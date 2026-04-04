Un grup de cercetători a creat o plantă de tutun cu cinci substanțe psihedelice care se găsesc în natură. Care este scopul proiectului

Un grup de cercetători a modificat genetic plante de tutun pentru a produce cinci compuși psihedelici care se găsesc în mod normal într-o varietate de surse naturale, inclusiv ciuperci cu psilocibină, ayahuasca și broaște, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Science Advances

Această descoperire ar putea duce la o producție mai sustenabilă și adaptabilă a acestor compuși prin utilizarea plantelor model pentru biosinteza „triptaminelor” psihedelice comune, precum psilocibina din ciupercile halucinogene, N,N-dimetiltriptamina (DMT) din plante și compușii psihedelici secretați de broasca din deșertul Sonora. 

În cele din urmă, această cercetare ar putea deschide calea către, de exemplu, plante de roșii care conțin microdoze de cocktailuri psihedelice în fiecare fruct. Cu toate acestea, autorii studiului au subliniat că aceste plante modificate ar trebui să fie limitate la utilizarea medicală în medii clinice și nu ar trebui să fie accesibile consumatorilor în scop recreativ. 

„Ne interesează acest lucru nu din cauza efectelor recreative, ci din cauza potențialului medicinal”, a declarat Paula Berman, cercetătoare postdoctorală la Institutul Weizmann de Știință, care a condus studiul împreună cu alți colegi, într-o discuție telefonică cu 404 Media. 

„Această combinație de cinci substanțe psihedelice – nu cred că cineva a mai încercat vreodată ceva asemănător”, a adăugat autorul principal Asaph Aharoni, cercetător principal și șef al departamentului de științe vegetale și de mediu la Institutul Weizmann de Știință, în cadrul aceleiași convorbiri. 

Triptaminele sunt o subclasă de metaboliți – compuși produși de procesele metabolice din organisme – care au un potențial vast ca tratamente pentru afecțiuni precum depresia, anxietatea, tulburările de dispoziție și tulburarea de stres post-traumatic. 

Culturile indigene din multe regiuni cultivă triptamine de mii de ani în scopuri rituale, spirituale și terapeutice. Acești compuși sunt acum foarte căutați atât ca droguri recreative, cât și ca tratamente medicinale, deși reglementările care guvernează utilizarea lor variază foarte mult în întreaga lume. 

Datorită popularității lor crescânde, multe dintre organismele sursă care produc acești compuși se confruntă cu stres ecologic semnificativ în sălbăticie. De exemplu, populația de broaște din deșertul Sonora este în declin rapid din cauza braconajului și a recoltării excesive. Oamenii de știință au produs versiuni sintetice ale unor triptamine, dar aceste metode implică adesea etape de procesare complicate și reactanți periculoși care generează deșeuri chimice. 

Pentru a contribui la atenuarea acestor probleme, Berman, Aharoni și colegii lor au reconstruit căile biosintetice ale cinci triptamine: psilocina și psilocibina, ambele găsite în ciupercile halucinogene; DMT, care este componenta psihoactivă a ayahuasca; și compușii psihedelici bufotenină și 5-metoxi-DMT secretați de broasca din deșertul Sonora. 

Echipa a inserat apoi genele active ale acestor procese în frunzele unei plante de tutun, creând o platformă botanică pentru a produce toate cele cinci substanțe psihedelice. Prin natura lor, plantele modificate nu sunt capabile să transmită aceste gene generațiilor viitoare, deoarece acest studiu are scopul de a oferi o „dovadă de concept”, a spus Berman. 

„Dintr-o singură frunză, obținem cinci substanțe psihedelice diferite din trei regnuri diferite”, a spus Aharoni. „Dar, întrucât nu este moștenită, aceasta va rămâne în frunze și nu va ajunge la semințe, înflorire, polenizare și la următoarea generație”. 

„Unul dintre motivele pentru care am făcut asta este că încă nu suntem siguri dacă vrem să creăm plante de la care oricine să poată lua semințe de la noi și să cultive o plantă cu cinci compuși diferiți” care ar putea fi letali, a adăugat el. „Trebuie să ne asigurăm că rămâne în domeniul cercetării”. 

Cu această rezervă, echipa speră că munca lor ar putea duce la o metodă de biosinteză a triptaminei care ar putea ajuta la satisfacerea cererii globale pentru acești compuși. Pe lângă evitarea dezavantajelor versiunilor sintetice, această tehnică ar putea elimina și factorii de stres asupra populațiilor sălbatice. Scopul este de a se asigura că sursele sălbatice de triptamină pot fi rezervate pentru utilizarea în practicile tradiționale indigene. 

Cercetătorii sunt, de asemenea, interesați să clarifice scopul evolutiv al compușilor psihedelici pentru plantele care îi produc în mod natural, care rămâne un mister în multe cazuri. 

„Înțelegem importanța plantelor, a ciupercilor și a broaștei din deșertul Sonora, precum și a fiecărei specii despre care discutăm în articol”, a spus Berman. „Una dintre motivațiile noastre a fost să înțelegem cu adevărat mai bine ce fac aceste specii, astfel încât să putem imita ceea ce fac”. 

„Recoltarea excesivă pune în pericol disponibilitatea naturală a acestor specii pentru populațiile native și grupurile indigene”, a concluzionat ea. „Avem un respect enorm pentru cunoștințele pe care ni le oferă și dorim doar să contribuim la aceste cunoștințe și să putem produce aceste substanțe într-un mod mai sustenabil”. 

