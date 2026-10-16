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Un fermier egiptean a găsit două statui uriașe ale faraonului Ramses al II-lea în timp ce își lucra pământul

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Capul unei statui monumentale a faraonului Ramses al II-lea. Sursa foto: facebook.com/tourismandantiq
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O descoperire întâmplătoare pe un câmp din Egipt a scos la lumină vestigii impresionante din vremea lui Ramses al II-lea. Arheologii au identificat fragmentele a două statui monumentale, dintre care una ar fi avut aproximativ 8,5 metri înălțime, potrivit Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților.

Un locuitor al micului sat Behbeit El-Hagar, din Gharbia, a descoperit în urmă cu câteva luni două statui monumentale ale lui Ramses al II-lea, faraon emblematic al Egiptului antic, în timp ce îşi lucra pământul, transmite LiveScience.

Agricultorul a anunţat imediat serviciile arheologice şi un grup de lucru specializat al Consiliului Suprem al Antichităţilor, pentru ca aceştia să poată efectua o inspecţie şi să scoată din pământ cele două sculpturi, precum şi un bloc de granit roz cu inscripţii hieroglifice.

Arheologii, potrivit secretarului general al Consiliului Suprem al Antichităţilor, au identificat mai întâi un cap impunător din piatră, cu o înălţime de aproximativ 1,60 metri, încununat cu coroana dublă a lui Ramses al II-lea, care simboliza odinioară unificarea dintre Egiptul de Sus şi Egiptul de Jos.

Potrivit cercetătorilor, acest cap făcea parte dintr-un ansamblu mult mai mare, de 8,5 metri înălţime. Acest lucru este confirmat de descoperirea unei alte părţi a corpului statuii, pe care este încă gravat unul dintre titlurile regale ale legendarului faraon.

O a doua sculptură, lungă de 2,4 metri, a fost găsită în apropiere, fără picioare şi fără soclu. Şi în acest caz, statuia trebuie să fi fost mult mai impunătoare pe vremuri. Capul său s-a păstrat în „stare bună”, purtând coiful tradiţional Nemes.

Serviciile arheologice au făcut în sfârşit descoperirea surprinzătoare a unui bloc de granit, cu o lungime de 1,30 metri. Potrivit ministerului, acesta poartă inscripţiile a două dintre titlurile regale atribuite lui Ramses al II-lea: „Regele Egiptului de Sus şi de Jos” şi „Fiul lui Ra”.

Într-un comunicat, ministrul egiptean al Turismului şi Antichităţilor şi-a exprimat „satisfacţia faţă de aceste descoperiri arheologice, care reprezintă o completare importantă a celorlalte descoperiri de care este martoră Egiptul”.

„Acestea contribuie la o mai bună înţelegere a istoriei regiunii Behbeit El-Hagar, cunoscută pentru vestigiile unui mare templu dedicat zeiţei Isis, precum şi a importanţei sale culturale”, adaugă acesta.

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Ministerul precizează că intenţionează să „continue cercetările şi lucrările de săpături la sit” şi să studieze legăturile istorice dintre cele două statui, blocul de granit gravat şi mediul din care făceau parte. De asemenea, îl felicită pe fermier pentru „vigilenţa” sa. „El a semnalat rapid prezenţa blocului de piatră în câmpul său şi ne demonstrează importanţa rolului comunităţii în protejarea şi conservarea patrimoniului cultural egiptean”, concluzionează acesta.

Editor : M.I.

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