Doi indivizi preistorici renumiți au fost probabil infectați cu un virus papilloma uman (HPV) asociat cu mai multe tipuri de cancer, scrie Live Science. Mumia Otzi, omul ghețurilor, veche de 5.300 de ani, și un bărbat preistoric care a trăit în Siberia acum 45.000 de ani purtau amândoi un tip de HPV care poate provoca cancer, arată cercetări recente.

Cercetătorii au analizat date genetice antice colectate anterior de la acești indivizi și au descoperit că ambii erau probabil infectați cu HPV16, conform unui articol publicat pe bioRxiv pe 16 decembrie. În studiul care nu a trecut încă prin procesul de evaluare a unor experți independenți, autorii susțin că acesta reprezintă „cea mai timpurie dovadă moleculară” a HPV16 la oamenii moderni.

Această dovadă extrem de timpurie a HPV16 la oamenii moderni pune sub semnul întrebării ideea că neanderthalienii, care au coexistat cu noi în Eurasia între aproximativ 60.000 și 34.000 de ani în urmă, ar fi fost cei care ne-au transmis virusul, au precizat cercetătorii. Totuși, echipa a recunoscut că numărul mic de probe – doar două – face dificilă determinarea exactă a originii HPV16.

HPV la oamenii antici

HPV face parte dintr-o familie diversă de virusuri transmise în principal prin contact direct piele-pe-piele sau sexual și este comun la oameni și astăzi. Majoritatea infecțiilor sunt asimptomatice, însă, într-o mică parte dintre cazuri, HPV16 și alte tipuri cu risc ridicat (cunoscute ca papillomavirusuri „oncogenice”) pot favoriza dezvoltarea unor tipuri de cancer.

Mumia lui Ötzi, omul preistoric al ghețurilor, a fost descoperită în 1991, la mare altitudine, în Alpii italieni. Foto: Profimedia Images

Deși semnificația clinică a acestor virusuri este bine cunoscută, se știe puțin despre răspândirea lor în populațiile preistorice. În acest studiu, autorii au investigat o întrebare veche: cât de departe în timp au circulat papillomavirusurile asociate cu cancerul – în special HPV16 – la oamenii moderni, a declarat pentru Live Science Marcelo Briones, profesor la Centrul de Bioinformatică Medicală de la Școala de Medicină a Universității Federale din São Paulo, Brazilia.

„Rezultatele indică faptul că HPV16 a fost asociat cu oamenii moderni de foarte mult timp, probabil mult înainte de marile divizări ale populațiilor în afara Africii” sau cu peste 50.000–60.000 de ani în urmă, a spus Briones. „Aceasta susține ideea că papillomavirusurile umane oncogenice nu sunt agenți patogeni recenți, ci însoțitori de lungă durată ai gazdelor lor, evoluând împreună cu primatele și oamenii pe parcursul unor perioade evolutive extinse”.

Analiza genomului lui Otzi și a bărbatului din Siberia

Cercetătorii au reanalizat seturi de date de secvențiere a genomului disponibile public pentru Ötzi și pentru omul siberian cunoscut drept Ust'-Ishim. Acești indivizi au fost aleși deoarece reprezintă două dintre cele mai bine conservate și mai bine caracterizate genomuri umane antice disponibile, a explicat Briones.

Ötzi este un bărbat mumificat natural, ale cărui rămășițe vechi de 5.300 de ani au fost descoperite în 1991 în Alpi, la granița Austria–Italia. Corpul, hainele și uneltele sale, păstrate remarcabil, oferă o imagine rară a vieții preistorice din regiune. Bărbatul Ust'-Ishim, descoperit în 2008, a trăit în urmă cu aproximativ 45.000 de ani în ceea ce este astăzi Siberia de Vest. Rămășițele sale – un os de picior – au oferit unul dintre cele mai vechi genomuri umane moderne secvențiate complet.

Briones și colegii săi au căutat în datele genetice fragmente de ADN care să corespundă genomurilor cunoscute de HPV. Ei au găsit multiple fragmente de ADN care se potriveau cu HPV16 (în special o linie cunoscută ca HPV16A) la ambii indivizi, sugerând că virusul era prezent în organismul lor.

Majoritatea ipotezelor anterioare privind apariția HPV16 la oamenii moderni se bazau pe modele informatice ale evoluției virusului în timp. Aceste modele sugerează că virusul are origini evolutive antice, dar fără confirmare biologică directă. În general, modelele informatice indică faptul că papillomavirusurile au co-evoluat probabil cu vertebratele timp de sute de milioane de ani.

Ipoteza transmiterii de la neanderthalieni, contestată

Deși studiul nu abordează originile finale ale HPV-urilor ca grup, el arată că cel puțin un tip cu risc ridicat era prezent la oamenii moderni în urmă cu cel puțin 45.000 de ani.

Având în vedere această datare timpurie, noile descoperiri pun sub semnul întrebării o ipoteză propusă anterior, potrivit căreia neanderthalienii ar fi transmis HPV16A populațiilor preistorice de Homo sapiens prin încrucișare, a declarat Briones. Totuși, acesta a subliniat că concluziile noului studiu sunt „limitate” de dimensiunea redusă a setului de date.

Koenraad Van Doorslaer, copreședinte interimar al departamentului de imunobiologie de la Universitatea din Arizona, care nu a fost implicat în studiu, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, că este „în mare măsură” de acord cu concluziile lucrării, menționând că autorii au „demonstrat riguros” că ambii indivizi au fost, cel mai probabil, infectați cu HPV16.

„Sunt cu adevărat entuziasmat de implicațiile acestui studiu, deoarece susține unele presupuneri esențiale privind istoria acestei familii de virusuri importante”, a spus Van Doorslaer.

Cu toate acestea, Van Doorslaer a adăugat că propunerea autorilor studiului, potrivit căreia descoperirile lor contestă ideea că HPV16A ar fi pătruns pentru prima dată în specia noastră prin încrucișarea cu neanderthalienii, „ar putea fi exagerată” în raport cu datele prezentate. În parte, deoarece a fost demonstrat anterior că individul Ust’-Ishim avea ADN neanderthalian în genomul său, „ceea ce sugerează că încrucișarea a avut loc înainte de viața lui Ust’-Ishim”, a spus Van Doorslaer.

„Așadar, faptul că acest eșantion conține atât ADN neanderthalian, cât și ADN HPV16 nu dovedește că HPV16 nu provine de la neanderthalieni”, a conchis el.

