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Un studiu răstoarnă tot ce se știa despre viața pisicilor din Egiptul antic. Nu erau toate venerate ca simboluri ale puterii divine

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Decorative Egyptian cat statue inspired by Bastet against a golden hieroglyphic background, evoking ancient Egypt, mythology and feline worship
Foto: Profimedia
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Pisicile domestice nu au dus întotdeauna o viață răsfățată în Egiptul antic, în ciuda venerației pentru aceste feline. Unele dintre ele trăiau chiar în condiții precare, suferind de răni și boli, relevă un nou studiu citat de The Independent.

În Egiptul antic, pisicile erau asociate cu zeița Bastet și erau venerate ca simboluri ale puterii divine și participante la ritualuri religioase, pe lângă rolul lor de animale de companie. Întrucât agricultura depindea și de depozitarea cerealelor, care atrăgeau rozătoarele, pisicile jucau, de asemenea, un rol esențial în protejarea rezervelor de hrană, vânând șobolani și șoareci. Felinele se bucurau de o venerație atât de mare, încât unele relatări istorice grecești sugerează că oamenii care ucideau pisici ar fi putut risca pedeapsa cu moartea în Egiptul antic.

Cu toate acestea, un nou studiu amplu asupra craniilor provenite de la mumii arată că o parte dintre pisicile din Egiptul antic au dus vieți grele, în spații înghesuite, fiind măcinate de boli și răni.

Cercetătorii bănuiesc că unele pisici erau crescute, cel mai probabil, în scopuri ritualice, într-o industrie care ar fi implicat practici sumbre.

În cadrul studiului, oamenii de știință au analizat o colecție trecută cu vederea de 131 de cranii de pisici bine conservate, datate la o vechime de peste 2.000 de ani, care erau păstrate la Muzeul de Istorie Naturală din Viena, Austria. Cercetătorii au examinat în mod specific craniile pentru a depista indicii privind vârsta pisicilor, specia, rănile și bolile acestora. Ei au descoperit că aproape două treimi dintre pisici ar fi avut cel puțin o afecțiune.

„Mai mult de jumătate (62 la sută) dintre feline prezintă patologii, în principal anomalii dentare, alături de fracturi vindecate, urme de perforații și deformări posibil legate de tulburări infecțioase sau metabolice”, au scris oamenii de știință în noul studiu publicat în Journal of Archaeological Science.

23 dintre cele 131 de pisici prezentau semne de boală gingivală, iar 24 aveau dinți lipsă. Unele cranii au arătat dovezi că felinele au suferit răni și mai grave. 35 aveau mici adâncituri pe suprafața craniului, în timp ce 19 prezentau mici perforații în partea inferioară a orbitelor oculare, semne compatibile cu infecțiile sau cu un posibil stres nutrițional.

Unele urme de înțepături de pe cranii păreau să fie legate de răni provocate de mușcăturile altor pisici, spun cercetătorii. Craniul unei pisici mai mici părea să aibă urme lăsate de caninii unei pisici de junglă.

De asemenea, pe alte pisici au fost găsite urme compatibile cu lovituri aplicate cu un obiect metalic ascuțit, indicând răni provocate de oameni.
„Observațiile noastre privind leziunile traumatice de pe cranii oferă dovezi ale unor răni fatale, precum și cazuri de animale care au supraviețuit unor interacțiuni violente cu oamenii”, au scris cercetătorii în studiu.

„Aceste descoperiri sugerează că condițiile de viață ale pisicilor erau precare, cu o prevalență ridicată a bolilor infecțioase și, cel mai probabil, a stresului nutrițional”, au adăugat aceștia, menționând că felinele au trăit probabil „într-un mediu stresant, cel mai adesea în spații închise, în loc să fie lăsate să umble libere”.

Se știe că unele pisici din Egiptul antic erau ucise în mod deliberat pentru a fi pregătite de mumificare, prin lovituri la cap sau prin ruperea gâtului. Cercetătorii suspectează că unele pisici erau crescute intenționat pentru mumificare. Prevalența bolilor și a rănilor în rândul acestor pisici sugerează că ele erau ținute laolaltă în spații înghesuite, spun oamenii de știință. Aceste răni au fost probabil provocate de oameni care făceau parte din industria creșterii pisicilor, ca pedeapsă sau în timpul încercărilor de a opri luptele dintre feline.

Editor : M.B.

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