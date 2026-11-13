Live TV

Un fenomen prezis de Einstein ar putea dezlega unul dintre cele mai mari mistere ale Universului. Ce a descoperit misiunea Euclid

Data publicării:
Euclid mission
Harta zonelor de cer observate de telescopul spațial Euclid în aproximativ 13 luni, acoperind o suprafață echivalentă cu 9.500 de Luni pline. Foto: ESA/X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Un fenomen prezis de Einstein ar putea dezvălui natura materiei întunecate

Misiunea Euclid a Agenției Spațiale Europene (ESA), care urmărește realizarea celei mai ample hărți tridimensionale a Universului, a oferit cercetătorilor o perspectivă fără precedent asupra cosmosului. Primele date majore publicate includ peste 900 de milioane de galaxii și aproximativ 15.000 de posibile cazuri de lentilă gravitațională puternică, un fenomen care ar putea oferi indicii esențiale despre natura materiei întunecate, unul dintre cele mai mari mistere ale Universului, relatează The Guardian.

Lansată în iulie 2023, misiunea Euclid își propune să cartografieze o treime din cer și să exploreze peste 10 miliarde de ani de istorie cosmică. Principalul obiectiv este înțelegerea naturii materiei întunecate și a energiei întunecate, despre care oamenii de știință estimează că reprezintă aproximativ 25%, respectiv 70% din conținutul Universului.

Datele publicate până acum acoperă aproximativ 14% din suprafața totală pe care telescopul urmează să o cartografieze. Pe lângă cele peste 900 de milioane de galaxii, cercetătorii au identificat peste 60 de milioane de posibili quasari, obiecte extrem de luminoase aflate în centrul unor galaxii îndepărtate și alimentate de găuri negre supermasive.

„Este cea mai mare imagine de înaltă rezoluție a Universului pe care am avut-o vreodată”, a declarat profesorul Andy Taylor, de la Universitatea din Edinburgh, care coordonează componenta științifică de la sol a misiunii în Regatul Unit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, avantajul major al telescopului Euclid este capacitatea de a combina rezoluția înaltă a imaginilor cu observarea unor regiuni uriașe ale cosmosului, performanță pe care telescopul Hubble, deși furnizează imagini extrem de detaliate, nu o poate atinge la aceeași scară.

Un fenomen prezis de Einstein ar putea dezvălui natura materiei întunecate

Printre cele mai importante rezultate se numără identificarea a aproximativ 15.000 de posibile cazuri de lentilă gravitațională puternică, un fenomen considerat anterior rar, prin care gravitația unei galaxii aflate în prim-plan curbează lumina provenită de la o galaxie mai îndepărtată, producând imagini sub forma unor arcuri sau inele luminoase.

Fenomenul, prezis de Albert Einstein, este amplificat de prezența materiei întunecate, care contribuie la masa și influența gravitațională a galaxiilor. Studierea acestor deformări le-ar putea permite oamenilor de știință să înțeleagă modul în care materia întunecată este distribuită și să elimine anumite teorii privind natura sa.

„Prin intermediul lentilelor gravitaționale puternice, putem afla cum se aglomerează materia întunecată, iar acest lucru oferă indicii foarte importante despre tipul de materie din care este alcătuită”, a explicat Stephen Serjeant, profesor de astronomie la Open University.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Înaintea publicării datelor Euclid, cercetătorii cunoșteau aproximativ 1.000 de cazuri de lentilă gravitațională puternică. Noua analiză indică aproximativ 15.000 de cazuri probabile, iar până la încheierea misiunii ar putea fi identificate circa 170.000.

O nouă serie de date, așteptată vara viitoare, va include informații despre distribuția galaxiilor și despre lentila gravitațională slabă, fenomen care produce deformări subtile ale imaginilor obiectelor îndepărtate.

„Putem folosi acest tipar al deformărilor pentru a realiza efectiv o hartă a distribuției întregii materii întunecate din Univers”, a explicat Andy Taylor. Cercetătorii vor putea apoi compara rezultatele cu diferite teorii despre materia și energia întunecate.

Volumul informațiilor colectate este deja atât de mare încât, potrivit profesorului, examinarea lor integrală de către oameni a devenit imposibilă. „Niciun om nu mai poate examina vizual toate datele Euclid. Volumul lor a devenit prea mare”, a concluzionat Taylor.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
3
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
profimedia-1151453281
4
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
drapelul suediei
5
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
FOTO Teodora Stoica n-a stat pe gânduri după ce tatăl său a plecat de la FCSB! Doar TREI cuvinte
Digi Sport
FOTO Teodora Stoica n-a stat pe gânduri după ce tatăl său a plecat de la FCSB! Doar TREI cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilustrație explozie stelară
O „particulă-fantomă” ar putea explica de ce există Universul. Descoperirea care schimbă teoriile despre Big Bang
profimedia-1117706613
În căutarea materiei întunecate: oamenii de știință au făcut un posibil pas important în a-i dovedi existența
imagine din stația spațială internațională
Telescopul „Roman”, lansat în spațiu de NASA: cercetătorii vor să afle ce se ascunde în spatele energiei și materiei întunecate
Landscape with Milky Way. Night sky with stars and silhouette of a standing happy man on the mountain.
Câte galaxii a înghiţit Calea Lactee până să ajungă la dimensiunea ei actuală. Astronomii au făcut o „descoperire fără echivoc”
James Webb Space Telescope traveling and exploring deep space against galaxy background. 3D Illustration
Descoperire spectaculoasă a telescopului James Webb: Un obiect cosmic nemaivăzut până acum, cât întregul Sistem Solar
Recomandările redacţiei
Political map of Moldova, with a focus on the Ukraine and Black Sea area
Marea Neagră este cea mai periculoasă rută maritimă în 2026. România...
Vladimir Putin.
Analiștii au creat un scenariu ipotetic al unui război între Rusia și...
donald trump profimedia
„Umbra lui încă planează aici”. Deși nu participă la summitul COP31...
nicusor dan - ovidiu vanghele
Nicușor Dan, despre interzicerea accesului lui Ovidiu Vanghele la...
Ultimele știri
Patru politicieni se conturează drept posibili candidați la președinția SUA în 2028 (sondaj Reuters/Ipsos)
AUR organizează Forum Europa la Palatul Parlamentului. Lideri suveranişti şi conservatori din întreaga lume se reunesc la Bucureşti
Mari orașe europene cer interzicerea totală a filtrelor de țigări în UE: „E una dintre cele mai mari fraude din istorie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur iese din retrograd și ia cu el toată nefericirea. Două zodii care revin la viață din 13 noiembrie 2026
Cancan
Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi...
Fanatik.ro
„Gigi Becali nu mai e prieten cu mine!” Valeriu Iftime, interviu în metrou: cum negocia cu patronul FCSB și...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Blestemul zilei de vineri 13 în sport! Tragediile care au îngrozit lumea
Adevărul
A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit...
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Moment uriaș pentru fiul actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman: primul său rol principal. Va juca alături de...
Adevarul
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost...
Newsweek
Casa de Pensii îi cere unei pensionare 4.324 de lei, la câteva zile după prima pensie. Ce s-a întâmplat?
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Sub ce temperatură devine periculoasă plimbarea câinelui. Greșeala pe care o fac mulți stăpâni iarna
Film Now
Test crucial pentru Johnny Depp. Ce salariu a primit actorul pentru filmul care l-ar putea readuce în elita...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...