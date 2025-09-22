Live TV

Virusul „păpușa rusească” descoperit într-o ciupercă mortală. Infecția devine și mai greu de tratat

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-15T193924.891
Imagine microscopică a ciupercii Aspergillus fumigatus. Foto: Profimedia

Virusul A. fumigatus Polymycovirus-1, supranumit „păpușa rusească”, a fost găsit în interiorul unei ciupercii mortale. El îi sporește rezistența și face ca infecțiile provocate să fie mult mai greu de combătut, în special la pacienții cu imunitatea scăzută sau cu boli pulmonare, potrivit Live Science.

Un nou studiu sugerează că vizarea acestui virus ar putea deschide o nouă strategie de tratament pentru infecțiile fungice periculoase.

Virusul, denumit A. fumigatus Polymycovirus-1 (AfuPmV-1M), era cunoscut anterior, însă noua cercetare arată că el oferă ciupercii Aspergillus fumigatus mai multe avantaje cheie de supraviețuire.

Aspergillus fumigatus se transmite prin inhalarea sporilor și poate provoca infecții pulmonare acute sau cronice, ori boli invazive care se răspândesc în afara plămânilor. Deși majoritatea oamenilor inhalează zilnic spori de Aspergillus fără să se îmbolnăvească, pacienții cu imunitate scăzută sau cei cu boli pulmonare sunt vulnerabili, a explicat Marina Campos Rocha, cercetătoare postdoctorală la Universitatea Ebraică din Ierusalim și autoarea principală a studiului.

Această ciupercă este responsabilă anual de aproximativ 2,1 milioane de cazuri de aspergiloză invazivă și 1,8 milioane de infecții pulmonare cronice, dintr-un total de 6,55 milioane de infecții fungice invazive la nivel global. Rata de mortalitate pentru infecția invazivă variază între 30% și 80% la nivel mondial.

Noul studiu, publicat pe 14 august în revista Nature Microbiology, a folosit șoareci infectați cu A. fumigatus purtător al virusului AfuPmV-1M, într-un scenariu descris de Rocha drept o „păpușă rusească”. Ciuperca folosită provenea din plămânul unui pacient decedat de aspergiloză.

Cercetătorii au descoperit că, atunci când șoarecii primeau medicamente antivirale, rata lor de supraviețuire creștea, încărcătura fungică din plămâni scădea, iar nivelul viral era mai redus comparativ cu șoarecii care nu primiseră tratamentul. Cu alte cuvinte, doar prin vizarea virusului, oamenii de știință au reușit să reducă severitatea infecției fungice.

Rezultatele contrazic un studiu anterior, din 2020, care sugera efectul invers – că eliminarea virusului agrava infecția fungică. Rocha a explicat că diferențele se pot datora metodelor distincte folosite de echipele de cercetare pentru a obține tulpini de ciuperci fără virus.

Norman van Rhijn, cercetător la Manchester Fungal Infection Group, care nu a participat la studiu, a spus că descoperirea este „complet nouă” și „un pas important pentru înțelegerea capacității de virulență a acestei ciuperci, cu potențial de a extinde concluziile și la alți patogeni umani”.

Echipa lui Rocha a observat că ciupercile expuse la antivirale se reproduceau mai puțin eficient și produceau mai puțină melanină – o substanță care, în multe ciuperci patogene, crește virulența și rezistența la medii ostile.

Virusul în sine nu poate infecta șoarecii sau oamenii, întrucât lipsește receptorul necesar pentru a se lega de celulele lor, a explicat Rocha. Fiecare virus de acest tip infectează de obicei o singură specie fungică.

„În acest caz, poate infecta doar Aspergillus fumigatus. Nu poate infecta alte ciuperci”, a spus cercetătoarea.

Oamenii de știință cred că virusul ajută ciuperca să supraviețuiască prin controlul unor procese de prelucrare a ARN-ului, molecula genetică implicată în sinteza proteinelor. Astfel, virusul sporește răspunsurile la stres și producția de proteine, întărind rezistența ciupercii în condiții dificile. În plus, celulele imunitare umane au avut mai multă dificultate în a distruge tulpinile infectate de virus, comparativ cu cele neinfectate.

Dacă antiviralele testate pe șoareci se dovedesc eficiente și la oameni, tratamentele viitoare ar putea folosi aceste medicamente pentru a slăbi ciuperca suficient de mult încât sistemul imunitar sau antifungicele clasice să o elimine din organism, cred autorii studiului.

Rocha suspectează că și alți patogeni fungici care infectează oamenii ar putea adăposti viruși similari, care le cresc rezistența. Echipa sa investighează acum mecanismele implicate.

„Articolul nostru reprezintă doar primul pas al acestei investigații. Scopul nostru mai amplu este să oferim o explicație detaliată, la nivel molecular, despre cum se desfășoară acest proces”, a spus cercetătoarea.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
peru cocaina
2
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
3
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
4
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
5
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un...
Lachlan Murdoch
Cine e Lachlan, învingătorul din „Succesiunea” lui Rupert Murdoch din...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de...
Ultimele știri
Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk
Comoară romană veche de aproape 2.000 de ani, descoperită în ruinele unei case incendiate la Histria
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu o capacitate de miliarde de melodii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Covid-19 septembrie 2025. Foto Getty Images
Cazurile de COVID-19 cresc în rândul copiilor, odată cu începerea anului școlar. Medicii avertizează: „Apar zilnic noi îmbolnăviri”
Cazuri Covid-19 în România. Foto Getty Images
Cazuri de COVID-19 în creștere în România: grupele de vârstă cele mai afectate. Cum explică medicii simptomele în sezonul de toamnă
pacient in spital
Două cazuri de infectare cu virusul West Nile în judeţul Timiş. Unul dintre pacienţi este în stare gravă la ATI
tantarul tigru
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară în România
DONGGUAN, CHINA - AUGUST 03: A sanitation worker sprays insecticide to prevent the spread of Chikungunya on August 3, 20
Restricții ca în pandemie, în China. Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid în provincia Guangdong
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme