor de știință să înțeleagă modul în care materia întunecată este distribuită și să elimine anumite teorii privind natura sa.

„Prin intermediul lentilelor gravitaționale puternice, putem afla cum se aglomerează materia întunecată, iar acest lucru oferă indicii foarte importante despre tipul de materie din care este alcătuită”, a explicat Stephen Serjeant, profesor de astronomie la Open University.

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Înaintea publicării datelor Euclid, cercetătorii cunoșteau aproximativ 1.000 de cazuri de lentilă gravitațională puternică. Noua analiză indică aproximativ 15.000 de cazuri probabile, iar până la încheierea misiunii ar putea fi identificate circa 170.000.

O nouă serie de date, așteptată vara viitoare, va include informații despre distribuția galaxiilor și despre lentila gravitațională slabă, fenomen care produce deformări subtile ale imaginilor obiectelor îndepărtate.

„Putem folosi acest tipar al deformărilor pentru a realiza efectiv o hartă a distribuției întregii materii întunecate din Univers”, a explicat Andy Taylor. Cercetătorii vor putea apoi compara rezultatele cu diferite teorii despre materia și energia întunecate.

Volumul informațiilor colectate este deja atât de mare încât, potrivit profesorului, examinarea lor integrală de către oameni a devenit imposibilă. „Niciun om nu mai poate examina vizual toate datele Euclid. Volumul lor a devenit prea mare”, a concluzionat Taylor.

Editor : M.I.