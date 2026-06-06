Cercetătorii afirmă că inteligența artificială a fost utilizată pentru a dezvolta un tip de vaccin „cu totul nou”, care ar putea oferi protecție împotriva unei game largi de virusuri și ar putea preveni pandemiile, relatează BBC.

Echipa de la Universitatea din Cambridge afirmă că este pentru prima dată când o componentă esențială a unui vaccin a fost concepută în întregime de către inteligența artificială și apoi testată pe oameni. Vaccinul a fost conceput pentru a fi eficient împotriva tuturor coronavirusurilor, inclusiv a tuturor variantelor de Covid și a virusurilor care infectează animalele, dar care ar putea declanșa următoarea pandemie.

Proiectul se află încă în fază incipientă, dar echipa lucrează deja la dezvoltarea unor vaccinuri distincte care ar putea combate gripa și Ebola. Vaccinurile învață organismul cum să recunoască o infecție, pentru a spori șansele de a o combate.

Însă unele virusuri sunt capabile să-și schimbe aspectul – sau să sufere mutații –, astfel încât vaccinurile pot deveni rapid depășite. De aceea, vaccinurile împotriva Covid și a gripei de sezon trebuie actualizate periodic.

„Suntem mereu cu un pas în urmă”, a declarat profesorul Jonathan Heeney, de la Universitatea din Cambridge, adăugând: „Ceea ce încercăm să facem este să fim cu un pas înainte” și chiar atât de departe încât să putem preveni noi focare sau pandemii.

De obicei, vaccinurile sunt concepute pe baza unei tulpini actuale a unui virus.

Cercetătorii de la Cambridge au preluat coduri genetice cunoscute – adică „manualele de instrucțiuni ale vieții” – de la o serie de coronavirusuri care fuseseră înregistrate de programele de supraveghere menite să identifice potențiale amenințări virale.

Aceste coduri genetice au fost analizate de o inteligență artificială. Aceasta a conceput apoi un „super-antigen” capabil să antreneze sistemul imunitar astfel încât să ofere protecție împotriva întregii familii de virusuri – chiar și în cazul în care acestea ar suferi mutații sau o nouă infecție s-ar transmite de la animale la oameni. Sunt componentele esențiale ale vaccinurilor, deoarece acestea reprezintă elementele pe care sistemul imunitar învață să le atace.

Heeney a afirmat că este pentru prima dată când un antigen conceput cu ajutorul inteligenței artificiale este testat pe oameni. El a spus că această tehnologie „ne surprinde pe toți” și că este „uimitor ce putem realiza cu ajutorul ei în beneficiul umanității”.

Heeney a declarat pentru BBC News: „Este vorba despre producerea de vaccinuri care să ne protejeze nu doar de virusurile actuale, ci și de ceea ce ar putea provoca următorul focar sau următoarea boală”.

„Este o schimbare fundamentală în modul în care ne pregătim pentru pandemii”.

Studiile clinice, efectuate pe 39 de persoane, au fost concepute pentru a evalua siguranța acestor vaccinuri. Un al doilea studiu – care va include aproximativ 200 de persoane – va oferi o imagine mai clară asupra eficienței cu care vaccinul stimulează sistemul imunitar.

Concluziile prezentate în detaliu în revista „Journal of Infection” indică faptul că impactul asupra sistemului imunitar a fost „modest”, dar continuă să genereze interes.

Profesorul Saul Faust, care a condus o parte din studiile clinice la Universitatea din Southampton, a declarat că acest proiect bazat pe inteligența artificială „are cu siguranță potențial” și că este „cu adevărat interesant”.

El a declarat pentru BBC: „Ceea ce este cu adevărat interesant este faptul că tehnologia este mult mai eficientă în conceperea vaccinurilor pentru potențiale pandemii atunci când virusurile suferă mutații”.

Echipa de la Cambridge desfășoară deja studii pe animale privind vaccinurile universale împotriva gripei sezoniere, care nu ar mai trebui adaptate în fiecare an, precum și un vaccin împotriva gripei H5N1, pentru cazul în care virusul care afectează în prezent grav populațiile de păsări ar provoca o pandemie la om.

De asemenea, se lucrează la un vaccin împotriva febrelor hemoragice virale, care ar include și Ebola. Focarul actual din Republica Democratică Congo este provocat de o tulpină pentru care nu s-a dezvoltat încă un vaccin.

Profesorul Andy Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, nu a participat la studiu, dar a afirmat că această abordare oferă dovezi convingătoare în cadrul cercetărilor pe animale.

„Sunt date fascinante, iar oamenii nu ar fi prevăzut că vor putea genera astfel de răspunsuri imunitare”, a declarat el.

Adevărata provocare, spune el, este ceea ce se întâmplă în studiile clinice, întrucât sistemul nostru imunitar este diferit de cel al șoarecilor de laborator, fiind modelat de ani de infecții.

În termeni mai generali, el a afirmat că inteligența artificială va reprezenta un „punct de cotitură” pentru cercetarea în domeniul vaccinurilor și că instrumentele AI au potențialul de a prezice modul în care sistemul imunitar va reacționa la un vaccin, accelerând astfel procesul de dezvoltare și „salvând vieți”.

Prof. Marian Knight, director științific al Institutului Național pentru Cercetare în Sănătate și Asistență Medicală, a declarat: „Succesul remarcabil al acestui studiu clinic privind «super-antigenul» conceput cu ajutorul inteligenței artificiale reprezintă un pas decisiv înainte în capacitatea noastră de a oferi o protecție virală amplă și de durată”.

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Editor : A.M.G.