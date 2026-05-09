Video Dosarele OZN. Astronauții americani dezvăluie ce fenomene neobișnuite au observat în timpul misiunilor pe Lună

Președintele american Donald Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au publicat dosare nemaivăzute până acum despre OZN-uri pentru a oferi „transparență totală” publicului american. Noile documente includ o transcriere a discuțiilor cu echipajul misiunii Apollo 11 din 1969, în timpul căreia astronautul Buzz Aldrin a descris trei observații „neobișnuite” pe care le-a făcut, potrivit The Independent.

„Primul lucru neobișnuit pe care l-am văzut, cred, a fost destul de aproape de Lună. Avea o dimensiune considerabilă, așa că am pus monoclul pe el”, a spus el.

De asemenea, își amintește că a observat „mici blițuri în interiorul cabinei, la câteva minute distanță”, împreună cu o „sursă de lumină destul de puternică” pe care a atribuit-o provizoriu „unui posibil laser”.

„Cealaltă observație pe care am făcut-o s-a acumulat treptat. Nu știu dacă am văzut-o în prima noapte, dar sunt sigur că am văzut-o și în a doua noapte. Încercam să adorm cu toate luminile stinse. Am observat ceea ce am crezut că sunt niște sclipiri în interiorul cabinei, la câteva minute distanță”, a spus el.

De asemenea, a văzut o „lumină destul de puternică”.

„Am observat ceea ce părea a fi o sursă de lumină destul de puternică, pe care am atribuit-o provizoriu unui posibil laser”, a explicat Aldrin.

Dosarele includ, de asemenea, o transcriere a discuțiilor cu echipajul Apollo 17, care a raportat fenomene neidentificate în timpul misiunii lor din 1972. Pilotul Ronald Evans a descris „câteva particule foarte strălucitoare” care pluteau pe lângă nava spațială, în timp ce colegul său de echipaj, Harrison Schmitt, a declarat pentru centrul de control al misiunii: „Arată ca artificiile de4 iulie”.

De asemenea, astronautul Frank Borman a raportat că a văzut un „obiect neidentificat” în timpul misiunii Gemini VII din 1965, potrivit unei transcrieri publicate vineri de Departamentul Apărării.

„Foarte multe, probabil că sute de particule mici trec spre stânga, la aproximativ cinci sau patru kilometri distanță”, a declarat Borman pentru centrul de control al misiunii.

Departamentul Apărării a anunțat că a deschis o anchetă asupra unei fotografii realizate în timpul misiunii lunare Apollo 17 din 1972.

Imaginea, care era deja publică, arată „trei «puncte» într-o formațiune triunghiulară în cadranul din dreapta jos al cerului lunar, care este clar vizibilă la mărirea imaginii”, potrivit Pentagonului.

„Deși această fotografie a fost publicată anterior și discutată de observatori pasionați, nu există un consens cu privire la natura anomaliei. O nouă analiză preliminară a guvernului SUA sugerează că elementul imaginii este potențial rezultatul unui obiect fizic din scenă”, a declarat Departamentul.

Guvernul a obținut filmul original al misiunii și intenționează să publice analiza completă odată ce ancheta va fi finalizată.

