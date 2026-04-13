Unde se ascund pământurile rare care alimentează tehnologia modernă: Indiciile vin din trecutul Terrei (studiu)

pamanturi rare mina china
Coliziunile tectonice antice, vechi de miliarde de ani, sunt esențiale pentru localizarea pământurilor rare care stau la baza tehnologiilor moderne, arată un studiu australian, citat de Xinhua.

Studiul arată o legătură globală puternică între zonele de subducţie antice, unde plăcile tectonice se ciocnesc, şi formarea zăcămintelor de elemente chimice din clasa pământurilor rare şi a carbonatitelor, cunoscute drept gazde ale acestor resurse valoroase, potrivit unui comunicat publicat joi de Universitatea Adelaide din Australia.

Pământurile rare alimentează vehiculele electrice, turbinele eoliene şi smartphone-urile, însă localizarea zăcămintelor viabile din punct de vedere economic rămâne o provocare globală majoră, se arată în acelaşi comunicat.

Echipa de cercetare, condusă de Universitatea din Adelaide, a reconstituit istoria geologică a Pământului din ultimii 2 miliarde de ani folosind programe avansate de modelare computerizată a evoluţiei plăcilor tectonice.

Cercetătorii au descoperit că vechile zone de subducţie stau la baza a aproximativ două treimi din zăcămintele de carbonatite, a 72% din zăcămintele de elemente din clasa pământurilor rare formate în ultimii 1,8 miliarde de ani şi a până la 92% din zăcămintele mai vechi.

Descoperirile oferă dovezi convingătoare că zonele antice de subducţie joacă un rol fundamental în crearea condiţiilor necesare pentru formarea zăcămintelor de pământuri rare, a declarat profesorul Carl Spandler de la Universitatea din Adelaide.

„Această cercetare arată că ingredientele pentru aceste zăcăminte minerale critice au fost puse la punct cu multe milioane sau chiar miliarde de ani în urmă”, a explicat Carl Spandler, adăugând că identificarea acestor zone antice poate restrânge considerabil zonele de căutare viitoare.

Studiul, publicat în revista Science Advances, arată că mantaua Pământului poate păstra aceste zone îmbogăţite cu elemente „pentru perioade incredibil de lungi, până când apar condiţiile potrivite pentru formarea zăcămintelor minerale”.

Autorii studiului au descoperit că aceste regiuni acoperă aproximativ 35% din scoarţa continentală a Pământului, iar zonele de subducţie care se suprapun găzduiesc cele mai bogate zăcăminte de elemente din categoria pământurilor rare.

Concluziile ar putea ghida explorarea de minereuri şi ar putea oferi noi perspective asupra modului în care procesele subterane profunde au modelat continentele şi resursele de la suprafaţa Terrei, au afirmat autorii studiului.

