Un semnal radio misterios din spațiu, care pulsează la fiecare opt minute, a fost localizat într-un sistem solar aflat la mii de ani-lumină de Pământ.

Scurtele rafale de unde radio provin dintr-o pereche neobișnuită de stele, au anunțat vineri astronomii de la Universitatea Curtin din Australia și de la Centrul Internațional pentru Cercetări în Radioastronomie (ICRAR).

Perechea include o pitică albă - nucleul mort al unei stele active - care se rotește o dată la opt minute și o stea de tip G, asemănătoare Soarelui nostru, numită adesea pitică galbenă, relatează The Independent.

Este pentru prima dată când astfel de pulsații sunt detectate la aceste stele, au declarat oamenii de știință. De obicei, pulsațiile sunt detectate în sisteme cu pitice roșii, mai mici și mai reci, cele mai mici și mai reci tipuri de stele din spațiu.

„Este pentru prima dată când pulsațiile sunt suficient de clare pentru a vedea pitica albă mișcându-se pe orbita sa în jurul companionului său, așa că știm că pulsațiile provin dintr-o regiune apropiată de pitica albă sau posibil chiar de la pitica albă însăși”, a declarat dr. Sam McSweeney, autorul descoperirii, într-un comunicat publicat alături de noul studiu.

McSweeney și echipa sa au procesat peste 100 de ore de date la Centrul de Cercetare în Supercomputing Pawsey din Australia de Vest pentru a confirma mișcarea piticei albe în sistemul solar, pe care l-au denumit „GPM J071507−114153”.

Anterior, cercetătorii descoperiseră sisteme cu obiecte similare, care produc semnale radio ce pornesc și se opresc, însă nu era clar care dintre stelele sistemului genera pulsațiile. Aproximativ 10 sisteme solare comparabile cu acesta au fost găsite de la descoperirea primului, în 2021.

GPM J071507−114153 a fost detectat folosind telescopul Murchison Widefield Array, tot din Australia de Vest, folosit pentru a scana Calea Lactee.

„Am folosit apoi radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud pentru a-i determina poziția precisă”, a declarat Natasha Hurley-Walker, profesor asociat la Universitatea Curtin. Cercetătorii au utilizat, de asemenea, Observatorul W.M. Keck din Hawaii pentru a confirma existența unei stele de tip G.

Pulsațiile le-au permis oamenilor de știință să detecteze erupții solare pe steaua asemănătoare Soarelui, similare erupțiilor care creează aurore pe Pământ.

„Este uimitor că, folosind lungimi de undă radio, putem detecta furtunile de pe o stea aflată la peste 5.000 de ani-lumină distanță”, a spus Hurley-Walker.

Editor : M.B.